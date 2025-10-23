Indra ensaya en Huelva sus sistemas de defensa para neutralizar ataques aéreos con drones

La multinacional española Indra ha realizado en Huelva los ejercicios militares Atlas25 con el objetivo de mostrar sus soluciones más avanzadas para detectar, identificar y neutralizar ataques aéreos con drones. Según ha informado compañía este jueves en un comunicado, los ensayos se han realizado entre el 20 y 24 de octubre, permitiendo poner a prueba dispositivos de diseño propio como CROW y Aracne, así como los sensores del radar Nemu.

La maniobra, organizada en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva) por el Mando de Apoyo a la Maniobra del Ejército de Tierra y dirigido por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, ha sido "una de las más ambiciosas" que se han llevado a cabo en los últimos años en España, destaca la compañia.

Además, ha contado con la participación de unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, junto con unidades de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

En los ensayos, bajo el liderazgo del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), las Fuerzas Armadas Españolas han puesto a prueba los medios disponibles para neutralizar un ataque aéreo y han analizado los desarrollos con los que podrá contar en el futuro, evaluando el grado de madurez de las diferentes tecnologías en las que está trabajando la industria.

Indra mostró en las maniobras sus soluciones tanto en la componente naval, como en la terrestre. En concreto, su aplicación antirdrón naval, CROW, con sus radares y medios de defensa electrónica, se encargó de recoger datos críticos que se integraron con los recogidos por los diferentes sistemas desplegados en tierra a través del equipo de mando y control desarrollado por la compañía.

Por su parte, en tierra, la empresa demostró el rendimiento del sistema antidrón Aracne, que ha desarrollado junto a EM&E Group y que se entregará al Ejército este mismo año. Este equipo destacó "por su eleva capacidad para fusionar la información recogida por múltiples sensores, propios y de terceros, y su precisión a la hora de identificar el tipo de amenaza y escoger la respuesta más adecuada en cada caso", explica Indra.

Personal de Indra durante los ensayos. / M. G.

Entre los sensores propios empleados durante los ejercicios se encontraba también el radar Nemus, un avanzado sistema AESA de pequeñas dimensiones, diseñado específicamente por la compañía para soluciones tácticas como el antidrón.

Muro antidrón

La compañía subraya en el comunicado su capacitación para acelerar la implementación del futuro muro antidrón europeo, al ser uno de los principales fabricantes de radares de defensa aérea del continente, que cubren el largo, medio y corto alcance, ya sea con sistemas fijos, desplegables o dotados de máxima movilidad para evitar el fuego enemigo.

Estas capacidades se completan con radares de detección de objetos en el espacio, imprescindibles para neutralizar ataques con misiles balísticos que siguen una trayectoria suborbital. Asimismo, dispone de uno de los sistemas de mando y control de defensa aérea más sofisticados, el sistema Airdef, y un Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea (COAAAS), que está utilizando el Ejército.

Con presencia local en 49 mercados internacionales y operaciones comerciales en más de 140 países, la multinacional española registróunos ingresos de 4.843 millones de euros al cierre del ejercicio 2024.