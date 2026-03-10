Repsol aquilata la inversión y se vuelca en remunerar al accionista

Repsol ordena su hoja de ruta para reforzar la rentabilidad y garantizar un retorno estable a sus accionistas. La compañía ha celebrado este martes cu Capital Markets Day en el que ha presentado un marco financiero sustentado en un crecimiento robusto del flujo de caja de las operaciones y en una disciplina estricta del capital, después de un ciclo inversor intenso en 2024 y 2025. El grupo alcanzará entre 15.000 y 18.000 millones de euros de flujo de caja operativo (FCO) en 2026-2028 y destinará entre el 30% y el 40% de esa cifra a dividendos y recompras, con un dividendo por acción que crecerá por encima del 6% anual y complementado con reducciones del capital en circulación. La normalización del capex neto, fijado entre 8.500 y 10.000 millones de euros, marca el eje de esta etapa: menos inversión, más retorno y un balance que mantiene la calificación BBB+/Baa1.

Perspectiva estratégica: crecimiento del flujo de caja y disciplina de capital

La empresa subraya que su integración y la diversificación de negocios aportan resiliencia en un entorno volátil. El FCO crecerá apoyado en nuevos proyectos, en la mejora de la eficiencia y en una estructura de negocios que aporta estabilidad incluso en escenarios bajos, lo que permitirá entregar un flujo de caja libre (FCL) neto de 7.500 a 9.000 millones de euros en el periodo. Repsol enfatiza que este crecimiento será visible por acción, con un alza superior al 10% anual en el FCO por título y más del 12% en el beneficio ajustado por acción.

La disciplina de capital se convierte en un principio rector: reducción del ritmo inversor en negocios bajos en carbono, avance selectivo en proyectos industriales que ofrezcan retornos sólidos y rotación activa de activos en generación baja en carbono. La compañía fija una tasa interna de retorno (TIR) mínima superior al 10% en renovables y limita su exposición internacional mediante estructuras de financiación que restringen el capex neto a un máximo de 1.000 millones de euros en 2026-2028.

Un portafolio que prioriza negocios rentables y mercados con visibilidad

En los próximos tres años, Repsol sitúa a España, Portugal y Estados Unidos como los mercados centrales para capturar valor por crecimiento económico, demanda energética y oportunidades industriales. El negocio de Exploración y Producción concentra cerca del 80% del capex en EEUU, con un portafolio centrado en cuencas de alto margen como Alaska, GdA, Marcellus y Eagle Ford, y con una proyección de producción de entre 580 y 600 miles de bep/d en 2028. La compañía prevé impulsar la generación de caja del upstream mediante proyectos de riesgo limitado, menores breakevens y mayor exposición al crudo.

En el negocio industrial, la petrolera destaca su posición de liderazgo en el refino europeo y la transformación progresiva hacia actividades de bajas emisiones. El plan contempla avances en la plataforma de combustibles renovables, apoyada en plantas especializadas como la de Cartagena y Puertollano, y en iniciativas de circularidad como Ecoplanta en Tarragona, junto con proyectos de hidrógeno renovable con financiación pública y sinergias operativas. Repsol reforzará la competitividad de su sistema industrial mediante eficiencia energética, electrificación, programas de mantenimiento optimizado y mayor peso del trading en sus márgenes.

El negocio comercial, palanca de crecimiento y consolidación del modelo multienergía

El área de Cliente mantiene su rol estratégico en España y Portugal, con un modelo multienergía apoyado en la gestión de más de 24 millones de clientes y cerca de 11 millones de usuarios digitales. La compañía prevé superar los cuatro millones de contratos de electricidad y gas en 2028 y aumentar el peso del negocio Non-Oil, con tiendas, restauración, servicios asociados y una red de estaciones multienergía que alcanzará el 80% en 2028. El negocio de combustibles renovables seguirá ampliándose con la marca Nexa en 1.500 estaciones, reforzando la integración entre industrial, comercialización y trading.

La ambición climática se mantiene, pero con ajustes intermedios. Repsol cumple los objetivos a corto plazo y sostiene sus metas de cero emisiones netas en 2050, aunque modula parte de los hitos a medio plazo para alinearlos con la evolución del mercado, la regulación y la rentabilidad de cada inversión. La empresa mantiene la reducción del 25% en intensidad de carbono para 2030 y continúa avanzando en reducción de flaring, metano y emisiones en sus operaciones industriales.

La presentación del Capital Markets Day, divulgada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dibuja una compañía que entra en una fase de madurez estratégica: menos intensidad inversora, más retorno por acción, mayor eficiencia y un enfoque selectivo en oportunidades que sostengan la rentabilidad sin renunciar al avance climático, aunque con un ritmo más realista y ajustado al entorno energético.