El bufete Martínez-Echevarría abre el primer departamento en España especializado en derecho del sector taurino

El bufete Martínez-Echevarría ha puesto en marcha el primer departamento en España especializado en derecho del sector taurino, una iniciativa que nace para dar respuesta a la creciente demanda de asesoramiento por parte de profesionales y empresarios de la tauromaquia. La nueva división de la firma liderada por Vicente Morató contará con un equipo multidisciplinar que abordará las particularidades de esta actividad desde áreas como el Derecho Laboral, Civil, Administrativo y Tributario, entre otros.

Según confirman a este diario en fuentes del despacho, el departamento no estará ubicado en una sede concreta si no que ofrecerá la consultoría y la asistencia legal a los clientes del sector desde las distintas oficinas distribuidas por el territorio nacional, si bien pondrá el foco de su actividad en Andalucía y Madrid, abordando las problemáticas jurídicas específicas que plantea el mundo del toro de una forma integral que implica distintas áreas del Derecho.

Luis Mosquera, socio de Laboral de la firma y copresidente de la Sección de Derecho de la Tauromaquia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), será el encargado de presentar el 4 de febrero en Sevilla la nueva división, que viene a atender “una inquietud que nos han trasladado distintos profesionales y empresarios del mundo taurino, muchos de ellos ya clientes, de contar con un asesoramiento jurídico integral, especializado y adaptado a sus singularidades”, detalla el bufete.

Desde el despacho malagueño, destacan que el servicio ahonda en su estrategia de diversificación y señalan que “creemos firmemente que defendiendo a todos las actividades que componen el mundo del toro, defendemos también la Fiesta Nacional en un sentido amplio”. “Reforzar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales, profesionales y empresariales del sector es clave para contribuir a un ámbito taurino más sólido, fuerte y estructurado”, añaden las fuentes.

Martínez-Echevarría, que cumplió su 40º aniversario en 2023, ofrece servicios en 18 áreas de práctica y se sitúa como el despacho líder en Andalucía tanto por volumen de ingresos como por número de oficinas. Con una facturación de 30,4 millones de euros en 2024, un 13,4% más sobre el ejercicio anterior, y una plantilla superior a los 325 empleados, la firma cuenta en estos momentos con más de una veintena de sedes distribuidas entre España, Portugal, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Precisamente, tal y como adelantó este diario, el despacho dio a finales del ejercicio 2025 un espaldarazo a su expansión internacional desembarcando en el mercado emiratí, un movimiento con el que añadió un nuevo hito fuera de las fronteras españolas. En concreto, la firma malagueña abrió sendas oficinas en Dubái y Abu Dabi, con las que presta asesoramiento tanto a clientes corporativos como a inversores particulares con equipos especializados en países de la zona.

Mercado de fichajes

En paralelo al nuevo paso en el exterior, Martínez-Echevarría mantuvo el pasado año su plan de crecimiento nacional con la incorporación de nuevos perfiles al equipo, entre los que destaca el regreso de Pablo Doñate -que había salido a principios de 2022-, quien forma parte del comité de dirección y colidera el departamento de litigación y arbitraje; así como la entrada de Carlos Gutiérrez, como socio director del área de bancario y financiero, y de Jesús Palencia, como refuerzo en esta misma rama.

También anunció el fichaje de José María Echevarría y Jorge Galán, dos de los socios fundadores de Villar & Asociados, que se integraron junto a su personal a la oficina de Madrid como socios del área de derecho administrativo, regulatorio y energía; y la incorporación del abogado Daniel Gómez de Arriba como socio nacional del área de reestructuraciones e insolvencia, acompañado de su equipo formado por Encarnación Podadera, Pablo Gamo y Marta Francés.

Refuerzo en Sevilla

Dentro de estos movimientos, también entró a principios de 2025 Armando Rozados como nuevo socio director de la oficina de Sevilla, que se ha reforzado, además, con profesionales y con el traslado de la sede a la Avenida de la Palmera. Con este fichaje del abogado procedente de la firma RocaJunyent-Gaona, el despacho apuntaló su presencia en la capital andaluza, una plaza en la que, tras varios intentos fallidos, desembarcó en 2019 a través de una alianza con Abbantia Abogados.

El bufete fundado en 1983 está presente en el territorio regional con despachos en Málaga capital, Sevilla, Granada, Córdoba, Almería, Marbella (dos), Fuengirola, Estepona, Manilva, Sotogrande y Benalmádena. Ya fuera de las fronteras andaluzas tiene centros en Madrid y en mercados internacionales como Portugal (siete oficinas propias en Lisboa, Oporto, Lagos, Albufeira, Estoril, Vilamoura y Quinta do Lago) y Turquía (Estambul), a los que se sumó en 2025 el mencionada de Emiratos Árabes.