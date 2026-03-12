Kutxabank eleva su beneficio un 20% hasta los 641 millones gracias al empuje de la inversión crediticia

Kutxabank cerró 2025 con un resultado récord de 641,3 millones de euros, un 19,7% más que el año anterior, gracias a un fuerte aumento de la inversión crediticia y el sólido rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación. En solo tres años ha logrado casi duplicar su beneficio, con un reparto del 60% a sus fundaciones accionistas que se elevará hasta el 70% en este 2026.

Según la información aportada por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los ingresos de su actividad core cayeron hasta 1.886,2 M€ (-6,3%), por el impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses, aunque este descenso se vio parcialmente compensado por los volúmenes y la contribución creciente de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, principalmente por la gestión patrimonial (recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión), que creció un 14,2%.

La estrategia de crecimiento y diversificación puesta en marcha por el banco, con una apuesta clave por la inversión crediticia en particulares y familias y la financiación a empresas, se reflejó en los resultados obtenidos el pasado año: la concesión de nuevas hipotecas se elevó un 26,3% y el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en el comercio mayorista un 11%, impulsado por la banca Corporativa (+16%) y la banca de Empresas (+18%).

El volumen de negocio creció un 8,6% hasta los 145.750 millones de euros. Algo que, según ha remarcado el grupo en su comunicación a la CNMV, se traslada a la contribución que realiza a sus grupos de interés. El 79% de sus ingresos (1.956,7 millones de euros) en 2025 "revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social". El resto, se destina al crecimiento sostenible.

Por otra parte, el 60% del resultado neto (384,7 millones) se ha distribuido a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social. En 2025, además, repartió un dividendo extraordinario en especie (en acciones de Iberdrola) por valor de 400 millones. Kutxabank ha aprobado un incremento del payout para 2026, hasta el 70%; una decisión apoyada por su ritmo de crecimiento y sus niveles de solvencia.

El pasado año también se dieron los últimos pasos para la integración total de Cajasur en Kutxabank, proceso que culminó en febrero de este año.

Más hipotecas y préstamos al consumo

En 2025 se volvió a constatar que la rebaja de tipos reactiva la demanda de inversión. En el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un fuerte incremento de la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que alcanzó los 4.302 millones (+26,3%). La concesión de préstamos al consumo, otra de las apuestas estratégicas, marcó un récord y creció un 12,4%, hasta los 828 millones. En este último capítulo, el crédito Comercio avanzó un 13%.

En este ámbito destaca también la creciente contratación online, impulsada por una mayor disposición de soluciones digitales: el 95% de las hipotecas se gestionaron en algún momento por canales digitales; el 86% del crédito al consumo; y el 75% de los productos de previsión. A cierre de 2025, el 68% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.

Apoyo a las empresas

Otra de las líneas de trabajo estratégicas de Kutxabank, el apoyo a las empresas, se reflejó en un importante crecimiento de la inversión crediticia, situando el saldo en 16.043 millones de euros (+10,9% frente a 2024), liderado por la banca Corporativa -crece un 16%, hasta los 7.091 millones- y la banca de Empresas, que creció un 18%, hasta los 2.717 millones.

En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions -financiación sindicada y sin recurso (project finance)-, que acumula operaciones por valor de 1.300 millones; un 40% de financiación sostenible. En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas alcanzaron las 5.911 unidades (+43,5%). En banca Institucional, los recursos se incrementan hasta los 7.100 millones.

Importante avance de la banca sostenible

En 2025, Kutxabank avanzó en su compromiso con la banca sostenible, elevando un 55% la financiación concedida, frente a 2024, hasta los 3.968 millones. El 74,3% se destinó a empresas, la de consumo verde creció un 40% y, en hipotecas, representó más del 20% de la nueva producción.

Asimismo, firmó un acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que ya está permitiendo canalizar a la economía nueva financiación, dirigida a la doble transición sostenible y digital de las pymes.

Cuarta gestora del mercado

En 2025, Kutxabank consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y fue la tercera en suscripciones netas. La entidad gestiona más de 44.600 millones de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).

En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 14,3%, con respecto a 2024 -manteniendo una cuota del 7,3%-, mientras se registró un incremento del 5,1% en aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, consolida su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs -que creció un 5,5% en 2025- con una cuota del 48%.

Creciente contribución del negocio asegurador

El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un notable crecimiento en 2025: 123.860 nuevas pólizas, que hacen crecer un 18% las primas de nueva producción, hasta los 108 millones. Este comportamiento derivó en la contribución de 193 millones del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+24% en volumen de comisiones) y autos (+11% en volumen de comisiones).

En este período, Kutxabank Seguros ha añadido nuevas funcionalidades digitales en la simulación, contratación y gestión de pólizas: la contratación de los seguros de Asistencia en Viaje, protección en Consumo y Auto y Moto es 100% digital, así como la gestión de siniestros en los seguros Hogar, con un modelo singular en el sector, apoyado en la IA.

La ratio de mora más baja del sector

En 2025, Kutxabank volvió a consolidarse como el banco con las mejores ratios de solvencia y mora del sector supervisado por el Banco Central Europeo (BCE): la ratio de solvencia (CET 1 phased in) se situó en el 21,6% y la de mora en el 1,1%; 160 pbs inferior a la media del sector.

Kutxabank continúa aplicando criterios de prudencia, dotando un volumen muy significativo a provisiones. Así, pese a mantener una ratio de mora en mínimos y contar con una previsión de muy escasa necesidad de deterioros ordinarios, destinó 218,6 millones a dotaciones en 2025 para cubrir contingencias comunes del sector y aquellas derivadas de factores geopolíticos e incertidumbre macroeconómica.