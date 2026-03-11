Andalucía prevé la creación de unos 10.000 empleos hasta 2030 vinculados al hidrógeno verde con proyectos de 6.000 millones de inversión

Andalucía avanza en su posicionamiento como uno de los principales polos europeos del hidrógeno verde con 14 proyectos vinculados a este vector energético integrados en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, que en conjunto superan los 6.200 millones de euros de inversión y prevén generar unos 10.000 empleos en la comunidad. Así lo destacó este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración de la European Hydrogen Energy Conference (EHEC), celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla bajo la organización de la Asociación Española del Hidrógeno.

Durante su intervención, Moreno subrayó que el desarrollo del hidrógeno verde será clave para reforzar la soberanía energética europea y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos que afectan al mercado energético. En este escenario, defendió que Andalucía reúne las condiciones para convertirse en “la capital del sur de Europa del hidrógeno”.

Entre las iniciativas más destacadas mencionó el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, impulsado por Moeve, que contempla más de 1.000 millones de euros de inversión en Palos de la Frontera (Huelva) para la construcción de un electrolizador de 300 megavatios alimentado por energía solar y eólica. Este proyecto se suma a otra planta de biocombustibles en la misma zona valorada en 1.280 millones de euros, lo que eleva la inversión inicial del complejo a 2.300 millones, con previsión de alcanzar los 3.000 millones cuando todas las instalaciones estén plenamente operativas.

El desarrollo de este ecosistema energético se completará con una planta de amoniaco verde en San Roque (Campo de Gibraltar), configurando uno de los principales polos industriales vinculados al hidrógeno renovable en Europa. Con todas las instalaciones en funcionamiento, la previsión es alcanzar hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable.

Moreno destacó además que Andalucía parte de una posición favorable para el desarrollo de esta industria gracias a su capacidad en energías renovables. En la actualidad, el 70% de la potencia eléctrica instalada en la comunidad procede de fuentes limpias, una base que permitirá impulsar la producción de hidrógeno renovable y avanzar en la descarbonización de sectores como la industria pesada o el transporte marítimo y aéreo.

La estrategia andaluza para impulsar este sector se articula a través de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, creada en 2023 para fomentar la colaboración público-privada y canalizar nuevas inversiones. El objetivo fijado por el Gobierno autonómico es que la comunidad produzca un tercio del hidrógeno renovable de España en 2030.

Gobierno, sector e industria destacan el potencial del hidrógeno

Jorge Paradela, Maarten Wetselaar, Juanma Moreno, Javier Brey y Jordi García. / Juan Carlos Vázquez

En la inauguración del congreso también intervinieron representantes del Gobierno central, del sector del hidrógeno y de la industria energética, que coincidieron en señalar el papel de esta tecnología como palanca para reforzar la autonomía energética europea y desarrollar nuevas oportunidades industriales.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García, subrayó que el impulso al hidrógeno verde responde a una estrategia compartida entre el Ejecutivo central y Andalucía para avanzar hacia una mayor independencia energética. En este sentido, apuntó que el actual contexto internacional, marcado por conflictos como la guerra en Oriente Medio, evidencia la necesidad de reforzar la autonomía estratégica energética. García defendió además que la transición hacia energías renovables permitirá no solo reducir emisiones, sino también generar nuevas industrias, transformar las existentes y mejorar la competitividad, con el hidrógeno como uno de los vectores clave.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), Javier Brey, destacó que esta tecnología representa una oportunidad que va más allá del ámbito medioambiental. Según explicó, además de contribuir a reducir la huella de carbono, el hidrógeno abre la puerta al desarrollo de nuevas capacidades industriales capaces de generar riqueza y empleo. En su opinión, el sector entra ahora en una nueva fase marcada por el despliegue de proyectos, tras varios años centrados en anuncios, regulación y diseño de mecanismos de financiación.

También intervino el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, quien valoró especialmente que el congreso se celebre en Andalucía coincidiendo con el impulso del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, uno de los proyectos más ambiciosos del sector en Europa. El directivo agradeció el apoyo del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía durante el desarrollo de la iniciativa y aseguró que la compañía avanza “a pasos agigantados” en este proyecto, reconocido como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) por su contribución a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea para 2030.

En esta línea, el director de hidrógeno y energías limpias de Moeve, Joaquín Rodríguez, explicó que la estrategia de la compañía se basa en impulsar medidas que permitan producir hidrógeno descarbonizado a costes competitivos, especialmente orientado a sectores difíciles de electrificar como el transporte pesado o la industria de alta temperatura. Rodríguez subrayó además la necesidad de priorizar los usos con mayor impacto inmediato en la reducción de emisiones, avanzar hacia un coste eléctrico competitivo de entre 40 y 50 euros por megavatio hora, desarrollar de forma ordenada las infraestructuras asociadas al sector y estimular la demanda final mediante incentivos a los productos bajos en carbono.

Además, el director global de desarrollo de hidrógeno de Iberdrola, Jorge Palomar, subrayó el papel que esta tecnología tendrá dentro de la estrategia energética de la compañía y del sector eléctrico europeo. En este sentido, recordó que el grupo prevé invertir 58.000 millones de euros entre 2025 y 2028, de los que el 65% se destinará al negocio de redes y el 35% a renovables, con España y Portugal concentrando el 15% del total de inversiones previstas.

Palomar destacó también el avance de los proyectos de hidrógeno verde impulsados por la compañía, que ya opera tres plantas de producción, entre ellas uno de los electrolizadores más grandes de Europa en Puertollano, así como instalaciones en Barcelona y Benicarló vinculadas a la descarbonización industrial. Asimismo, señaló el progreso de la alianza con bp en Castellón, donde se construye un electrolizador de 25 megavatios con capacidad para producir unas 2.800 toneladas anuales de hidrógeno renovable, cuya entrada en operación está prevista para 2026. Según explicó, el desarrollo del sector dependerá en gran medida de la evolución del marco regulatorio y de la demanda de los sectores industriales más expuestos a los objetivos de descarbonización.