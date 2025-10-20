Del balón al ladrillo: así invierten los futbolistas en Andalucía

El sector inmobiliario andaluz está ofreciendo altas rentabilidades y al olor de las mismas han arrimado sus inversiones futbolistas en activo o retirados de toda España e internacionales que, lejos de despilfarrar sus millonarios ingresos, preparan su jubilación con una cartera bien diversificada, en la que no falta el ladrillo. Entre los astros del balón que han apostado por el sector inmobiliario andaluz figuran Aitor Ocio, Carlos Marchena, Luis Alberto Romero, Gerard Piqué, Jesús Navas, Andrés Iniesta, Leo Messi, Luka Modric, Papu Gómez, Alberto Moreno o Federico Valverde, entre otros.

Los jugadores tienen una vida profesional corta y muchos de ellos se despiden del campo a los 35 años, teniendo por delante una vida media de 40 ó 50 años más, en la que deben vivir de lo obtenido durante sus años como futbolistas en equipos nacionales o internacionales, algunos de ellos con sueldos estratosféricos. "El ladrillo se presenta para ellos como activos refugio porque son activos que les dan rentas a largo plazo y que les permiten mantener su nivel de vida", explican fuentes inmobiliarias, que destacan que "en tiempos de volatilidad o crisis económica tienden a mantener o incluso aumentar su valor, ofreciendo protección a los inversores frente a la inestabilidad del mercado".

¿Cómo deciden sus inversiones en el ladrillo? Normalmente se dejan asesorar por importantes consultoras y banca privada, y en numerosas ocasiones llegan a las promotoras por "amigos de amigos" del mundo del fútbol a los les ha ido bien con esas inversiones. Las inversiones las realizan comprando activos directivamente, promoviendo en solitario o a través de promotoras en cuyo capital entra, e incluso comprando acciones de socimi que cotizan en Euronext París. Dependiendo del proyecto, algunos proyectos inmobiliarios les permiten tener rentabilidades anuales del 14 y el 18%, y en el peor de los casos pueden quedarse con viviendas o locales para alquilar y tener una renta asegurada.

Recreación del edificio que Grupo Abu promueve en el Prado de San Sebastián de Sevilla, donde participan como socios algunos futbolistas / M. G.

Promotoras

La promotora Abu, fundada por Jesús Vera, fue pionera en implantar en 2012 un sistema de promoción que diversificaba riesgos, contando con socios inversores para cada uno de sus proyectos inmobiliarios. Mediante SPV, sociedades vehículo utilizadas como medio para conseguir financiación para cada promoción, Abu ha llevado a cabo importantes proyectos en zonas prime de toda España, en la que les ha acompañado al vasco Aitor Ocio, futbolista retirado que jugó en el Sevilla F.C. y en el Athletic Club, y el sevillano Carlos Marchena, campeón del mundo con España y canterano del Sevilla que jugó también en el Valencia.

Otra de las promotoras en la que han confiado sus ahorros destacados futbolistas es GS, fundada por José Luis Vera, con actividad en España y con previsión de entrar en Italia, Francia y Emiratos Árabes. Entre los socios que han entrado en sus SPV están el internacional uruguayo Federico Valverde, que juega desde 2018 en el Real Madrid C.F., y el sevillano Sergio Rico, quien continúa con su carrera en el Al-Gharafa catarí después de haber sufrido un accidente a caballo en El Rocío en 2023, que le provocó un traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo en estado grave, llegando a estar en coma.

El albaceteño Andrés Iniesta, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el F. C. Barcelona y en la Selección Española, es otro de los futbolistas que acompaña a GS en algunas inversiones, así como el guipuzcoano Dani García, que juega como en el Olympiacos de la Super League de Grecia

En las promociones de GS figuran también el gaditano Luis Alberto, centrocampista del equipo catarí Al-Duhail S.C y exjugador del Lazio, o el argentino Lucas Ocampos, que juega actualmente en el Club de Fútbol Monterrey de México y que ha ganado dos veces la Europa League con el Sevilla F.C. Otros socios son Luka Modric, del A.C. Milán, que fue ganador del Balón de Oro y el jugador con más títulos logrados a lo largo de la historia del Real Madrid C.F; el argentino Alejandro Papu Gómez, que defendió la camiseta del Sevilla F.C entre 2021 y 2023 y que ahora juega en el Calcio Padova de Italia; y el sevillano Alberto Moreno, que jugó en el Sevilla F.C. y en el Liverpool, y que actualmente pertenece al Como 1907 de la Serie A italiana.

Recreación virtual de una de las promociones de GS en Málaga, en la que son socios varios futbolistas

Socimis

Otro de los instrumentos que emplean algunos futbolistas para invertir en el sector inmobiliario son las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), que en España tienen una tributación muy ventajosa. En Perseiada Renta Gestión, con domicilio fiscal en Sevilla capital, están Álvaro Negredo (16,78%), exfubolista que ha tenido una larga trayectoria en clubes como el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Sevilla, el Manchester City o el Valencia; Coke Andújar (9,299%), exfubotlista que hizo su carrera en el Sevilla, el Levante o el Rayo Vallecano; el madrileño Dani Olmo (8,77%), centrocampista del Barcelona, que jugó en el Dinamo de Zagreb; el jiennense Manuel del Moral (8,77%), ya retirado y que jugó en el Gefafe y en el Sevilla; el sanluqueño y exmadridista José Manuel Jurado Marín (15,49%) o el sevillano Adrián San Miguel del Castillo (15,49%), hoy portero del Real Betis Balompié, según consta en la web de Euronext Access París, donde la citada compañía cotiza desde 2021. La socimi Perseida tiene, entre sus activos, un local en Cádiz que acoge la sede de Deutsche Bank, y en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe cuenta con un suelo urbano, entre otros.

El interés que el sector inmobiliario andaluz ha despertado en los futbolistas va más allá de las viviendas y locales. Álvaro Negredo es uno de los socios que entró en el capital del Club Zaudín Golf, ubicado entre Tomares y Bormujos. La operación se produjo en 2015, cuando el Banco Santander se desprendió del club vendiendo a varias personas, entre ellas también los madrileños Álvaro Morata, actualmente en Italia (en el Como 1907) tras haber pasado por el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea o el Atlético de Madrid; y Nacho Fernández, que juega en el Al-Qadisyah F.C de Arabia Saudita tras hasta defendido la camiseta del Real Madrid durante trece años.

Finca Meñaca, adquirida por Jesús Navas en Sevilla, donde construirá un hotel / www.casasenelsur.es

Hoteles

Otro de los que han visto en el sector inmobiliario una buena apuesta para invertir sus ahorros es el sevillano de Los Palacios y Villafranca Jesus Navas, que hizo su carrera en el Sevilla F.C. y el Manchester City. Este año ha protagonizado una de las grandes operaciones en el sector agro, al adquirir la finca Hacienda Meñaca, entre Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera, en la provincia de Sevilla- Se trata de una finca con cortijo construido en el siglo XVIII y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que Navas adquirió como vivienda y para desarrollar un negocio vinculado al sector turístico. De hecho, el Ayuntamiento de Dos Hermanas ya ha admitido a trámite el proyecto de Navas para implantar en esos suelos rústicos una actividad hotelera.

También Leo Messi, exfutbolista del Barcelona, ocho veces Balón de Oro y hoy en el Inter Miami, acaba de inaugurar un lujo hotel en la localidad gaditana de Sotogrande. El deportista, dueño de una cadena hotelera, ha abierto el MiM Sotogrande, de cinco estrellas, con 45 habitaciones, con precios entre 280 y 1.100 euros por noche.

Hotel de Leo Messi en Sotogrande (Cádiz) / M. G.

El catalán Gerard Piqué, empresario y exfubolista del Barcelona FC y del Manchestar United, compró a través de su empresa Kerad Holding el solar del antiguo Cine Andalucía de Málaga, en la Plaza de la Merced, para la construcción de un hotel de lujo en colaboración con Meliá Hotels Interational, que supondrá una inversión de 50 millones, con el que la citada cadena entra en esa ciudad. El hotel de lujo de Gerard Piqué en Málaga, de cinco estrellas y 128 habitaciones, operará bajo la marca ME by Meliá se inaugurará a final de año. Las habitaciones, con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba, se comercializará a precios que oscilan entre los 280 y los 1.852 euros por noche.