Las exportaciones andaluzas a EEUU se hunden un 40% en mayo, primer mes completo con el arancel del 10%

Los aranceles del 10% impuestos por Trump a la UE desde el 5 de abril --inicialmente eran del 20% pero los terminó rebajando a la mitad-- comienzan a hacer efecto en las exportaciones andaluzas. En mayo, el valor de las ventas andaluzas a Estados Unidos se situó e 205 millones de euros, un 40% menos que los casi 350 que se registraron en el mismo mes de 2024. Es cierto que en esta evolución influyen otros factores, como el bajón de los precios de los carburantes, en su mayoría, refino de petróleo, y del aceite de oliva (dos productos clave en los envíos a país norteamericano), pero también lo es que este descenso de las cotizaciones es general, afecta a todos los países.

Y las ventas andaluzas en mayo al conjunto del mundo ‘solo’ se redujeron un 2,63% en ese mes, hasta 3.564 millones de euros, una caída leve muy alejada del desplome en Estados Unidos. Si analizamos la tendencia de los dos productos mencionados, observamos que las ventas de aceite de oliva en valor caen un 4,76% globalmente y en Estados Unidos casi un 18%. De 70,1 millones de euros a 61 millones, aunque en volumen, en consonancia con el aumento de la producción, sí suben los envíos. En cuanto al refino de petróleo, sus ventas a ese país se desploman nada menos que un 88% en mayo, de 117 a solo 13 millones. Y, aun así, eliminando el apartado de los carburantes las exportaciones a EEUU en el quinto mes del año siguen cayendo un 8%, un porcentaje que triplica la caída andaluza total

El refino de petróleo no está afectado por los aranceles, pero no es ajeno ala incertidumbre global. La expectativa de una recesión mundial por una ralentización del comercio ha hecho que su precio se desplome en los últimos meses. Además, no están libres de la espada de Damocles de Trump, que ha apuntado en ocasiones a este producto, lo que probablemente ha hecho que los circuitos comerciales a nivel mundial se haya modificado de alguna manera.

La mayoría de los productos con importancia significativa reducen sus ventas

Otros productos con relevancia que sufren una caída significativa de las ventas son los artículos vinculados a la aeronáutica (-39%), los cerámicos (-44,28%), las manufacturas de piedra y yeso (-23,87%), donde tiene mucha importancia Cosentino, aparatos y material eléctrico (-8,42%) y en bastante menor medida los productos de cereales y pastelería (-4,2%), con los vasitos de arroz en este último caso como principal producto. Sube, sin embargo, la venta de aceitunas, un 2,72%, aunque parece un repunte coyuntural, ya que en lo que va de año el descenso es del 6%. Y también se incrementa la facturación de pescados, crustáceos y moluscos, un 35% (en los primeros cinco meses el alza es del 8%), un producto con valor añadido que parece menos afectado por los vaivenes arancelarios.

De un peso en las exportaciones andaluzas del 7,83% al 6,23%

El efecto arancel parece claro a poco que se analice la estadística. Entre enero y marzo, las exportaciones andaluzas a EEUU bajaron un 12% y en el periodo abril-mayo un 28%, más del doble, con mayo como mes en el que ya se nota bien la ralentización, ya que en todos sus días se ha aplicado la tasa, a diferencia de abril, que estuvo cuatro jornadas sin ella. Quizás el dato que mejor refleja la singularidad norteamericana sea el retroceso de su peso en las exportaciones andaluzas: pasa del 7,83% del año pasado en los seis primeros meses del año al 6,23%, un punto y medio menos.

Aumento de las exportaciones andaluzas en los cinco primeros meses del año

En su conjunto, Andalucía vendió productos por valor de 18.200 millones a todo el mundo en los cinco primeros meses del año, un 0,92% más que en el mismo periodo del año anterior, un porcentaje muy parecido al de España. El superávit comercial –relación entre las exportaciones y las importaciones-- se multiplica por dos, de 496 a 1.066 millones, debido a que las compras bajan un 2,31% mientras que las ventas al exterior suben.

Los aranceles del 10% se aplican desde el 5 de abril. El presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado un tributo del 20% a los productos importados de la UE, aunque después redujo ese porcentaje a la mitad (el mismo que aplica con carácter general en todo el mundo) para dar vía libre a una negociación. Trump ha puesto como el 1 de agosto fecha límite para terminar el proceso y ha amenazado entretanto a los países europeos con un arancel del 30%, mientras periódicos como Financial Times deslizan que, como mínimo, será de entre el 15% y el 20%. Mientras, Bruselas prepara contramedidas por valor de 72.000 millones de euros. Y este mismo lunes, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, ha informado de que el volumen de exportaciones españolas afectadas por los aranceles asciende a 22.000 millones. Andalucía exporta a EEU bienes por valor de 3.138 millones de euros, lo que representa el 14% de la cifra española.