La obra pública en Andalucía se dispara hasta 4.514 millones en 2025, pero la cuota de empresas regionales cae a niveles mínimos

El ejercicio 2025 ha dejado un balance con alguna luz y muchas sombras para la obra pública en Andalucía. La inversión en infraestructuras se disparó un 23% hasta los 4.514 millones de euros, el volumen más elevado desde 2009, si bien este repunte contrastó con la menor presencia de compañías andaluzas, que solo lograron el 48% de los contratos, la cuota más baja la última década, según los datos recogidos en el informe anual de adjudicaciones elaborado por la patronal del sector Ceacop.

De acuerdo con el estudio presentado este miércoles por el presidente y el secretario general de Ceacop, Carlos López y Arturo Coloma, respectivamente, en la nueva sede de la asociación en Sevillla, la cifra económica supera la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de obra pública en la comunidad. No obstante, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años.

Por administraciones, el Gobierno central volvió a situarse como el principal inversor en obra pública en Andalucía, con adjudicaciones por valor de 1.523,7 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un avance del 12,3% respecto al ejercicio anterior. En segundo lugar, se situaron los ayuntamientos, que protagonizaron el mayor crecimiento en términos relativos, con un repunte de casi un 50% en relación con el año previo hasta alcanzar los 1.382,4 millones.

Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones, con un aumento interanual del 20,8%, tal y como detalla el informe de Ceacop, que completa el ranking institucional con las diputaciones, que sumaron un volumen de 169 millones de euros, y las universidades, que registraron contratos por 22,6 millones. En ambos casos se registraron descensos respecto al ejercicio anterior, con caídas del 3% en las entidades supramunicipales y del 42% en las instituciones académicas.

En cuanto a la participación empresarial, el balance vuelve a ser negativo para las compañías andaluzas. Estas solo lograron el 48% del volumen total adjudicado, lo que supone 2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior y marca el nivel más bajo registrado desde 2014.

“Desprecio absoluto” del Estado

La participación empresarial de firmas localas varía de forma significativa según la administración. En este sentido, en el ámbito local las compañías andaluzas mantienen una posición claramente predominante -con el 72% de las adjudicaciones municipales y el 82% en las diputaciones-, y su peso disminuye en otros niveles, situándose en torno al 44% en la Junta de Andalucía; mientras apenas alcanza el 25% en el caso en los contratos promovidos por el Gobierno central.

En este contexto, Ceacop ha expresado su “decepción” por la escasa participación de empresas andaluzas en las obras impulsadas por el Ejecutivo central. De los 1.523 millones adjudicados por el Estado en 2025, solo 382,7 millones correspondieron a compañías de la comunidad, es decir, aproximadamente una cuarta parte del total.

La patronal considera que esta situación evidencia la elevada concentración de los contratos estatales en grandes grupos constructores de ámbito nacional. A su juicio, esta dinámica limita el acceso de las empresas regionales a proyectos de gran envergadura y reduce su capacidad de crecimiento dentro del mercado de obra pública.

Ranking provincial

El análisis territorial de las adjudicaciones refleja importantes diferencias entre provincias. Málaga lidera con claridad el ranking andaluz de inversión en obra pública al cierre del pasado tras alcanzar 1.347 millones de euros, una cifra muy superior a la del resto de territorios, impulsada principalmente por la construcción de un nuevo hospital, además de por elevada actividad inversora desarrollada tanto por el Gobierno central como por los ayuntamientos.

Ya a una considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones, donde destacan la inversiones estatales en infraestructuras de transporte y el esfuerzo municipal. El podio regional lo completa Granada, con 545 millones de euros, seguida de Almería y Huelva, que registraron 403,5 millones y 395,5 millones, respectivamente. En el tramo final del listado, aparecen Cádiz, con 372,7 millones; Córdoba, con 336,8 millones; y Jaén, que cierra la clasificación con 201 millones.

Si se analiza la inversión en términos de población, el gasto medio en obra pública en Andalucía alcanza los 520 euros por habitante, un 26% más respecto a 2024. En este capítulo, las provincias con mayor inversión per cápita son Málaga (752 euros) y Huelva, con 734 euros; seguidas por Granada, con 576, y Almería, con 524 euros, todas por encima de la media regional. Por su parte, Córdoba (436 euros), Sevilla (396 euros), Jaén (325) y Cádiz (295 euros) caen por debajo del promedio.

Encargos a empresas públicas

El informe también pone el foco en uno de los principales caballos de batalla de Ceacop como es el recurso de las administraciones públicas a sus medios propios, como Tragsa, Tragsatec o Ineco, para ejecutar proyectos sin utilizar procesos de licitación abiertos. En 2025, esto encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 –cerca de sos tercios– millones correspondieron a la Junta.

Según el secretario general de la patronal, Arturo Coloma, esta práctica supone retirar una parte relevante de la contratación pública del mercado abierto. A su juicio, ello reduce el nivel de competencia en el sector y limita las oportunidades de participación de las empresas privadas en proyectos financiados con recursos públicos.