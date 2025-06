Jordi Hereu: "Con el 2% de PIB vamos a desarrollar una estrategia industrial de defensa como nunca antes"

Santander/Sánchez se comprometió con la OTAN a gastar el 2% del PIB en Defensa (no el 3,5% ni el 5%) y con eso es suficiente para "garantizar las capacidades industriales de defensa y seguridad". Así lo ha manifestado este viernes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha precisado que "esto no va de gastar para comprar a otros" y que con este compromiso España cumple con Europa y con la OTAN. "Sánchez ha defendido claramente lo que otros no se han atrevido a defender en favor de un proyecto europeo", ha sentenciado.

En el marco del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Hereu ha explicado que, con el 2% del PIB España va a desarrollar una política industrial en defensa "como nunca antes la ha habido". Ahora mismo están en marcha 50 programas industriales y que se van a incorporar 31 más "para aumentar la inversión en innovación tecnológica, para que ecosistemas ahora alejados de este ámbito se conecten con este objetivo, para que las empresas crezcan y para que haya formación para jóvenes".

Industria pidió "protección" para la inversión industrial en la opa de BBVA a Sabadell

A preguntas de los periodistas, Hereu se ha referido también a la opa de BBVA a Sabadell, ya que su ministerio emitió un informe que fue visto por el Consejo de Ministros. Entre otras cosas, pidió que se mantuviera "durante un tiempo", el crédito a pymes y "protección" para la inversión industrial, además del mantenimiento de sucursales centradas en el crecimiento de empresas y 'startups'. "La conclusión final -del Consejo de Ministros- la apoyo, y mucho, nos vemos muy reflejados", ha aseverado.

"Que nos entre acero de muchos países se tiene que acabar"

Respecto a la amenaza de Trump de doblar los aranceles a España, ha manifestado que el objetivo del Gobierno, sabiendo que la competencia comercial es de la Unión Europea, es "evitarlos", pero si no fuera así el país estaría "preparado para cualquier escenario" y tomaría medidas para reducir la vulnerabilidad de las empresas (con ayudas y diversificando mercados).

Se ha referido, específicamente, a los aranceles al acero y a aluminio, ahora vigentes, y ha sido claro al respecto: "Que nos entre acero por muchos países diferentes se tiene que acabar por autonomía estratégica. Necesitamos mantener ciclos integrales del acero europeo y a partir de ahí tomar las decisiones No negamos la globalización, pero si vemos que vamos a globalizaciones regionalizadas".

Turismo: "Gobernar el mercado de pisos turísticos es la mejor aportación a esta industria"

En el ámbito turístico, se ha mostrado a favor de poner orden a la oferta de pisos vacacionales y de que las autoridades ejerzan sus competencias, sobre todo en el freno de las ofertas ilegales. Se ha congratulado de que comunidades autónomas y ayuntamientos hayan descubierto que medidas como imponer tasas, una mayor fiscalidad o aplicar moratorias es "una buena política". "Gobernar el mercado (de pisos turísticos) es la mejor aportación que se puede hacer a esta industria", ha incidido.

Ayudas a la industria electrointensiva

Por último, ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la subvención del 80% a los peajes a la industria electrointensiva. Ha recordado, en este sentido, que las ayudas por las emisiones indirectas de CO2 en este sector han pasado de 6 millones en 2018 a 600 millones ahora y ha asegurado que "la apuesta por las energías renovables es una apuesta ganadora que nos da un precio base competitivo".