La empresa de robotización industrial Ningenia prevé crecer este año un 48%

Los ingenieros andaluces David Suárez Muñoz, José Ángel Arjona Alés y Roberto García Morilla trabajaban en 2015 en la compañía de ascensores Hidral cuando vieron en la automatización y la robotización industrial un nicho de mercado sin cubrir y decidieron crear en Sevilla Ningenia, que ahora cumple diez años de vida con clientes tan importantes como Airbus, Coca Cola o Horse (Renault). La ingeniería espera crecer este año un 48% y alcanzar los 2 millones de euros de facturación.

Diez años después de su creación siguen en el accionariado sus fundadores, con un 33% cada uno. Mientras que Roberto García es el CEO, David Suárez es el responsable de negocio y el ingeniero de telecomunicaciones José Ángel Arjona es director de tecnología. El director general admite que han recibido una oferta de adquisición que finalmente no ha fraguado al no alcanzarse un acuerdo sobre el precio de compraventa tras la due diligence. "Hasta ahora hemos crecido sin rondas de financiación. Nuestro crecimiento ha venido desde la inversión de los socios y la reinversión de los beneficios de cada año. De momento hemos decidido mantener el rumbo", ha indicado Roberto García, CEO de la compañía.

La ingeniería Ningenia está especializada en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones llave en mano de automatización industrial, robótica y trazabilidad. "Abarcamos el ciclo completo del proyecto: desde el diseño y la ingeniería, pasando por la programación, fabricación, validación y finalmente la puesta en marcha en las instalaciones de nuestros clientes", añade el director general.

Instalaciones de la empresa de automatización y robotización industrial Ningenia en Valencina de la Concepción (Sevilla) / M.G.

Sus principales clientes pertenecen al sector de la automoción y aeronáutica, aunque también al alimentario e industria general. Para Horse (antes Renault) ha trabajado primero como proveedor indirecto y desde 2025 como proveedor director, participando en el cambio de líneas de producción de las cajas de cambio para coches de combustión a la de vehículos híbridos. "Para Airbus hemos hecho gradas de montaje y medios auxiliares a través de una empresa austriaca, y para el tier1 Aciturri hemos trabajamos en su planta de Sevilla", informa Roberto García. Otros clientes son el gigante arrocero Herba; el fabricante andaluz de muebles Alvic, para el que ha trabajado en sus plantas de Alcaudete y La Carolina (Jaén) o Coca Cola. Además, acaba de acreditarse como proveedor para Navantia con el objeto de participar en algunos de sus proyectos de submarinos.

Sus clientes están fundamentalmente en España, aunque trabaja en proyectos internacionales en Francia, Portugal, Alemania y Marruecos. “De hecho, una de las acciones del nuevo plan estratégico para los próximos tres años es el desarrollo internacional de la compañía”, anuncia.

La firma creció en 2024 un 57%, hasta facturar 1,27 millones de euros. El pasado año su negocio aumentó un 12% "y para este año -indica su CEO- esperamos llegar a los 2,1 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 48%. Su Ebitda fue el pasado año del 11,6% de su facturación, previendo que en 2023 alcance el 15%.

Desde el pasado mes de septiembre, Ningenia trabaja con una consultora en su plan estratégico con el fin de duplicar la facturación en tres años y alcanzar en 2030 los 6 millones de euros de facturación. Por otra parte, este año prevé invertir en personal, maquinaria e instalaciones para incrementar su capacidad técnica y convertirse en automatización y robotización industrial. Tras el cierre en los últimos tres años de dos empresas del sector en Sevilla, Ningenia compite a nivel andaluz con la cordobesa Rovimática y la gaditana Surcontrol. Ningenia, que cuenta con 21 empleados, se trasladó en 2023 del polígono Aerópolis a Valencina de la Concepción (Sevilla), donde cuenta con 700 metros cuadrados para su actividad.