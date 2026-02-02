El mercado británico rescata al vino de Jerez en 2025 de los aranceles de Trump

Cata de vinos de Jerez en la última edición de Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Nobles.

El sector del vino Jerez respira aliviado tras el primer año de aplicación de los temidos aranceles de Donald Trump, en vigor desde el 1 de agosto, y en medio de un contexto marcado por la incertidumbre comercial y geopolítica. Contra los peores augurios, las bodegas jerezanas salvan 2025 con una caída moderada de sus ventas del 1,1% respecto al año anterior, hasta situarse en 23,9 millones de litros comercializados.

El retroceso queda muy por debajo de las previsiones más pesimistas del sector, que esperaba una bajada cercana al 5% en plena escalada de los precios. El resultado final, apenas un punto porcentual de caída, se explica en gran medida por la evolución favorable del mercado británico, que logra compensar el duro impacto de la nueva ofensiva arancelaria del inquilino de la Casa Blanca.

Las exportaciones alcanzan al cierre del ejercicio los 12,9 millones de litros, tras un descenso del 1,09%, ligeramente inferior al registrado en el mercado nacional, que cae un 1,16% y suma 11 millones de litros. Las ventas al exterior representan el 54% de las ventas totales del año.

Las ventas totales de los vinos de Jerez en el último año rozan los 24 millones de litros

Dentro de las salidas al exterior, el jerez rompe con la prolongada tendencia a la baja en Reino Unido, agravada en los últimos años por el Brexit y el posterior sablazo fiscal al alcohol. El mercado británico despide 2025 con un notable crecimiento del 7,4% y un volumen de seis millones de litros, consolidándose como el principal destino internacional.

Europa concentra algo más del 48% de las exportaciones, con 11,5 millones de litros y un ligero descenso del 0,4%. Esta caída se explica por los malos resultados en Países Bajos, donde las ventas retroceden un 9,3% hasta los 2,3 millones de litros, y en el resto de Europa, que cede un 11,5% y se queda en 2,1 millones.

Alemania completa la terna de grandes mercados europeos tradicionales con un crecimiento del 4,4% y alcanza el millón de litros comercializados.

Guerra arancelaria

La recuperación en Reino Unido amortigua el efecto arancelario en Estados Unidos, donde las ventas se desploman un 15,8% y apenas superan los 600.000 litros.

Esta cifra se engrosa, no obstante, con buena parte de las salidas de bodegas hacia Francia, país a través del que algunas bodegas canalizan sus exportaciones a EEUU. El mercado francés salda los últimos doce meses con algo más de 617.000 litros y el 12,2% menos que el año anterior.

En contraste, el resto del continente americano arroja buenas noticias para el jerez, que roza los 400.000 litros exportados tras un aumento del 5,1%, con Canadá como uno de los mercados más dinámicos.

Las salidas a Reino Unido crecen un 7,6%, hasta los seis millones de litros, diez veces más que las exportaciones a EEUU

Asia continúa moviéndose en cifras modestas, con unos 250.000 litros vendidos en el conjunto del continente y un descenso global del 1,5%. Japón, considerado un mercado estratégico por el sector, se desmarca de la caída tras un aumento del 6,3%, hasta los 130.000 litros.

La estacionalidad sigue marcando el comportamiento de los mercados del jerez. Casi la mitad de las ventas del año —11 millones de litros— se concentran en el mes de abril, coincidiendo con las ferias y fiestas de la primavera andaluza, y en el último trimestre del año, entre octubre y diciembre, impulsadas por la campaña de Navidad.

El inicio del año y el verano, por el contrario, marcan el suelo de ventas de los vinos de Jerez, con unas salidas que difícilmente superan los 1,5 millones de litros mensuales en enero, junio, julio y agosto.

Mercosur y la India, gingantes del consumo para crecer desde cero El vino es de los productos más beneficiados por los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y la India, que el Consejo Regulador ve con optimismo por la oportunidad que supone la apertura de mercados en los que hasta ahora el jerez tenía una presencia limitada o nula. En el caso de Mercosur, donde la institución confía en que las cláusulas de salvaguarda protejan a los productos europeos más sensibles, Brasil se perfila como el mercado con mayor potencial de crecimiento para el jerez una vez se eliminen los aranceles y las barreras no arancelarias, principal obstáculo para las exportaciones comunitarias hasta la fecha. En Argentina, por su parte, el acuerdo contempla un periodo transitorio de siete años para que los productores locales de vinos ‘tipo jerez’ dejen de elaborarlos, lo que permitirá poner fin a la competencia desleal y reforzar la protección de las denominaciones de origen europeas. En cuanto al acuerdo con la India, que engloba a cerca de 200 millones de consumidores, se abre la puerta a un mercado históricamente muy cerrado a los productos importados. El pacto prevé una reducción progresiva de los aranceles, actualmente del 125%, hasta situarlos entre el 20% y el 30% en un plazo de siete años.

Manzanilla, cream y fino, los más vendidos

La manzanilla se mantiene en 2025 como el vino más vendido de las denominaciones de origen del Marco de Jerez, con 5,6 millones de litros, pese a un descenso del 3,3%. Muy cerca se sitúa el cream, que alcanza los 5,5 millones de litros tras un ligero repunte del 0,2%.

El fino ocupa la tercera posición con algo menos de cinco millones de litros y una caída del 3,1%. Completan el Top 5 el medium, con 3,5 millones y un crecimiento del 1,6%, y el pale cream, que suma 1,7 millones y registra el mayor aumento entre los más vendidos (+4,9%).

La manzanilla tiene un marcado perfil nacional: prácticamente la totalidad de sus salidas se concentran en el mercado español, donde alcanza los 5,2 millones de litros, un 3,35% menos que el año anterior. A mucha distancia, fino y cream intercambian posiciones: el primero crece un 1,2% hasta los 2,4 millones, mientras que el segundo cae un 8,2% y se queda en 1,8 millones.

El Pedro Ximénez consolida su cuarta plaza con 750.000 litros y un aumento del 4,6%, mientras que el oloroso cierra el quinteto con 640.000 litros, impulsado por un notable crecimiento del 7,3%.

En el mercado exterior, el cream es el tipo de jerez más vendido, con 4,2 millones de litros y un repunte del 3,1%, seguido del medium, que baja ligeramente un 0,3% hasta los 3,3 millones.

El fino ocupa el tercer lugar pese a un acusado descenso del 6,8%, que reduce sus exportaciones a 2,6 millones de litros. Le sigue el pale cream, con 1,6 millones y un crecimiento del 3,5%. Cierra la tabla, ya a mucha distancia, el Pedro Ximénez, cuyas ventas exteriores se desploman un 11,3% hasta los 370.000 litros.