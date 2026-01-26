El salario medio creció un 4,8% en Andalucía en 2024 hasta los 19.205 euros

El salario bruto medio anual percibido por los asalariados residentes en Andalucía alcanzó 19.205 euros en 2024, una cifra que supuso un aumento del 4,8% respecto al ejercicio anterior, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca). La mejora se produjo en un contexto marcado por una participación laboral inferior a la jornada completa: el tiempo trabajado por término medio representó el 74% del que correspondería a un empleo a tiempo completo a lo largo de todo el año. El salario equivalente anual a tiempo completo se situó en 26.123 euros, un avance del 4,0% frente a 2023.

La estadística difundida muestra una brecha salarial relevante entre hombres y mujeres. La retribución bruta anual de los hombres fue un 23,5% superior, con 21.103 euros frente a los 17.093 que recibieron de media las mujeres. La distancia se estrechó cuando se midió por unidad de tiempo trabajado: la diferencia del salario equivalente anual a tiempo completo se situó en el 9,0%, con 27.182 euros para los hombres y 24.945 para las mujeres.

El análisis por edad confirmó una pauta constante: los mayores de 40 años percibieron un salario equivalente anual a tiempo completo de 28.109 euros, claramente por encima de los 23.529 euros registrados entre los asalariados menores de esa franja. El informe atribuye este comportamiento a trayectorias laborales más estables y a una mayor antigüedad en las empresas, factores que, según precisa la publicación, elevan de forma apreciable la retribución media.

Diferencias por municipios y provincias

El desglose territorial reflejó contrastes significativos. Sevilla y Málaga fueron las provincias con un salario bruto anual más alto en 2024, con 20.293 y 20.269 euros, respectivamente. En el extremo opuesto se situaron Huelva, con 16.671 euros, y Jaén, con 17.016 euros. Según el informe, en todas las capitales provinciales la retribución media superó a la del conjunto de su provincia, con incrementos que abarcaron desde el 9% en Málaga hasta el 32% en Granada.

La estadística también identificó diferencias vinculadas al tamaño del municipio. En los 13 municipios andaluces con más de 100.000 habitantes, el salario bruto medio ascendió a 22.399 euros, mientras que en el resto se situó en 17.440 euros, una diferencia que evidencia la influencia del tejido económico urbano en la evolución salarial.

Trayectoria laboral y estabilidad en el empleo

El análisis incluyó el tiempo efectivamente trabajado durante 2024, un elemento que condiciona de forma determinante la retribución. Quienes estuvieron ocupados todo el año percibieron un salario bruto medio de 27.592 euros, frente a los 9.016 euros registrados por quienes trabajaron solo una parte del ejercicio.

La diferencia se redujo al medir el salario equivalente anual a tiempo completo: 29.496 euros para los asalariados con ocupación continua y 22.027 euros para quienes tuvieron interrupciones laborales.

El informe incorporó además la influencia del número de relaciones laborales en el año. Los asalariados con un único episodio de ocupación alcanzaron un salario equivalente anual a tiempo completo de 27.949 euros, una cifra superior a los 23.486 euros registrados entre quienes encadenaron dos o más episodios laborales en 2024.

La antigüedad en la empresa actuó como otro factor determinante: las personas con más de 10 años en la misma compañía percibieron de media 35.745 euros de salario equivalente anual a tiempo completo, frente a 23.883 euros de quienes acumulaban menos de una década de antigüedad. Este resultado confirmó la relación directa entre estabilidad y remuneración. También influyó la experiencia previa de desempleo: quienes nunca habían estado en paro alcanzaron 28.260 euros, por encima de los 25.291 euros correspondientes a quienes sí la habían tenido en algún momento de su vida laboral.

Estructura sectorial del salario

Los datos por sectores reforzaron las diferencias internas del mercado laboral andaluz. Las cifras del fichero de salario bruto anual mostraron que los servicios públicos concentraron las retribuciones más elevadas, con un salario medio de 28.519 euros, seguidos de la industria, que alcanzó 24.594 euros.

En el extremo inferior se situaron agricultura, con 8.832 euros, y comercio y hostelería, con 14.783 euros de media en 2024. Las variaciones se mantuvieron cuando se analizó el salario equivalente anual a tiempo completo: los servicios públicos alcanzaron 33.340 euros, mientras que la agricultura se situó en 19.657 euros.

Los datos indican que, aunque el salario medio creció de forma generalizada, la distribución salarial continúa marcada por diferencias intensas según provincia, sector, edad, género y estabilidad laboral. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca) subraya que estas mediciones se basan exclusivamente en la información de la Muestra Continua de Vidas Laborales y en los registros fiscales de la Seguridad Social, lo que garantiza un seguimiento estable de la evolución salarial en la comunidad.