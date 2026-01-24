La división de desarrollo de parques fotovoltaicos de Prodiel renegocia el pago de una deuda de 110 millones

Las empresas de renovables están atravesando su particular travesía del desierto. Una de esas compañías es la sevillana Prodiel, cuya división de desarrollo de parques fotovoltaicos está negociando la reestructuración de 110 millones de euros de su deuda con BBVA, CaixaBank, Sabadell, Santander, Bankinter, Ibercaja, Abanca y Aresbank. Todo apunta a que esa división, rebautizada hace tres meses como Novamper y actualmente en preconcurso, podría alcanzar un acuerdo en la primavera de este año para continuar desarrollando parques que suman 1 GW de potencia. La cuitas económicas no afectan a la división de Prodiel dedicada a la construcción de parques (EPC), que tiene proyectos por 400 MW.

Por otra parte, la compañía Scatec Solar Brasil Serviços de Engenharia, filial del gigante noruego Scatec, ganó a Prodiel en la Corte Arbitral de Brasil un pleito de 10 millones relacionado con un proyecto que finalmente se ejecutó. Scatec ha venido reclamando desde hace varios años el cobro de esa deuda al grupo sevillano y al no poder hacerlo mediante la ejecución de bienes, la compañía solicitó el concurso de acreedores necesario de la división de desarrollo de proyectos de Prodiel (rebautizada como Novamper) en el Juzgado Mercantil, que finalmente ha decidido no autorizar la declaración de insolvencia al no quedar probado los hechos que esgrimía, según ha podido saber El Conciso. Este acreedor tiene veinte días para poder recurrir la decisión en apelación

En 2019, el grupo sevillano, ahora en manos de la compañía suiza SmartEnergy, firmó con un pool bancario un crédito sindicado y avales por 179 millones de euros para hacer frente a las necesidades de su circulante y la financiación de su crecimiento. España vivía entonces el boom de las fotovoltaicas. Un año antes, el grupo que entonces dirigía Ángel Haro facturaba 440 millones, un 60% más que el año anterior, y ganaba 7,8 millones. Sin embargo, las cosas se torcieron para la compañía y en 2021 su facturación descendió hasta los 304 millones, con un Ebitda negativo de 105 millones de euros y unas pérdidas netas de 167 millones.

En 2022, el grupo reestructuró 144 millones de euros del crédito sindicado pero, ante las tensiones de tesorería, en la Navidad de 2023 Prodiel se vio obligada a refinanciar 150 millones de euros con el pool bancario, lo que le daba un balón de oxígeno de 36 meses, hasta 2026, evitando así a la banca condonar parte de la deuda. Proyectos de Instalaciones Eléctricas (Prodiel), cuyo CEO es Miguel Somé, ganaba así tiempo para acompasar el pago a los bancos con la entrada de ingresos por la venta de proyectos que tenía contratados y pendientes de finalizar.

Pérdidas de 45 millones en 2024

Envatios Invest, propiedad en un 100% de Envatios World e integrante de la división de desarrollo de proyectos de Prodiel, declaró en 2024 un patrimonio neto negativo de 44 millones de euros. Ese año facturó sólo 4,1 millones y perdió 45,5 millones de euros por deterioro del valor de los activos . Sus deudas a largo plazo alcanzan los 90,9 millones de euros, de los que 56,3 millones con empresas del grupo. A corto plazo tenía deudas por 44,7 millones, de los que 30 millones eran con empresas del grupo. A los proveedores debía casi 9 millones de euros, según la herramienta Insight View, de Iberinform.

En su informe de gestión, la propia empresa reconocía que "estas circunstancias podrían generar dudas razonables sobre la capacidad de la sociedad para continuar operando como empresa en funcionamiento". A pesar de ello, su administrador único consideró que "el deterioro registrado proviene tanto de la caída generalizada de los precios de mercado de los proyectos fotovoltaicos en desarrollo como de la reducción del valor de uno de los proyectos derivada de la no obtención, hasta la fecha, de la autorización administrativa de construcción. No obstante, la sociedad ha iniciado un proceso judicial ante la Audiencia Nacional -precisaban- para la reclamación de dicha autorización, lo que podría dar lugar a la recuperación del valor del activo afectado".

Empresa en funcionamiento

De otro lado, el administrador único informaba que la sociedad presentaba a finales de 2024 un fondo de maniobra positivo por importe de 6,5 millones de euros, frente al fondo de maniobra negativo de 29,4 millones registrado en 2023. "Esta circunstancia pone de manifiesto la capacidad de la sociedad para atender sus obligaciones de pago a corto plazo conforme se materialicen los cobros previstos, así como la mejora significativa experimentada respecto de la situación existente al cierre del ejercicio anterior".

Además, la firma recordaba que SmartEnergy Invest AG adquirió en 2023 "la totalidad de las participaciones de la sociedad dominante del grupo" y el comprador "ha manifestado expresamente su compromiso de apoyo financiero, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la sociedad en el corto plazo". En vista de ello, el administrador único consideró que Envatios World "disponía de recursos suficientes para continuar su actividad y, por tanto, ha formulado las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en funcionamiento".

Ángel Haro y la entrada de SmartEnergy

Prodiel nació en 1994 y hasta enero de 2022 estaba integrada por tres sociedades: Prodiel EPC (constructora de plantas fotovoltaicas); DVP Solar, al 50% con el fondo Ewerwood Capital (promoción); y una comercializadora de energía. El fondo Everwood Capital se quedó finalmente con DVP Solar, dedicada al desarrollo de parques fotovoltaicos a escala internacional, manteniendo Prodiel 4GW de proyectos en toda España. A raíz de ahí, el grupo lo conformaban la constructora de parques Prodiel y la desarrolladora de proyectos de renovables Envatios World.

En 2022, en un contexto de inflación de las materias primas, la energía, los transportes y los costes laborales, y con una facturación menguante y unas pérdidas in crescendo, la compañía Prodiel renunció a construir 4 GW de fotovoltaicas que tenía contratados y comenzó a renegociar contratos con los clientes (Enel, Endesa o SmartEnergy) de proyectos iniciados. Entonces eran accionistas de Prodiel Ángel Haro a través de la sociedad Bathi Sana (45%), la familia Godia con la sociedad Made Technology (45%) y Avimasur, de Vicente Suro (10%).

Ante las dificultades económicas, los socios buscaron a través de Lazard, BBVA y Santander nuevos inversores, pero fue finalmente la compañía suiza SmartEnergy la que se quedó en 2023 con la firma, valorándose entonces los activos de Prodiel en 200 millones de euros. La compra por parte de SmartEnergy permitió a antiguos accionistas tener una participación minoritaria en la compañía suiza, aunque hoy ya no están.