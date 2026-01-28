Atalaya Mining coloca en la Bolsa de Londres 150 millones de euros en acciones para sus proyectos en Andalucía y Galicia

Atalaya Mining ha comunicado este miércoles que ha colocado con éxito los 12,7 millones de nuevas acciones ordinarias entre nuevos inversores institucionales y accionistas existentes a un precio de 10,00 libras por título, obteniendo unos ingresos brutos de 127,3 millones de libras esterlinas, unos 146 millones de euros al cambio actual. Además, con la colocación de acciones entre inversiones minoristas, se han obtenido otros 3,1 millones de euros. Según ha anunciado la compañía, cuenta con 100 millones de euros en caja, a los que ahora se suman etos 146 millones, para sus proyectos mineros en la Faja Pirítica, fundamentalmente el de Masa Valverde, y Galicia.

Atalaya Mining ha anunciado que el proyecto Masa Valverde podría comenzar sus operaciones en el primer semestre de 2026. Estas primeras obras y la construcción de la nueva rampa darían paso al desarrollo del plan minero, con vistas a comenzar la producción a finales de 2028. El proyecto cuenta con una concesión minera otorgada en 2023, y todos los permisos mineros y ambientales necesarios, y está localizada en los términos municipales de Valverde del Camino y Beas, en la provincia de Huelva. Masa Valverde es un proyecto centrado principalmente en la extracción de cobre, aunque también podría beneficiar otros metales asociados. El plan de la compañía contempla invertir 174 millones y la apertura de una nueva explotación minera que se estima generará más de 150 empleos directos y unos 600 indirectos durante la vida útil de la mina, que alcanzaría los 14 años.

De forma simultánea a esta colocación, los inversores minoristas elegibles han suscrito un total de 270.000 nuevas acciones ordinarias, obteniendo unos ingresos brutos de 2,7 millones de libras esterlinas. Mike Armitage, consejero no ejecutivo de la cociedad, suscribió 4.000 nuevas acciones ordinarias como parte de la oferta, por lo que pasará al tener 4.695 Acciones Ordinarias.

En total, se han suscrito 13.000.000 Acciones de la Oferta al Precio de Colocación, obteniéndose unos ingresos brutos de 130 millones de libras esterlinas (equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros). Las Acciones de la Oferta representan, en conjunto, aproximadamente el 9,2 % del capital social emitido de la Sociedad con anterioridad a la ampliación de capital.

Alberto Lavandeira, consejero delegado (CEO) de Atalaya Mining, ha anunciado "el cierre exitoso de esta ampliación de capital. Esto representa un hito significativo para Atalaya y nos permitirá acelerar nuestros proyectos de crecimiento en España, al tiempo que fortalecemos aún más nuestro balance y mejoramos nuestra flexibilidad financiera para el desarrollo de Touro. La finalización con éxito de esta ampliación refleja la confianza que nuestros inversores tienen en nuestra estrategia, en nuestro equipo y en el valor a largo plazo incorporado en nuestra cartera. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento tanto a los nuevos como a los actuales accionistas por su continuo apoyo mientras avanzamos en nuestros proyectos en el Distrito de Riotinto y posicionamos a Atalaya para capitalizar los favorables fundamentos del mercado del cobre».

BMO Capital Markets Limited, Canaccord Genuity Limited y Peel Hunt LLP actuaron como coordinadores globales conjuntos y agentes colocadores conjuntos en relación con la Colocación. Banco Santander, S.A. actuó como agente colocador conjunto en relación con la Colocación.

Se solicitará la admisión a cotización de las Acciones de la Oferta en el mercado principal de valores cotizados de London Stock Exchange plc (Bolsa de Londres) (la «Admisión»), y se prevé que la negociación de las acciones de la oferta comience a las 8:00 a. m. (hora de Londres) del 2 de febrero de 2026.