Mercadona gana 1.729 millones en 2025 en "un año espectacular" para Juan Roig

Mercadona cerró en 2025 un ejercicio que consolida su posición como líder de la distribución en España. El presidente de la cadena de supermercados, Juan Roig, definió 2025 como “un año histórico, espectacular” para los cinco componentes del modelo que vertebra a la empresa: el Jefe –el cliente–, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. Lo hizo al presentar unas cuentas que reflejan la fortaleza del negocio, un incremento de ventas del 8% y un beneficio neto de 1.729 millones de euros, de los que 1.383 millones se reinvirtieron en la empresa y 346 millones se destinaron a dividendos. Su diagnóstico fue inequívoco: la compañía se ha fortalecido porque cada uno de estos actores ha mejorado su posición dentro del ecosistema que Mercadona considera nuclear.

Más ventas, más clientes y un liderazgo ampliado

El negocio alcanzó los 41.900 millones de euros tras crecer un 8%, con 39.800 millones generados en España y 2.100 millones en Portugal. Roig subrayó que el avance en ventas se explica por un aumento muy significativo de la frecuencia de compra, ya que las tiendas sumaron 115 tickets más por establecimiento cada día, hasta una media de 2.675 operaciones diarias. Esa dinámica permitió ampliar la cuota en España según sus datos hasta el 28,5% –NielsenIQ la eleva al 29.5%–, un registro que refuerza el liderazgo de la cadena.

La compañía detalló que mantiene una red cercana a 1.600 tiendas, con 1.482 ya adaptadas al modelo moderno previo. En 2025 abrió 43 supermercados, cerró 45 y reformó 14. Además, el canal online superó un hito estratégico al alcanzar 1.061 millones de euros y convertirse en un servicio plenamente rentable, un punto que Roig destacó de forma expresa como hiciese ya en años anteriores. El próximo gran salto llegará con la colmena automatizada de Vallecas, que se inaugurará en junio, gestionará 5.000 pedidos diarios y generará 400 empleos, para los que ha tenido más de 8.000 solicitudes.

Plantilla en expansión, salarios al alza y un impulso social creciente

Roig situó al trabajador como una de las claves del “año espectacular”. La plantilla subió a 115.000 personas, de las que 107.500 trabajan en España y 7.500 en Portugal. La empresa creó 5.000 empleos y elevó la productividad un 4%. Además, aplicó una subida salarial del 8,5% y repartió 700 millones en primas. Para 2026 prevé incrementos del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, junto a un reparto de 780 millones en primas. La concesión de una semana extra de vacaciones, con un coste de 100 millones de euros, se enmarcó en esta estrategia de mejora de las condiciones laborales.

Roig puso como ejemplo de retribución el salario de un gerente con cuatro años de antigüedad: 2.200 euros netos al mes, con el prorrateo de primas. En su visión, este refuerzo del componente trabajador forma parte de un equilibrio interno que también beneficia al proveedor y a la sociedad.

La aportación económica del grupo fue otro de los argumentos que utilizó para ilustrar la solidez del modelo: el ecosistema de Mercadona genera el 1,9% del PIB de España y Portugal y sostiene 647.000 empleos directos e indirectos. La contribución fiscal ascendió a 3.400 millones de euros, de los que 690 millones correspondieron al impuesto sobre beneficios, con un tipo efectivo del 22,8%.

Andalucía: colmena en Málaga y primeras “Tiendas 9” en 2025

El nuevo modelo Tienda 9 ocupa un papel central en la transformación operativa de la compañía. Roig explicó que este formato supone un paso decisivo hacia una gestión por procesos, orientada a elevar la productividad y simplificar el trabajo diario, lo que se traduce en un funcionamiento más eficiente para los empleados y una experiencia más clara para el cliente. Este concepto amplía el espacio dedicado a los productos frescos, que pasan a estructurar el recorrido, y agrupa los congelados en un único punto para hacer la compra más ágil y directa. Una de sus piezas diferenciales es el obrador, que integra corte, cocción y envasado para que el producto llegue a la estantería listo para la venta. El formato incorpora además mejoras técnicas ligadas a la sostenibilidad y generaliza el servicio “Listo para comer” con zonas habilitadas para consumir en el local. La transición completa a este modelo exigirá una inversión de 3.700 millones de euros hasta 2033.

En el turno de preguntas, Roig confirmó a El Conciso que la colmena de Málaga, destinada en exclusiva al canal online, abrirá en el segundo semestre de 2027 y reconoció que la búsqueda de ubicación ha sido “compleja” por la falta de alternativas adecuadas. Sobre Cádiz, explicó que no existe planificación para construir una colmena en la provincia, pese a la alta demanda estival en la costa, un volumen que se atiende desde Sevilla sin que la empresa considere necesaria una inversión adicional.

Una parte de las 59 nuevas tiendas que adoptarán el modelo Tienda 9 este año estará ubicada en Andalucía. Además, el área “Listo para comer” factura ya 3.000 millones, con un crecimiento anual del 20%.

Entre enero y marzo de 2026, Mercadona, según dijo su presidente, rebajó el precio de 300 productos tras el descenso de los costes en origen de las materias primas. Por ahora no han tenido que subir precios por la situación de incertidumbre generada por la guerra en Irán.

De cara a 2026, el objetivo es alcanzar 43.200 millones en ventas –un 3,5% más–, crear 1.000 empleos adicionales e invertir 1.000 millones en tiendas, logística y digitalización. La expansión internacional se centrará en Portugal, con 12 aperturas y 150 millones de inversión, sin planes para entrar en un tercer país.