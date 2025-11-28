La peste porcina reaparece en España tras 31 años ausente

Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA), en Bellaterra (Barcelona), donde fueron hallados muertos el 26 de noviembre.

Estos positivos, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994.

Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Está considerada por la Unión Europea (UE) como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Desde el ministerio se solicita al sector a que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales. Asímismo, se recuerda la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Además, se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA se encuentra presente en la Unión Europea, desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia). Desde que la enfermedad entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa lograron su erradicación tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres, tras una incursión puntual por salto a larga distancia, como ha sido el caso detectado en España.

A nivel mundial, la PPA ha causado la muerte de 2,2 millones de cerdos en 69 países y territorios afectados por la presencia del virus desde enero de 2022, según el último informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Los datos recopilados hasta el pasado septiembre reflejan que se han detectado un millón de casos en cerdos y 39.807 en jabalíes.

Los servicios veterinarios oficiales tuvieron conocimiento de la detección de dos cadáveres de jabalí silvestre y a una distancia aproximada de un kilómetro entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha activado el manual práctico de operaciones de lucha contra la PPA, que supone la delimitación de la zona infectada, búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, prohibición de caza en la zona con objeto de evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre, restricción de actividades de carácter no esencial, refuerzo de vigilancia pasiva y medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas, visita oficial a las mismas, entre otras.

Se ha establecido un radio de vigilancia 20 kilómetro en torno a los casos de peste porcina africana detectados, lo que afecta a 39 explotaciones de producción y reproducción.

El Ministerio ha concretado en un documento que existen cinco explotaciones comerciales de ganado porcino en el radio de los primeros 10 kilómetros desde el centro de los focos y 34 granjas más en el radio de 10 a 20 kilómetros, límite de dicha zona de vigilancia.

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Inteporc) ha informado de que las granjas localizadas en ese radio de 20 kilómetros verán restringida su labor operativa y comercial.

Según la interprofesional, "el hecho de que se hayan detectado de forma temprana ambos casos pone de manifiesto el sobresaliente nivel de vigilancia y control de la sanidad animal" en España, que es "referente a nivel mundial", así como "la buena coordinación entre las diferentes administraciones (nacional y regional), que han activado el correspondiente plan de contingencia".

El director de Mercolleida (lonja de referencia del porcino en España y Europa), Miquel Bergés, ha calificado de "mala noticia" la detección de la peste porcina en España. En su opinión, "presionará a todos los mercados europeos de porcino por ser España el primer productor y exportador".

El sector está pendiente de cómo responderá cada país al cierre de exportaciones tras la confirmación de esos dos casos.

"Habrá que ver qué pasa finalmente con China. Parece que acepta regionalizar en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han encontrados los jabalíes, en el que no hay ningún matadero y hay muy pocas granjas", ha apuntado Bergés.

"Corea y Filipinas parece que también pueden aceptar la regionalización. Japón probablemente no, porque no lo acepta con nadie. Habrá que ver país con país", ha explicado el director de Mercolleida, quien confía en que la enfermedad pueda estar contenida por tratarse de una zona de poca densidad ganadera.

Por su parte, el director de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), Ignasi Pons, ha señalado que "la peste porcina, una fatídica noticia para nuestro sector”.

“Hay preocupación en el sector, hay empresas que ya tenían cerradas exportaciones y habrá que negociar país por país”, ha agregado. Pons ha afirmado que se ha detectado en una zona en la que no hay mataderos y de una concentración muy baja de granjas. “Si tenemos la suerte que lo podemos acotar bien en este radio de 20 kilómetros que ha establecido la Generalitat para la contención de los jabalíes, pues igual no se nos sale de aquí”, ha remarcado.

Hay disponible más información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, en la página web del ministerio en este enlace.

Para más información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres y sobre protocolo de actuación y comunicación en caso de detectarse jabalíes con signos de enfermedad o cadáveres en el medio, se puede consultar la guía de vigilancia en fauna silvestre que incluye la peste porcina africana, entre otras enfermedades, en este enlace