Pilatus se adjudica casi 100.000 metros cuadrados de suelo público en Sevilla para su fábrica de jets

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Ruz, ha confirmado este jueves en el Parlamento autonómico que ha resuelto la subasta pública de suelos del Parque Logístico de Carmona (Sevilla) adjudicando 97.000 metros cuadrados a la multinacional aeronáutica Pilatus, que levantará una fábrica de ecoestructuras de su modelo de aeronave PC-24, un avión de negocios bimotor. Pilatus, que también fabrica el avión de entrenamiento PC-21 que está usando la princesa Leonor en su adiestramiento militar, ha sido la única empresa que presentó oferta por estos suelos, por lo que finalmente pagará 102,98 euros el metro cuadrado, lo que arroja un importe de 10 millones de euros (12,1 millones incluyendo IVA).

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carmona sacaron este año la licitación mediante subasta pública de esos suelos de uso industrial especializado con el objetivo de “atender la demanda del sector aeronáutico en la provincia sevillana, impulsando así el crecimiento económico de Andalucía como nodo aeroespacial a nivel nacional y europeo”. Los suelos son propiedad de la Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, y de la Sociedad para el Desarrollo de Carmona (Sodecar).

Vista de los terrenos del Parque Logístico de Carmona donde Pilatus construirá su fábrica de jets / M.G.

Fundada en 1939, Pilatus Aircraft Ltd tiene su sede en Stans (Suiza) y produce aviones singulares, desde el PC-12, el turbohélice monomotor más vendido de su clase, hasta el PC-7 MKX y el PC-21 y sus simuladores asociados, sistemas líderes en el mercado para la formación de pilotos. El nuevo PC-24 es el primer avión de negocios del mundo diseñado para su uso en pistas cortas y no preparadas. La compañía ha declarado que «ante la creciente demanda de la aviación ejecutiva, Pilatus se enfrenta a la necesidad de ampliar su capacidad productiva al no disponer de suficiente espacio en su planta de Stans. Al mismo tiempo, a la empresa le está resultando cada vez más difícil encontrar en Suiza suficiente personal cualificado». La empresa Pilatus Aircraft Ibérica SA tiene previsto contar con una plantilla inicial de unas 50 personas, aunque a medio plazo la empresa alcanzará una capacidad de hasta 500 empleados.

Pilats es conocida mundialmente por fabricar jets para clase ejecutiva, los conocidos como 'mercedes del cielo', pero también produce aviones de entrenamiento para pilotos militares. El Ejército del Aire de España ha comprado a la multinacional suiza numerosos aviones de entrenamiento PC-21.