Iberia abre un ERE voluntario para 996 empleados en plena transformación de su estructura laboral

Iberia ha iniciado el proceso de negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario que podría afectar a un máximo de 996 trabajadores de los distintos colectivos de la compañía.

La constitución de la mesa negociadora tuvo lugar este jueves, con la participación de representantes de la dirección y de los sindicatos, dando así comienzo a un calendario de reuniones que se prolongará durante las próximas semanas.

La aerolínea ya había comunicado a los representantes de los trabajadores su intención de activar este procedimiento el pasado 17 de febrero, y ha informado igualmente del inicio del proceso a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, cumpliendo con los requisitos legales establecidos. El ERE se plantea como un mecanismo de adhesión voluntaria y se enmarca en la estrategia de transformación que Iberia desarrolla a través de su Plan de Vuelo 2030.

Distribución de los trabajadores afectados

El expediente contempla la posibilidad de que se acojan hasta 243 profesionales de vuelo -106 pilotos y 137 tripulantes de cabina (TCP)- y 753 empleados de tierra. Dentro de este último grupo, 305 pertenecen a las áreas de mantenimiento y reparación (MRO), 243 a Producción Tierra y 205 a las áreas corporativas.

La compañía sostiene que concurren causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que justifican el inicio del procedimiento, tal y como prevé la legislación española en materia laboral. Según fuentes de Iberia, estas causas están directamente vinculadas a la necesidad de renovar perfiles profesionales y adaptar la estructura de la plantilla a los nuevos requerimientos operativos, tecnológicos y de negocio que la aerolínea afrontará en los próximos años.

Un proceso enmarcado en la transformación estratégica de la compañía

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ya adelantó el pasado 27 de febrero, durante la presentación de resultados del grupo IAG -matriz que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level-, que la compañía se encuentra inmersa en un proceso de transformación profunda. Según explicó, Iberia necesitará “una transformación de los perfiles” para ejecutar con éxito su Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta que guiará su evolución operativa y empresarial en la próxima década.

Sansavini insistió en que el objetivo del ERE no es reducir el tamaño de la plantilla, sino adecuarla a las nuevas necesidades derivadas de la modernización de procesos, la digitalización, la renovación de flota y la evolución del modelo de negocio. La compañía subraya que el expediente es voluntario y que su propósito es facilitar una transición ordenada hacia una estructura laboral más alineada con los retos futuros.

Un ERE en un momento clave para Iberia

El anuncio del ERE llega en un momento especialmente significativo para la aerolínea, que en 2027 celebrará su centenario. Actualmente, Iberia cuenta con una flota de 168 aviones, opera vuelos a 145 ciudades y emplea a 10.568 personas. La compañía se encuentra en pleno proceso de consolidación tras los años de impacto de la pandemia y en una fase de expansión de rutas y modernización de servicios.

La negociación del expediente se desarrollará en las próximas semanas, con reuniones periódicas entre la dirección y los sindicatos para definir las condiciones de adhesión, los criterios de aplicación y las posibles medidas de acompañamiento. Ambas partes deberán alcanzar un acuerdo que permita compatibilizar los objetivos estratégicos de la empresa con las garantías laborales para los trabajadores.