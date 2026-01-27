Mercadona consolida su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30% en 2025

Mercadona consolida su liderazgo al frente de la distribución española tras rozar el 30% de la cuota del mercado y experimentar una mejora de su posicionamiento competitivo en este 2025, según se desprende de los datos del informe 'El Mercado del Gran Consumo en España. Principales tendencias de 2025', elaborado por NielsenIQ.

En concreto, el estudio muestra que la cadena de supermercados de Juan Roig alcanza una cuota de 29,5% en 2025, lo que le permite mantener su liderazgo en la distribución nacional, ya que en la segunda posición se sitúa Carrefour con un 7,2% de cuota, se sitúa alejado de la cadena valenciana.

Por su parte, Lidl consolida la tercera plaza de la distribución con una cuota de mercado del 6,2% y se confirma como un operador dinámico en aperturas que favorece su crecimiento en cuota de mercado, mientras que mejora Dia, con una cuota del 4,8%, impulsado por su dinamismo en aperturas y el cambio de modelo de sus espacios, sobre todo en el tramo final del año.

En el quinto puesto del ranking de la distribución figura Eroski, con un 4,3% de cuota, seguido por Consum, que es uno de los que mejora este año con un 4,1%, mientras que Alcampo alcanza el 2,9% del mercado, Aldi, otro operador muy dinámico en aperturas logra el 1,8%, mientras que El Corte Inglés cierra con un 1,6%.

El informe reafirma el alza de los regionales, ya que uno de cada cuatro euros que gastan los hogares en gran consumo van a estos establecimientos, que concentran ya el 25,7% de la cuota de mercado, lo que demuestra la fortaleza de estos establecimientos en el mercado nacional.

El gasto en gran consumo se dispara un 5,8%

Por otro lado, el gasto en gran consumo registró cifras récord con un total de 131.000 millones de euros en 2025, lo que supone un 5,8% más que el año anterior, debido a un comportamiento positivo de los volúmenes, que crecieron un 2,5%, mientras que los precios promedio experimentaron un repunte del 3,2%.

De esta forma, el pasado año ha estado marcado por la continuación de esta senda de crecimiento en todas las secciones, especialmente en el apartado de frescos, que se elevan un 9,3% de las ventas en valor.

Así, todas sus secciones incrementaron la demanda, siendo la más dinámica los huevos, con un aumento del 6,6% -a pesar del gran aumento de los precios en el último trimestre-, seguidos de las frutas (+5,5%), la carne (+3,8%) y las verduras (+3,1%).

Además de esta pujanza de los alimentos frescos, los envasados continúan mostrando su fortaleza, con un aumento de las ventas en valor del 4,3% y con los refrigerados/congelados y las bebidas no alcohólicas como las categorías más dinámicas, anotando incrementos en el volumen del 4,3% para los primeros y de un 3,1% para las segundas, respecto a 2024.

Una tendencia que se mantiene es el menor consumo de bebidas alcohólicas, aunque hay destilados que sí registran incrementos como el tequila y el vodka, pero en general la categoría sólo sube en valor un 0,3%, mientras que la demanda cae un 1,1% a lo largo del pasado año.

El informe muestra el positivo comportamiento de la demanda en la temporada de verano, que compensa un final de año más moderado culminando en una campaña de Navidad estable respecto a la de 2024, donde algunas categorías como chocolates, maquillaje o bebidas alcohólicas no consiguieron mantener la senda del crecimiento en volumen.

Los consumidores están preocupados por el contexto actual. Así, un 31% asegura que está peor este año y se debe por el incremento del coste de la vida (71%), por la recesión económica (29%) y por la inseguridad y pérdida del trabajo (22%). De esta forma, el consumidor español se queda más en casa, lo que impacta en el canal Horeca, cuya facturación se ha contraído un 2%, impactado por las altas temperaturas en verano.

Además, apuesta por consumir más en el hogar, por lo que las soluciones de comida preparada (platos preparados refrigerados y listo para comer), el mercado factura 3.750 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2024.

En este contexto, los consumidores buscan activamente las promociones, por lo que el 44% reconoce que cambia a menudo de tienda debido a promociones interesantes. Así, la promoción sigue siendo una palanca estratégica, el informe destacado que dos de cada tres euros generados en promoción no son incrementales. De esta forma, la marca blanca es una de las grandes elecciones de los consumidores para mitigar la subida del coste de la cesta, por lo que siguió creciendo en 2025 ganando 0,9 puntos más que el año anterior y situándose en un 50% del total del gasto en Gran Consumo.

Amazon lidera el 'e-commerce' en gran consumo

El informe también revela el auge del 'e-commerce', ya que aunque las tiendas físicas continúan siendo el punto central de las compras, el 'online' está triplicando su crecimiento, en concreto un 17,7%, frente al 9,1% de súper pequeños o el 7,6% de los grandes. El impulso de este canal también se sitúa en la aceleración de la frecuencia, con crecimientos del 8% y alcanza ya un peso del 7,3% en la cesta de la compra.

Amazon sigue liderando con una cuota en valor del 36,9%, pero los operadores multicanal y los especialistas 'online' son los más dinámicos, entre los que resalta Mercadona, con una cuota del 9,8%, y Glovo (4,8%), la plataforma logra una cifra muy similar a la del El Corte Inglés (4,6%), mientras que destaca Tik Tok, que en un año ya alcanza una cuota de mercado del total de gran consumo del 1,8%.