Renfe recupera la conexión directa de AVE entre Sevilla y Barcelona tras la tragedia de Adamuz

Renfe ha restablecido este lunes, 9 de marzo, el servicio directo de Alta Velocidad (AVE) que conecta Sevilla y Barcelona en ambos sentidos. La ruta, una de las conexiones transversales de larga distancia más importantes de la red española, permanecía interrumpida como consecuencia directa del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

Desde que se produjo el siniestro, los viajeros que deseaban realizar el trayecto entre la capital hispalense y la Ciudad Condal se veían obligados a realizar transbordos en Madrid. Con la reactivación de este servicio, las estaciones de Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants vuelven a quedar unidas por trenes directos, recuperando así la normalidad operativa en este corredor.

Un mes de reparaciones críticas

Aunque la circulación general por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se retomó de forma parcial el pasado 17 de febrero, tras concluir Adif los trabajos de reparación de la infraestructura, los servicios transversales (como las conexiones con Cataluña) han requerido un periodo adicional para su plena reincorporación.

Durante las últimas semanas, las operadoras han realizado diversas pruebas de seguridad y ajustes de programación para garantizar la estabilidad del servicio en la zona cero de la tragedia.

Ese 17 de febrero, Iryo explicó que reanudaba catorce circulaciones diarias entre Sevilla y Madrid y añadía que, dentro de esa programación, estaban incluidos los servicios transversales Sevilla-Barcelona, con cuatro circulaciones diarias.

El tramo de Adamuz sigue manteniendo ciertas limitaciones temporales de velocidad, lo que puede provocar ligeros incrementos en los tiempos de viaje habituales, una medida preventiva estándar tras incidentes de esta magnitud y mientras continúan las labores de supervisión técnica en el terreno.

El accidente

El siniestro que motivó el corte de la vía se produjo el pasado 18 de enero, cuando un tren de la operadora Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló a su paso por Adamuz.

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una posible fractura previa en el carril como causa del descarrilamiento de los tres últimos coches del convoy.

La fatalidad se agravó cuando dichos vagones invadieron la vía contigua en el momento exacto en que circulaba un tren Alvia de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva.

La colisión resultante fue devastadora: un balance final de 46 fallecidos y más de 150 heridos. El impacto de la tragedia obligó a un despliegue de emergencia sin precedentes y al cierre total de la línea durante un mes para permitir las labores de rescate, peritaje y reconstrucción de la vía.