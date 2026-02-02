Ryanair baraja ubicar en Sevilla su centro europeo de reparación de motores con 500 millones de inversión

La compañía irlandesa Ryanair baraja ubicar en Sevilla su gran centro europeo de revisión y reparación de motores de los aviones de su flota, un proyecto que supondría una inversión de 500 millones de euros y la creación de unos 600 puestos de trabajo de alta cualificación. Así lo ha confirmado este lunes el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, cuyo departamento ha liderado las negociaciones con la aerolínea para atraer este proyecto a la capital hispalense.

“Llevamos dos años trabajando discretamente con ellos, en mi caso, con cuatro reuniones con el CEO de Ryanair, Michael O’Leary”, ha asegurado Paradela, al tiempo que ha detallado que el proyecto va a suponer la instalación en la ciudad de un centro integral de reparación de motores, si bien no ha querido concretar el futuro emplazamiento de la planta ni los plazos de ejecución hasta la confirmación oficial, que podría producirse a lo largo del primer trimestre de este año.

El plan inicial de Ryanair pasa por crear dos grandes centros de motores para cubrir sus necesidades en Europa occidental y oriental, un servicio que tenían externalizado y que ahora pretende asumir internamente. Sevilla ha competido con más de 20 localizaciones en la puja por una de las plantas, entre las que se encuentran República Checa, los tres países de Repúblicas Bálticas, Polonia, Turquía, Portugal o Marruecos por atraer esta inversión estratégica, según ha desvelado el consejero.

El proyecto lleva dos años gestándose a través de negociaciones a varias bandas entre la compañía y distintas consejerías del Gobierno regional. “Hemos presentamos las capacidades de Andalucíar a nivel de know-how, disponibilidad de talento o industria auxiliar, lo que ha sido tremendamente importante para que se decidieran por Sevilla y, además, se va a respaldar la inversión con incentivos complementarios, de fondos propios de la Junta”, ha dicho Paradela.

De concretarse finalmente la iniciativa, sería la mayor inversión hasta ahora de Ryanair en Sevilla, donde ya dispone de un hangar de mantenimiento y reparación reabierto en 2021 tras un proyecto de ampliación valorado en 30 millones de euros. El complejo, situado en el Aeropuerto de la capital hispalense, puede dar servicio simultáneo a hasta tres aviones Boeing 737, convirtiéndose en una instalación clave para la flota de la compañía, con instalaciones para oficinas, talleres y carga eléctrica.

La iniciativa sería un nuevo espaldarazo a la industria aeronáutica regional, que sigue ganando protagonismo como centro neurálgico en los programas internacionales ya maduros, como el C295 y A400M del gigante Airbus, así como con la llegada de sede de la Agencia Espacial Española y el reciente desembarco de Pilatus, que ha abierto su primera planta fuera de Suiza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), dedicada a la fabricación estructuras y cableado para su modelo de jet privado PC-24.