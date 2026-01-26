MicroBank financia proyectos en Andalucía por más de 393 millones de euros y aumenta un 11,7% el total de operaciones realizadas en 2025

En Andalucía, MicroBank, el banco social de CaixaBank, cerró 2025 con un balance positivo de su actividad, reflejado en un crecimiento significativo tanto del número de operaciones como del volumen de financiación con impacto social. En concreto, la entidad formalizó 43.206 operaciones por un valor total de más de 393 millones de euros, con un importe medio de 9.099 euros por operación.

Estas cifras representan un incremento del 11,26% en volumen financiado y del 11,76% en número de operaciones respecto al ejercicio anterior, consolidando la evolución favorable de la actividad de MicroBank en la comunidad autónoma.

Cabe señalar que la financiación a familias, con 36.816 microcréditos concedidos en Andalucía y un aumento del 16,84% respecto a 2024, concentró en 2025 el grueso del volumen de financiación, con 256,6 millones de euros.

Por su parte, MicroBank concedió el pasado año 5.999 microcréditos en Andalucía para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios, por un valor total de 119,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,04% en financiación respecto a 2024.

Crece el apoyo a familias y estudiantes en el conjunto de España

Esta distribución de la demanda de crédito es similar a la registrada en el conjunto de España. Los microcréditos a familias, con 243.970 operaciones y un aumento del 21% respecto al ejercicio anterior, concentraron en 2025 el grueso del volumen de financiación otorgado por MicroBank, con un total de 1.672 millones de euros. El importe medio de estos microcréditos -enfocados a facilitar el acceso a financiación a personas y hogares con dificultades para acceder al crédito tradicional- se situó en 6.852 euros.

Los préstamos Skills & Education para estudiantes, por su parte, registraron el mayor crecimiento, con un incremento del 73% en volumen de financiación en 2025, correspondiente a 2.707 operaciones por un valor total de 26,4 millones de euros.

Contribución al empleo y al emprendimiento

Además de los microcréditos concedidos a particulares, el ámbito de actividad que experimentó un mayor crecimiento en 2025 estuvo vinculado a la financiación para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios, con especial atención al emprendimiento femenino. En este contexto, MicroBank concedió 30.506 microcréditos en España para esta finalidad, por un valor total de 662,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 19% en financiación respecto a 2024. El importe medio de estos microcréditos se situó en 21.713 euros.

Este impulso se refuerza con la MicroBank Academy, una plataforma gratuita que fomenta el emprendimiento y que ofrece cerca de 100 cursos online, desde habilidades digitales e inteligencia artificial hasta gestión empresarial, organizados según las fases clave de iniciar, impulsar y consolidar un negocio. Con contenidos propios y de socios como Google y Accenture, la plataforma superó en 2025 las 50.000 visitas, reafirmando el compromiso de MicroBank con el emprendimiento no solo a través de la financiación, sino también mediante la formación y el acompañamiento a los proyectos.

Asimismo, en 2025 destacó el compromiso de la entidad con la transición ecológica del sector agrario, con el lanzamiento del microcrédito Agroinversión Sostenible, que ha alcanzado cerca de 1,8 millones de euros en financiación.

En cuanto al apoyo a empresas sociales, MicroBank contribuyó a su fortalecimiento con 55,2 millones de euros destinados a 310 proyectos del ámbito social.

“Más allá de las cifras, este balance refleja el impacto que generamos en familias y emprendedores, así como en sectores esenciales como la educación, la empresa social y el mundo rural, impulsando proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico”, afirma Cristina González, directora general de MicroBank.

Papel en el Plan de Banca Sostenible

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están suficientemente cubiertas y desempeña un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado en el nuevo Plan Estratégico de CaixaBank. En este marco, tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables y reforzando su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación, otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de su extensa red comercial, con el objetivo de poner a disposición de los clientes toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad.

En la concesión de los microcréditos colaboran, además, de forma activa más de 280 entidades en toda España, que aportan su conocimiento sobre las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos.

Asimismo, MicroBank cuenta con el respaldo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).