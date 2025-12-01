Pilatus abre su fábrica de componentes para jets en Alcalá de Guadaíra con la previsión de alcanzar los 500 empleos

La multinacional aeronáutica Pilatus Aircraft Ibérica ha abierto este lunes su primera planta fuera de Suiza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), un centro de 8.468 metros cuadrados que fábricará grandes estructuras para su modelo de jet privado PC-24 y cableados en toda Europa. El nuevo complejo comenzó a funcionar hace seis meses y cuenta ahora con 70 trabajadores, aunque se prevé que alcance los 500 empleos en los próximos años.

Esta fábrica es uno de los ejes de la inversión de entre 75 y 100 millones de euros de la empresa en Andalucía, que también se han adjudicado recientemente en subasta por un importe de 12,1 millones de euros un suelo público de 97.000 metros cuadrados en el Parque Logístico de Carmona (Sevilla), un solar que actuará de auxiliar a los trabajos que se realizan en Alcalá.

La nueva planta se centrará inicialmente en la producción de componentes, en concreto, cableados y aeroestructuras para su modelo de jet PC-24. Con una autonomía de vuelo de 3.700 kilómetros, esta aeronave ligera sirve tanto para aviación ejecutiva como para carga o evacuación médica, además de que puede aterrizar en pistas cortas y en todo tipo de superficies (hierba, nieve, tierra), lo que le da acceso a más de 20.000 instalaciones.

El complejo de la aeronáutica suiza en Sevilla ha recibido el nombre de 'Pico del Veleta' porque todas las instalaciones de la multinacional reciben nombres de montañas, en alusión a la vocación de los suizos por las montañas, y de estas instalaciones, que en febrero pasado solo contaban con siete trabajadores, han salido ya doscientos componentes para el avión PC-24, modelo que será empleado por la Policía Nacional.

Por su parte, el modelo PC-21 de Pilatus es el empleado en la instrucción de los pilotos militares españoles, y de la nueva fábrica saldrán también componentes para el nuevo PC-12, por lo que a la inauguración han asistido jefes del Ejército del Aire y de la Marina española, además de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

Como respaldo a esta iniciativa, la multinacional ha recibido también una ayuda del Ministerio de Hacienda por importe de 2,23 millones de euros de incentivos regionales para una inversión inicial en el proyecto de 8,93 millones de euros.

Fundada en 1939, Pilatus es uno de los principales fabricantes mundiales de aviones monomotores turbohélice. Con sede en Stans (Suiza), suma más de 2.200 trabajadores y una facturación superior a 1.750 millones de euros, además de que dispone de filiales en Broomfield (EEUU) y Adelaida (Australia). El complejo de Sevilla será su segunda planta en Europa y la única en España para fabricación de jets.

Visita del presidente de la Junta a las nuevas instalaciones de Pilatus en Sevilla. / Europa Press

Acto inaugural

El acto inagural ha contado con la presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el Jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Braco y la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, entre otras autoridades.

En declaraciones a los medios, Moreno ha destacado la importancia de esta nueva sede para reforzar el papel de Andalucía como "gran polo aeronáutico" del sur de Europa. A la par que ha agradecido "la confianza plena" de la empresa con la comunidad.

En esta línea, el presidente ha asegurado que la Junta va a ofrecer un importante "respaldo institucional" ofreciendo "estabilidad, seguridad y un marco para la inversión". "Somos la segunda comunidad en industria de defensa, queremos seguir avanzando y progresando", ha afirmado Moreno en un día que ha calificado como lleno de "optimismo y felicidad".

Por su parte, Jiménez ha mostrado su satisfacción ante la apertura y el papel de los parques industriales del municipio. "Son un entorno atractivo para la inversión, por el nivel de servicios con el que cuentan, por el apoyo decidido del Ayuntamiento y por las sinergias que ofrecen las 3.000 empresas de nuestra localidad", ha asegurado.