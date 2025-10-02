Mahou San Miguel entra en el sector del café con Café 170, una nueva marca dirigida al canal de Hostelería

Mahou San Miguel ha anunciado su entrada en el negocio del café con el lanzamiento de Café 170, una nueva marca propia diseñada específicamente para el canal de Hostelería.

Este ambicioso proyecto, que se enmarca dentro de su estrategia de diversificación y expansión, representa un importante paso adelante para la compañía, que continúa evolucionando con el objetivo de consolidarse como un socio integral para el sector hostelero en España.

Café 170 comenzará a comercializarse de forma progresiva a partir de principios de 2026, con una distribución inicial a través de Voldis, la red propia de distribución de Mahou San Miguel. La compañía ha previsto un plan de despliegue escalonado, que permitirá a la nueva marca establecerse paulatinamente en diferentes regiones del país, hasta alcanzar una presencia nacional consolidada.

Creación de la Unidad de Negocio Café

En paralelo al lanzamiento de esta nueva línea de negocio, Mahou San Miguel ha anunciado la creación de una Unidad de Negocio Café, que estará dedicada exclusivamente al desarrollo, gestión y expansión de esta categoría dentro del portfolio de la compañía.

Al frente de esta nueva unidad se situará Jesús Gómez Cáceres, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector del gran consumo, y con un profundo conocimiento del negocio del café y sus dinámicas de mercado.

Gómez Cáceres asume el cargo de director general de Negocio Café y reportará directamente a Peio Arbeloa, director general de Negocios de Mahou San Miguel.

Esta nueva estructura organizativa refleja la apuesta decidida de Mahou San Miguel por diversificar su actividad más allá del mercado cervecero, reforzando su presencia en nuevas categorías de consumo que complementen su oferta actual y que respondan a las demandas y hábitos en evolución de los consumidores y los profesionales de la hostelería.

Un paso más hacia la consolidación como socio integral de la Hostelería

Con esta iniciativa, Mahou San Miguel reafirma su vocación de acompañar al sector hostelero como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones integrales que van más allá del producto.

La incorporación del café a su portfolio supone un refuerzo significativo de su propuesta de valor para los clientes del canal Horeca, a quienes la compañía ya provee de una amplia gama de cervezas, aguas, soluciones digitales y servicios especializados.

"Nuestra entrada en la categoría del café es un ejemplo de cómo no dejamos de explorar nuevas categorías más allá de la cerveza para reforzar nuestro liderazgo y representa una gran oportunidad para consolidarnos como un socio integral para la Hostelería", ha afirmado Peio Arbeloa, director general de Negocios de Mahou San Miguel.

"El café complementa a la perfección nuestro portafolio actual y nos permitirá estar aún más presentes en los momentos de disfrute que comparten nuestros consumidores en bares y restaurantes", ha añadido.

Por su parte, Jesús Gómez Cáceres ha destacado la propuesta diferencial que la compañía pretende aportar al mercado: "Desde Mahou San Miguel vamos a ofrecer una propuesta de valor única en el mundo del café, pensada especialmente para el hostelero, con el objetivo de ser un aliado sólido para nuestros clientes y de ayudarles a elevar su oferta y conexión con el consumidor. El primer paso es el lanzamiento de Café 170, una marca que combina excelencia, innovación en el servicio y una identidad moderna y diferenciadora".