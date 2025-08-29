La Cámara de Comercio de España, multada por ceder datos personales de autónomos a Camerdata

La Cámara de Comercio de España ha sido multada por ceder datos personales de trabajadores autónomos a la firma dependiente de las cámaras Camerdata, que los compartía con plataformas que recogen información financiera de las compañías con fines comerciales. La infracción de la Agencia Española de Protección de Datos asciende a hasta 500.000 euros.

La resolución obedece a una denuncia interpuesta por el Instituto para la Cultura Democrática en la Era Digital de diciembre de 2022, en la que se comunicaba a la AEPD posibles infracciones en materia de competencia de diversas entidades, entre ellas la de Cámara de Comercio y Camerdata, por hacer pública información privada de autónomos. La asociación denunciaba que desde que una persona se registra como autónomo en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos personales que se notifican son tratados como información de interés personal y quedan expuestos en internet. Eso se produce aunque estos datos coinciden con datos privados, por ejemplo, en el caso de aquellos trabajadores por cuenta propia que trabajan desde su domicilio personal.

El pasado mayo la Agencia Española de Protección de Datos emitió un comunicado en el que prohibía expresamente a la Cámara de España la comunicación de datos personales de empresarios individuales a la empresa Camerdata. Asimismo, ordenó a la firma cesar en el tratamiento de todos los datos personales relativos a empresarios individuales que tengan su origen en la cesión por parte de Cámara de España y suprimir los mismos.

A eso se suma que Camerdata debe poner fin a las comunicaciones realiza a las empresas infomediarias Informa, Iberinform Internacional y Datacentric. La AEPD exigió también a estas tres empresas finalizar el tratamiento de estos datos personales de empresarios autónomos hasta que cuenten con una base de legitimación de las contempladas en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos y suprimir dichos datos personales.

En la resolución, la Agencia confirma la orden expresa de que la Cámara de Comercio de España ponga fin a la cesión de datos a Camerdata y avisa de que si no cumple, se le podrá abrir otro procedimiento sancionador adicional.