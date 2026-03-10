Embargado un avión de Ryanair en Austria por una deuda de 890 euros a una pasajera

El panorama judicial de Ryanair se ha visto sacudido esta semana por un episodio insólito en el aeropuerto de Linz, a 180 kilómetros de Viena. Un avión de la aerolínea irlandesa ha sido objeto de un embargo preventivo tras la negativa de la compañía a abonar una indemnización de 890 euros a una pasajera.

La medida, ejecutada bajo supervisión judicial, supone un hito en la firmeza de los tribunales europeos frente a los reiterados incumplimientos de las normativas de consumo por parte de las operadoras de bajo coste.

Un cobro fallido a pie de pista

El origen del conflicto se remonta a julio de 2024, cuando una ciudadana austríaca y dos acompañantes sufrieron un retraso superior a las 13 horas en un vuelo con destino a Palma de Mallorca. Ante la falta de soluciones por parte de la compañía, la afectada se vio obligada a costear de su propio bolsillo billetes alternativos. Pese a los múltiples requerimientos legales para recuperar estos gastos e intereses, Ryanair ignoró las reclamaciones, lo que derivó en una orden de ejecución judicial.

La escena en el aeródromo de Linz rozó lo surrealista: un agente judicial se personó en la pista e intentó cobrar la deuda directamente al piloto de la aeronave. Ante la imposibilidad de realizar el pago en efectivo (la tripulación alegó que solo operan con tarjeta a bordo), el funcionario procedió a colocar en el fuselaje el Exekutionssticker, una pegatina que identifica legalmente los bienes embargados en Austria. Según ha advertido el letrado de la demandante a medios locales, si la aerolínea no liquida la deuda en un plazo razonable, el aparato podría incluso ser subastado.

Un historial de conflictos en el radar europeo

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una reciente ofensiva de las autoridades de consumo y protección de datos contra las prácticas de la aerolínea en todo el continente:

Multas por cargos abusivos: En España , el Ministerio de Consumo ha liderado recientemente sanciones históricas contra Ryanair por el cobro de suplementos por el equipaje de mano en cabina y la imposición de tasas por la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, prácticas que la justicia española considera desproporcionadas.

En , el Ministerio de Consumo ha liderado recientemente sanciones históricas contra Ryanair por el cobro de suplementos por el equipaje de mano en cabina y la imposición de tasas por la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, prácticas que la justicia española considera desproporcionadas. Privacidad y biometría: La organización NOYB ha interpuesto denuncias en Austria y España acusando a la compañía de vulnerar el RGPD. El foco está puesto en el uso de sistemas de reconocimiento facial obligatorios para aquellos pasajeros que reservan a través de agencias de viajes de terceros.

La organización ha interpuesto denuncias en Austria y España acusando a la compañía de vulnerar el RGPD. El foco está puesto en el uso de sistemas de reconocimiento facial obligatorios para aquellos pasajeros que reservan a través de agencias de viajes de terceros. Publicidad engañosa: En el Reino Unido, los reguladores han censurado campañas de la aerolínea por greenwashing, al no poder demostrar con datos auditables su afirmación de ser la compañía con "más bajas emisiones" de Europa.

El precedente del Reglamento (CE) 261/2004

El caso de Linz refuerza la aplicación del Reglamento Europeo sobre los derechos de los pasajeros. La jurisprudencia es clara: los retrasos superiores a tres horas otorgan derecho a compensación automática, salvo causas de fuerza mayor. Sin embargo, la estrategia de "resistencia pasiva" al pago que denuncian asociaciones de consumidores parece haber encontrado un límite físico en Austria: la inmovilización de su flota.

Este embargo cautelar envía un mensaje contundente al sector aeronáutico sobre la ejecutividad de las sentencias de pequeña cuantía, demostrando que ninguna corporación, por grande que sea su infraestructura, está por encima de los derechos individuales de sus usuarios.