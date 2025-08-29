El IPC se mantiene en el 2,7% en agosto con los carburantes empujando al alza y electricidad y alimentos a la baja

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en agosto en el 2,7% interanual, la misma tasa que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2025, debido, entre otros factores, a la evolución de los carburantes, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a los carburantes, afectaron a la baja los alimentos y bebidas no alcohólicas, que cayeron más que el año anterior, y la electricidad, que subió con menos intensidad que en agosto del año pasado.

La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima, hasta el 2,4% y está en el nivel más alto desde diciembre de 2024.

El IPC mensual (agosto respecto a julio) se mantuvo invariable, con una evolución del 0%.