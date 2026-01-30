CaixaBank gana 5.891 millones en 2025, un 1,8% más, y remunerará al accionista con 3.499 millones

CaixaBank cerró 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, según la informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad atribuye este avance al impulso de la actividad comercial, al crecimiento del crédito y a la solidez financiera lograda durante el ejercicio. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, afirmó que “2025 ha sido un gran año para CaixaBank”, y subrayó que el banco superó los objetivos que se había marcado al inicio del ejercicio, lo que permitió revisar al alza las metas de su Plan Estratégico 2025–2027.

Con más de 664.000 millones de euros en activos, el banco presta servicio a 20,7 millones de clientes en España y Portugal mediante una red que supera las 4.500 oficinas. Durante 2025, CaixaBank registró 390.000 clientes netos nuevos en España, una cifra que la propia entidad vincula al dinamismo comercial de su red y a su plataforma de distribución omnicanal.

Crecimiento del negocio y avance del crédito

El volumen de negocio alcanzó 1,1 billones de euros, un 6,9% más que un año antes. La cartera de crédito sano subió un 7% hasta 376.182 millones de euros, favorecida por el dinamismo de empresas, vivienda y consumo. El crédito a empresas aumentó un 7,6%, la financiación para adquisición de vivienda un 6,5% y el crédito al consumo un 12,4%, lo que supuso 24.671 millones de euros adicionales en el año.

Los recursos de clientes se elevaron hasta 731.936 millones de euros, un 6,8% más. El ahorro a la vista aumentó un 6,3% y los pasivos por contratos de seguros un 7,2%. Los activos bajo gestión crecieron un 10,9% hasta 202.860 millones de euros, impulsados por la evolución de los mercados y por suscripciones netas que sumaron 15.948 millones de euros en fondos, seguros de ahorro y planes de pensiones.

La morosidad descendió hasta 2,1%, con una reducción de 1.611 millones de euros en el saldo de dudosos, y la cobertura se elevó hasta 77%, ocho puntos más que en 2024. El coste del riesgo se situó en 0,22%.

En la cuenta de resultados, el margen de intereses se redujo a 10.671 millones de euros, un 3,9% menos por el impacto de la caída de tipos. La entidad destaca una evolución favorable en la segunda mitad del año. Los ingresos por servicios crecieron hasta 5.266 millones de euros, un 5,4% más, y sostuvieron un margen bruto de 16.270 millones de euros, un 2,5% superior. El margen de explotación se situó en 9.855 millones de euros.

La solvencia permaneció en niveles elevados: la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) cerró en 12,6%, mientras que el Liquidity Coverage Ratio alcanzó 202% con activos líquidos totales por 171.830 millones de euros.

La rentabilidad de CaixaBank en 2025 mantuvo niveles sólidos pese al entorno de tipos más bajos. La entidad cerró el ejercicio con un ROTE del 17,5%, una ratio que refleja la capacidad del banco para generar beneficios sobre su capital tangible y que se situó claramente por encima de sus objetivos internos. Según la documentación remitida a la CNMV, este nivel de rentabilidad se apoyó en la fuerte actividad comercial, en la reducción del coste del riesgo hasta el 0,22%, y en la mejora de la calidad del activo, con una morosidad del 2,1% y una cobertura del 77%. La combinación de estos factores permitió, además, sostener un ROE del 14,9%, consolidando a CaixaBank como una de las entidades con mayor eficiencia y retorno entre los grandes bancos del mercado español.

Una retribución total de 3.499 millones de euros

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General el pago de un dividendo complementario de 33,21 céntimos de euro por acción con cargo al ejercicio 2025. El importe se abonará en abril y se sumará al dividendo a cuenta de 16,79 céntimos distribuido en noviembre. La remuneración total ascenderá así a 50 céntimos por título, equivalente a 3.499 millones de euros, lo que representa 59,4% del beneficio neto consolidado y un 15% más.

La entidad mantendrá para 2026 la misma política de retribución: un dividendo a cuenta de entre 30% y 40% del beneficio del primer semestre y un dividendo complementario en abril del ejercicio siguiente, dentro de un rango total del 50% al 60%. El umbral para distribuciones extraordinarias de capital se fija en un nivel de solvencia del 12,5%.

Además, CaixaBank continúa ejecutando un programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, integrado en su Plan Estratégico 2025–2027.

Digitalización, implantación territorial y actividad social

El neobanco del grupo, imagin, cerró el ejercicio con cerca de 4 millones de clientes, un 10% más que en 2024, y alcanzó un volumen de negocio de 22.000 millones de euros, un 25% superior, según los datos oficiales. La entidad señala que alrededor de la mitad de los nuevos clientes en España proceden de esta plataforma digital.

En el ámbito social, CaixaBank remarca su presencia en unos 3.700 municipios mediante sucursal, cajero u ofimóvil. Desde diciembre de 2022, 82.550 clientes hipotecarios han recibido ayudas. MicroBank, su banco social, concedió en 2025 microcréditos que beneficiaron a 269.326 personas. En materia de sostenibilidad, la entidad movilizó 46.167 millones de euros en financiación sostenible durante el ejercicio.