Insur propondrá a Francisco Pumar como nuevo presidente para liderar el Plan Estratégico 2026-2030

Grupo Insur celebrá Junta General Ordinaria de Accionistas el día 15 de abril de 2026 para abordar propuestas que implican una remodelación del Consejo de Administración, con los objetivos principales de reducir su tamaño y llevar a cabo la sucesión en la Presidencia Ejecutiva a manos de Francisco Pumar, actualmente director general de la compañía.

El actual presidente del consejo, Ricardo Pumar, cuyo mandato como consejero finaliza en 2028 al alcanzar la edad máxima fijada por los Estatutos Sociales, presenta su dimisión como consejero con efectos a la finalización de la próxima Junta General, y consecuentemente como presidente, con el fin de facilitar una transición ordenada, tras más de dos décadas al frente de la compañía, en el marco del correspondiente plan de sucesión establecido.

Bajo la presidencia de Ricardo Pumar, el grupo ha experimentado una profunda transformación para adaptarse a los cambios del mercado y consolidarse como referente nacional del sector inmobiliario, al tiempo que ha tenido que afrontar momentos difíciles como la crisis de 2008, que logró superar manteniendo resultados positivos y cifras de empleo.

El grupo, que acaba de cumplir sus 80 años de trayectoria, es líder en gestión de inmuebles en Andalucía, con una cartera de 5.000 viviendas (2.800 viviendas en desarrollo y un banco de suelo para 2.200 viviendas más). Asimismo, continúa con su fuerte apuesta por la promoción terciaria, con 120.385 metros cuadrados, de los cuales están en desarrollo 30.500 metros destinados a oficinas y dos nuevos hoteles con 427 habitaciones.

Según explica la inmobiliaria andaluza en un comunicado, la decisión respecto al plan de sucesióm responde también a "la consideración de que el liderazgo del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, que se inicia en el presente ejercicio, debe recaer en el nuevo presidente desde su fase inicial hasta su completa ejecución, con el objetivo de asegurar la coherencia, el impulso y la ambición que dicho plan requiere".

Por ello, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas que la Presidencia Ejecutiva sea asumida por Francisco Pumar, actualmente director general de la compañía, quien, en caso de ser aprobado su nombramiento como consejero por la Junta, sería designado por el Consejo como Presidente del Consejo y Primer Ejecutivo de Inmobiliaria del Sur.

Reducción del número de consejeros

Otros aspectos a tratar son el número de consejeros. En ese sentido, el Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas la reducción del número de miembros desde los quince actuales hasta doce consejeros, con la finalidad de mejorar, aún más, su funcionamiento y adaptarlo a las recomendaciones más recientes del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

De aprobarse las propuestas formuladas, el Consejo de Administración estaría compuesto por un consejero ejecutivo, siete consejeros dominicales, tres consejeros independientes y un consejero calificado como otros externos.

En este contexto, además de la incorporación al Consejo como consejero ejecutivo de Francisco Pumar, se propondrá también el nombramiento María Teresa Pumar como consejera dominical y de Leopoldo Parias con la categoría de otros externos, con la vocación de convertirse en consejero independiente en un futuro próximo.

Con esta nueva composición, el número de mujeres en el Consejo de Administración se incrementaría desde el tercio actual hasta la mitad de sus miembros, alcanzando una plena paridad de género, en un porcentaje superior al recomendado por el Código de Buen Gobierno y al régimen legal. Asimismo, el porcentaje de consejeros independientes alcanzaría en el corto plazo el tercio recomendado para sociedades que no tengan la consideración de elevada capitalización.