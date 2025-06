Besoccer: objetivo 30 millones de usuarios para la próxima temporada

La historia de BeSoccer se remonta a inicios del siglo XXI, cuando su creador y fundador, Manu Heredia, sufrió una grave lesión deportiva durante cuya recuperación creó el origen de todo: Resultados de Fútbol. Entre 2008 y 2012 la empresa en su versión web crecía a buen ritmo, pero con el lanzamiento de la aplicación móvil en 2013, la cosa se disparó, hasta el punto de que al año comenzaron a llegar las primeras ofertas -millonarias- de compra de la empresa.

Tras una visita a los Estados Unidos, llegó el momento de la internacionalización del negocio. Heredia creó la marca BeSoccer en 2015 y contrató a decenas de periodistas para no solo ofrecer datos y resultados, sino también noticias del planeta fútbol, e invirtió en publicidad en el continente africano cuando no mucha gente apostaba por ello.

Ya después de la pandemia, en 2021, se mudan a su actual sede de más de 4.000 metros cuadrados, alcanzando los más de doscientos empleados, cifra que posteriormente iría reduciéndose hasta el centenar actual.

En 2022, el malagueño Manu Heredia afirmaba que "precio de venta no tengo, pero si la vendiera tendría que ser a Amazon y por más de 100 millones de euros". No le habían faltado ofertas en todos los años anteriores, y fue entonces cuando llegó la compañía checa Livesport, que en noviembre del pasado 2024 se hizo con el 100% de las acciones de BeSoccer, sin que se llegara a desvelar el montante total de la operación. En ese momento, Manu Heredia afirmó que "tuve el sueño de cambiar la industria del fútbol, y he sido increíblemente feliz durante todo el viaje. Me siento especialmente orgulloso de ver en lo que se ha convertido BeSoccer y del increíble equipo que nos ha ayudado a ser la aplicación de resultados de fútbol en directo más popular del mundo”.