Relevo en Andalucía Aerospace: el CEO de Canagrosa se perfila para sustituir a Gómez-Guillamón al frente del clúster

El clúster Andalucía Aerospace afronta el relevo de su cúpula directiva en un proceso electoral abierto en estos momentos que culminará con una asamblea de socios el próximo 26 de marzo de la que saldrá designado un nuevo presidente. Según ha podido saber este diario en fuentes del sector, Fernando Alarcón de la Lastra, CEO de Canagrosa, se perfila como sucesor de Antonio Gómez-Guillamón, quien ha estado al frente de la organización empresarial desde su nacimiento a mediados de 2017.

Así, el también CEO y fundador de Aertec Solutions, que fue reelegido por unanimidad en 2022 para su segundo mandato consecutivo, cerraría una etapa de más de ocho años ininterrumpidos de presidencia en el clúster, un periodo en el que la industria aeroespacial andaluza ha experimentado un significativo crecimiento desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, pero también ha tenido que superar grandes obstáculos como la grave crisis económica del sector tras la pandemia.

El nuevo liderazgo podría recaer en Fernando Alarcón de la Lastra, quien ostenta una candidatura a Andalucía Aerospace, si bien el plazo de presentación de aspirantes estará abierto hasta siete días antes de la fecha de celebración de la reunión de los asociados, de acuerdo con la información facilitada a este diario por la agrupación empresarial. La designación del presidente, así como del resto de responsables de la Junta Directiva, tendrá que ser respaldada por los miembros de la asamblea.

Alarcón de la Lastra –ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y MBA por IE Business School–, fue nombrado recientemente CEO de Canagrosa, una firma fundada por su padre hace casi cuatro décadas como laboratorio de análisis agrícolas, aunque con el paso de los años ha diversificado su actividad hasta afianzarse como proveedor de servicios técnicos de alta especialización aeroespacial, como ensayos físico-químicos, control de procesos, calibraciones y gestión metrológica integral.

La actual Junta Directiva de Andalucía Aerospace está formada, además de por Antonio Gómez-Guillamón, por otros once miembros. En este sentido, tiene como vicepresidentes a María Eugenia Clemente, consejera delegada de Alestis Aerospace, y Domingo Ureña, presidente y CEO de Mecanizados y Montajes Aeronáuticos (M&A). Por su parte, Fernando R. Esquivel (director de Torsesa) es el tesorero y Carmen Clavijo de la Corte (directora de Negocio de Alten) está al cargo de la secretaría.

En la cúpula del clúster aeronáutico regional, una agrupación que arrancó con una veintena miembros y que ahora supera las 80 empresas asociadas, también figuran en calidad de vocales Juan González-Blanch (Airgrup), Joaquín Rodríguez (Fada-Catec), Manuel Francisco Aranda (Gaha-Aranda), Juan Manuel Montaño (GSC), Vicente Hoyos (Satys), Fernando Serrano (Titania) y José Miguel Moreno (Solar MEMS); mientras que Juan Román es el Director-Gerente de la organización empresarial.

Turbulencias, pese al viento de cola

La nueva directiva de Andalucía Aerospace representará a un sector que tiene en estos momentos el viento de cola, al calor del aumento del gasto en defensa por la nueva estrategia de rearme de la UE y de otras palancas como la llegada a Sevilla de la Agencia Espacial Española, los pedidos de aviación comercial de Airbus, la participación de firmas locales en el programa del Eurodrone, el lanzamiento del sistema satelital andaluz o el desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados Sirtap.

No obstante, también afrontará una serie de turbulencias tanto por el actual contexto geopolítico como por otros problemas estructurales como la fuerte atomización de la industria auxiliar, la alta dependencia de gigantes como Airbus, la necesidad de captar talento ante una demanda de ingenieros o físicos mayor a la oferta, la falta de mano de obra especializada, la formación profesional, la necesidad de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) o la ciberseguridad.

Actualmente, esta actividad representa el 1,2% del PIB andaluz y el 13,84% de la producción industrial de la comunidad. Solo en 2024 las ventas del sector aeroespacial andaluz crecieron un 6,84% respecto al ejercicio anterior, marcando un nuevo récord de 2.914 millones de euros, mientras que el empleo directo lo hizo a un ritmo del 7,31%, alcanzando los 15.496 trabajadores, aún por debajo de los registros de 2018, de acuerdo con el último informe difundido por el clúster.

Concentración industrial

Dos provincias siguen concentrando el grueso de la industria aeronáutica andaluza, que suma en conjunto 148 empresas. En concreto, Sevilla cerró 2024 con 105 compañías –una menos que el año anterior– y Cádiz alberga 23. El sector es también importante en Málaga, con 13 firmas, mientras que en el resto del territorio regional es testimonial, con tres sociedades especializadas en Córdoba, dos en Jaén y una en Huelva y Granada; mientras que Almería no tiene ninguna.

Entre los hitos recientes, sobresalen el aterrizaje de la suiza Pilatus en Sevilla con una nueva planta de componentes para su modelo de jet privado PC-24, la puesta en marcha del mayor centro de ensayos para vuelos no tripulados (CEUS) de Europa en El Arenosillo (Huelva), el hub aeroespacial en Jerez de la Frontera, la entrega del primer C295 de los 16 aviones que se van a ensamblar en suelo andaluz o la inauguración de un centro de FP aeroespacial en La Rinconada.

Andalucía Aerospace se fundó con la misión principal de fortalecer el posicionamiento de sus empresas asociadas en el mercado nacional e internacional, aumentar su competitividad, fomentar las sinergias, promocionar el desarrollo de la I+D+i, contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del sector y actuar como representación institucional ante las instituciones públicos y los organismos de cualquier ámbito territorial.