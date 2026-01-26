ReeVo adquiere Hispasec, empresa matriz de VirusTotal y tractora del ecosistema tecnológico malagueño

Hispasec Sistemas, la empresa malagueña matriz de VirusTotal que catalizó la llegada de Google a la capital de la Costal del Sol con su actual Centro de Ingeniería de Seguridad, ha cerrado su venta a la compañía italiana ReeVo. La operación, cuya cuantía no ha trascendido, se concretó la semana pasada tras un proceso de negociación iniciado en 2024.

Miguel Manteca, uno de los CEO de la malagueña, explica a este diario que la finalidad de la adquisición es crear “más músculo en conjunto”. Pues, mientras la italiana está especializada en servicios cloud, la malagueña cuenta con 25 años de experiencia en ciberseguridad, ámbitos muy complementarios a explotar.

En cuanto a la estructura organizativa y personal, Manteca asegura que se mantiene intacta al ser uno de los objetivos de la italiana crecer tanto en el mercado español, como en el latinoamericano. Y añade que seguirá al frente como CEO y Consejero.

Reevo no era la única interesada en la tecnológica malagueña, pero sí la que mejor sinergia mantenía con Hispasec Sistemas. Manteca asegura, así, han recibido múltiples ofertas, sin embargo, ninguna encajaba tanto con sus objetivos de continuidad del negocio, plantilla y complementariedad como el proveedor europeo de servicios cloud y ciberseguridad ReeVo.

La pista de aterrizaje de Google en Málaga

Con una facturación de 5,13 millones de euros en 2024, la compañía de ciberseguridad fue una adelantada a su tiempo. Especializada en hacking ético, Hispasec floreció en el año 2000, cuando el mercado objetivo al que podía optar apenas era la banca y grandes multinacionales.

Así, pasó de contar con un simple plan de negocio para presentar a BIC Euronova, incubadora de empresas del Málaga TechPark, a gestionar en la actualidad un equipo experto en seguridad informática que trabaja con más de 300 clientes en 40 países, principalmente para los sectores bancario, retail, sanitario, servicios, industrias y administraciones públicas.

Cuatro años después de su nacimiento, uno de sus creadores, Bernardo Quintero, desarrolló desde el antiguo PTA -ahora Málaga TechPark- VirusTotal, un proyecto internacional de ciberseguridad especializado en el campo de la inteligencia de amenazas -herramienta de análisis de malware- que se convertirá en el gran tractor de la ciberseguridad en Málaga.

En 2012, el gigante de Mountain View, Google, adquirió la recién creada empresa, sentando las bases para establecer años más tarde uno de sus centros de referencia en la ciudad andaluza. A finales de 2015, VirusTotal se incorporó a X, laboratorios de Google para proyectos moonshots, siendo el primer equipo de ciberseguridad en hacerlo. En 2018 pasó a formar parte de Chronicle, primera empresa de Alphabet especializada en ciberseguridad. Y, su último hito llegó en 2021 con el anuncio del futuro Centro de Excelencia para la Ciberseguridad de Google (GSEC), inaugurado en 2023 en el Paseo de la Farola y consolidado como uno de los tres centros especializados de Google en Europa, junto a los de Múnich y Dublín.

Un paso lógico

La historia de Hispasec Sistemas transcurrió de manera paralela, pero no menos exitosa, a VirusTotal. En 2018 se vieron obligados a buscar un nuevo emplazamiento ante el crecimiento de su plantilla, instalándose en el Edificio de Investigación Ada Byron en la Universidad de Málaga, donde también se encontraba el grupo especializado en ciberseguridad NICS. Fue entonces cuando nació el acuerdo de colaboración en I+D y formación con la UMA, del que resultó el Título de Experto en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware. Un acuerdo estratégico para la capacitación del talento que tanto Google como el ecosistema tecnológico y de ciberseguridad malagueño demandan.

Ahora, la adquisición por parte de ReeVo representa un paso natural en la trayectoria de Hispasec, permitiendo proyectar su experiencia de más de 25 años a escala europea. La operación marca la primera incursión mediante fusiones y adquisiciones de ReeVo en España y forma parte de su estrategia para triplicar su facturación de aquí a 2030 y alcanzar los 200 millones de euros de ingresos en Europa, según la compañía.

Salvatore Giannetto, co-CEO de ReeVo, destacó que "en Hispasec encontramos de inmediato una gran alineación en valores y visión. Sus servicios de ciberseguridad y la probada experiencia del equipo de Hispasec son elementos clave para nuestro crecimiento, tanto internacionalmente como en el mercado españo". Por su parte, Julien Antoine, Chief Revenue Officer International de ReeVo, añadió que "Hispasec se convierte en nuestra plataforma de lanzamiento para escalar en España mientras avanzamos hacia los 200 millones de euros de ingresos en Europa".

Los clientes de Hispasec se beneficiarán del acceso a las tecnologías más avanzadas de ReeVo, incluyendo defensas impulsadas por inteligencia artificial, inversiones continuas en I+D y opciones de cloud con certificaciones internacionales y conformes con los principios de soberanía digital europea.

Esta operación refuerza una vez más la posición de Málaga como referente tecnológico internacional, estando más cerca de convertirse en un hub de referencia en Europa. La ciudad lleva tiempo apostando por la tecnología y los grandes aterrizajes como Google, Vodafone, NTT Data, Quantexa y recientes aperturas como los laboratorios de Dekra o Indra, o en un par de años el IMEC son un ejemplo del potencial que sigue quedando por explotar en esta tierra.