Las firmas andaluzas Cherubina y Mr. Velous se unen en una empresa para crecer en el negocio de calzado femenino

La moda con sello andaluz sigue pisando fuerte para reforzar su posicionamiento en el mercado nacional. El último ejemplo llega de la mano de las firmas Cherubina, especializada en prendas para bodas y eventos, y Mr. Velous, enfocada al calzado femenino, que acaban de unirse en una sociedad conjunta con la que buscarán sinergias operativas y de distribución para crecer en el sector, si bien mantendrán las marcas y la comercialización de productos a través de sus propias páginas web.

Con la nueva mercantil, denominada Mister Velous Shoes, ambas compañías oficializan la colaboración que ya venían manteniendo en los últimos años centrada en el segmento de calzado made in Spain. Según ha confirmado este diario, a través de esta alianza Cherubina –que ostentará el 70% de la sociedad– aportará la estructura empresarial, la red comercial y el almacén, mientras que Mr. Velous, con el otro 30%, se centrará en el producto, integrando la marca, el diseño y el know how.

Cherubina seguirá operando de forma independiente su línea de ropa, que ahora complementará con la recién creada empresa de calzado. Desde la firma –fundada por Ana García y su marido, Pedro Parias– valoran que esta "alianza estratégica, reflejo de años de trabajo conjunto, refuerza nuestro compromiso con el diseño español en un segmento clave de la moda", al tiempo que destacan las oportunidades que ofrece para "potenciar sinergias, ampliar nuestra presencia y responder a las demandas de clientas que buscan estilo, artesanía y confort".

De su lado, Nacho Ruiz de Terry, creador de Mr. Velous junto a su mujer, Marta Salvador, subraya que "desde el principio hubo una marca que confió en nosotros de verdad, Cherubina, por lo que hemos mantenido una relación cercana y profesional". "Por eso hoy tiene todo el sentido que nos asociemos. Cada marca seguirá siendo independiente, pero sumando fuerzas para crecer, mejorar distribución y abrir nuevas puertas, entre ellas intentar llegar a El Corte Inglés", añade.

Segmento 'premium'

Cherubina forma parte de la selecta lista de compañías de diseñadoras andaluzas que han encontrado un filón en el segmento premium de prendas de invitada, logrando alzarse en fenómeno superventas gracias, sobre todo, al efecto multiplicador de la reina Letizia, que, como embajadora de las marcas españolas, ha lucido sus diseños. Un foco que ha permitido a estas firmas conquistar en tiempo récord las millas de oro de las principales ciudades españolas e, incluso, saltar al exterior a través del canal online.

De hecho, la marca sevillana con más de dos décadas de trayectoria y sede en el Parque Empresarial Arte Sacro de la capital hispalense ha visto desfilar sus creaciones ante la realeza europea en el mismísimo palacio de Buckingham con la monarca española. La empresa nació como un proyecto artesanal de Ana García y ha evolucionado hasta convertirse en un referente con un taller donde elaboran las colecciones, una red de tiendas propias y envíos a más de 30 países.

Negocio récord

La compañía, que ya suma una plantilla de 26 personas, cerró 2024 con un repunte de su cifra de negocio del 33% hasta el récord de 3,31 millones de euros, apoyada sobre todo en el canal digital, que supone un 35% de las ventas y el multimarca, con otro 15%, mientras que el resto se genera en las tiendas físicas. Según datos de Insight View –herramienta de información mercantil de Iberinform–, consolidó así la remontada que venía registrando en los dos ejercicios anteriores, tras un parón en 2021, año pospandemia.

La red comercial de Cherubina se extiende con tres tiendas propias –dos en Madrid y una en Sevilla, donde suma también un outlet– y con cuatro espacios en El Corte Inglés de Córdoba, Jerez, Alicante y Zaragoza. El plan de expansión nacional para este ejercicio prevé sumar en el primer trimestre otros cuatro córneres más en Sevilla, Madrid, Valencia y Málaga. También cuenta con un atelier en Sevilla y otro en Madrid, al tiempo que desembarcó el pasado año en México con un socio local.

Por su parte, Mr. Velous, especializada en calzado femenino, nació a finales de 2022 de la mano de Marta Salvador y el propio Nacho Ruiz de Terry, cofundador también de la marca sevillana de moda masculina Scotta y hasta 2024 responsable de diseño de la línea deportiva de ropa de Scalpers, donde trabajo durante casi una década liderando varios departamentos. Con la provincia alicantina de Elche como punto de fabricación, comercializa sus diseños principalmente a través del canal online.