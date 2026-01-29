CTA señala el uso de la IA y la apuesta por la bioeconomía como apuestas estratégicas para la I+D en Andalucía

La inteligencia artificial aplicada a la industria, las terapias avanzadas contra el cáncer, la agricultura regenerativa o la flexibilidad del sistema eléctrico se sitúan entre las principales apuestas para impulsar la innovación en Andalucía en los próximos años. Así lo refleja el primer informe del nuevo Observatorio de Innovación de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), concebido como una herramienta para anticipar tendencias y guiar las decisiones estratégicas en materia de I+D del tejido empresarial andaluz.

El Observatorio fue presentado este jueves en el CaixaForum de Sevilla por el presidente de CTA, Beltrán Pérez, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en un acto en el que también se dieron a conocer las principales conclusiones del informe Tendencias de innovación, centrado en oportunidades de I+D en Andalucía para 2026. La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer evidencias, análisis y orientación tanto a empresas como a administraciones públicas y agentes del conocimiento.

Durante su intervención, Pérez defendió el papel de CTA como entidad legitimada para liderar este nuevo espacio de reflexión y análisis. Tras más de veinte años impulsando proyectos de I+D+i empresarial en colaboración con universidades y centros científicos, subrayó que la fundación quiere ahora “pasar de los hechos a la palabra” y contribuir a generar una conversación más ambiciosa sobre el papel transformador de la innovación. En este sentido, definió el Observatorio como un “radar” capaz de detectar oportunidades de futuro y ponerlas al servicio de la sociedad andaluza.

Asimismo, explicó que el nuevo órgano pretende actuar como un navegador para los operadores de innovación, mediante informes, jornadas técnicas y conferencias de expertos, además de la generación de opinión que impulse decisiones concretas. “La innovación ya no es una opción, es una necesidad para competir y prosperar”, señaló, al tiempo que animó a empresas y entidades a sumarse a la comunidad que CTA quiere construir en torno a la colaboración público-privada.

Por su parte, Gómez Villamandos destacó que Andalucía cuenta con un ecosistema de innovación de primer nivel, pero recalcó la necesidad de reforzar las sinergias entre el ámbito público y privado. En su opinión, herramientas como el Observatorio resultan esenciales para tomar decisiones basadas en datos y no solo en intuiciones. “Es importante tener estrategia y objetivos claros”, afirmó, subrayando que el primer informe está elaborado “desde Andalucía y para Andalucía”.

El consejero recordó además que la Junta acaba de presentar la nueva Ley para el avance de la ciencia y la tecnología en Andalucía, que apuesta por reconocer al sector productivo como agente del conocimiento y por reforzar la colaboración público-privada. También aludió a la política de clústeres de innovación, que ha pasado de cuatro a catorce organizaciones reconocidas a nivel nacional, integrando a más de 1.800 entidades, muchas de ellas pymes.

Sectores estratégicos

El informe presentado por CTA identifica tendencias concretas en sectores estratégicos. En el ámbito aeronáutico, apunta a la integración de vehículos aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical en redes de movilidad urbana, con ejemplos como los primeros vuelos simulados de aerotaxi impulsados por Enaire y el centro Crida. En agroalimentación, destaca el uso del microbioma aplicado a la agricultura regenerativa y los bioinsumos inteligentes, con proyectos basados en inteligencia artificial para predecir el rendimiento del suelo.

En biotecnología, el documento sitúa como tendencia las terapias avanzadas basadas en genes y células modificadas, con iniciativas como Cart_Andalucía para combatir el cáncer. En edificación y obra civil, resalta la construcción industrializada apoyada en gemelos digitales e IA generativa, con experiencias como la promoción de 92 viviendas protegidas con estructura de madera industrializada en Sevilla. En energía y medio ambiente, la flexibilidad del sistema eléctrico se perfila como un reto de alcance internacional ligado al auge del vehículo eléctrico y al almacenamiento energético.

El análisis se completa con tendencias en industria, como la IA aplicada al mantenimiento predictivo, y en el sector TIC, donde emergen modelos generativos específicos por dominio para usos sectoriales. Además, el Observatorio señala oportunidades en proyectos europeos vinculados a la bioeconomía circular y a las materias primas críticas, así como en mercados multilaterales derivados de cambios en la participación internacional en programas de cooperación.

La jornada incluyó un panel de empresas andaluzas que ya están desarrollando estas líneas de innovación, con representantes de AGQ Labs, Ingelectus, Innovasur y LentiStem Biotech, que mostraron cómo estas tendencias se traducen en proyectos reales con impacto económico y social. A la hora de realizar estas tareas, compartieron que necesitan formar a sus propios empleados con los nuevos métodos tecnológicos disponibles a la par que incorporar talento nuevo ya con más cercanía a esas herramientas.

Algunas recomendaciones finales que dejó el acto: aumentar la vigilancia tecnológica y estratégica; desarrollar alianzas estratégicas, alinear las tendencias con la estrategia corporativa; y encontrar la financiación disponible. Para todo ello, CTA se ofrece como puente para escalar y conseguir los objetivos.