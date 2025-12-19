Mercadona premia a sus 110.000 trabajadores con una semana extra de vacaciones al año y una gratificación de una mensualidad en 2026

El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía. Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supone, indica la cadena, "una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%". La puesta en marcha de la iniciativa supondrá un coste de 100 millones de euros anual.

"El modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando. Una relación que permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta", indica la empresa.

En este mismo sentido, el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Con esta decisión, Mercadona reconoce "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025", indica Mercadona en la nota.

Recordemos que el Comité de Dirección decidió a finales del año pasado incrementar los sueldos sumando al Índice de Precios de Consumo (IPC) de España y Portugal y un extra adicional decidido por la empresa hasta alcanzar el 8,5 %.

De esta manera, el personal base de la compañía pasó a cobrar en su primer año 1.685 euros brutos al mes, lo que supone un 27 % más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y 2.280 euros brutos/mes una vez superados los cuatro años en la empresa, un 72 % más respecto al SMI.

Las dos medidas anunciadas este viernes supondrán un esfuerzo inversor en 2026 de 380 millones de euros, lo que demuestra, según Mercadona, su "carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".

Balance económico de 2024 y previsiones para 2025

Mercadona volvió a batir todas sus marcas en 2024. Disparó un 37% su beneficio hasta los 1.384 millones de euros, tras crecer un 9% en sus ventas, con 38.800 millones durante el año anterior y sumó 6.000 nuevas trabajadores, a los que repartió 700 millones en un pago único como reparto del resultado del ejercicio.

La previsión para 2025 es la invertir más de 1.000 millones de euros, crear más de 1.000 puestos de trabajo en el 2025 e incrementar un 3,5% las ventas, hasta alcanzar los 40.100 millones de euros. La cadena espera que el beneficio sea similar al de 2024.