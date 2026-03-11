Inditex firma otro año histórico en 2025 con un beneficio récord de 6.220 millones

Inditex consolida su liderazgo global. La compañía ha cerrado 2025 con los mejores resultados de su historia. El beneficio neto alcanzó los 6.220 millones de euros en 2025, un avance del 6% respecto al año anterior, y evidencia –según la empresa– la solidez del modelo integrado que combina tienda física y canal online. Las ventas crecieron hasta los 39.864 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, con una evolución positiva en todos los formatos y zonas geográficas a tipo de cambio constante.

La calidad del crecimiento sostiene los márgenes

Inditex refuerza sus resultados gracias a la mejora de su rentabilidad. El margen bruto se situó en 23.222 millones de euros, un incremento del 3,9%, lo que supone el 58,3% de las ventas. La compañía atribuye esta evolución a la recepción favorable de las colecciones y a la disciplina operativa en un ejercicio en el que los gastos operativos crecieron un 2,8%, por debajo del aumento de las ventas.

El Ebitda alcanzó los 11.267 millones, un 5% más, y el Ebit se elevó hasta 7.997 millones, con un avance del 5,9%. El resultado antes de impuestos subió un 5,8% hasta 8.020 millones. Esta mejora en la calidad del crecimiento se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del grupo –que resalta la flexibilidad de su modelo, la integración tecnológica y la optimización continuada de tiendas– para sostener su rentabilidad en un mercado global altamente competitivo.

La empresa destaca además que los flujos generados ajustados crecieron un 7%, mientras que la caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio, una posición que refuerza su capacidad para ejecutar inversiones y mantener su política de retribución al accionista. El Consejo propondrá un dividendo total de 1,75 euros por acción, combinado entre dividendo ordinario y extraordinario.

El modelo integrado impulsa ventas y eficiencia

El ejercicio muestra la importancia del modelo integrado. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, con avances generalizados en todos los mercados y un desempeño sólido tanto en tienda como online. Las ventas digitales alcanzaron los 10.656 millones de euros, un 4,8% más, reflejando el peso creciente del canal.

La superficie bruta aumentó un 5,3% y la compañía ejecutó 190 aperturas, 217 reformas y 293 absorciones, dentro de su estrategia de Retail Optimisation. Al cierre del año, Inditex operaba 5.460 tiendas en 41 mercados, consolidando una red ajustada en número pero más eficiente y tecnológicamente avanzada. El inventario se redujo un 2% respecto al año anterior, lo que confirma una gestión ajustada del abastecimiento y mayor capacidad de respuesta durante la temporada.

Según el consejero delegado, Óscar García Maceiras, la fortaleza del ejercicio está ligada a la capacidad de los equipos para conectar con el cliente y ofrecer una experiencia diferencial mediante la innovación, la creatividad y la coordinación de todos los formatos del grupo.

El ritmo se mantiene en 2026

Inditex anticipa un 2026 de continuidad en la senda de crecimiento. Las ventas entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 crecieron un 9% a tipo de cambio constante respecto al mismo periodo del año anterior, un arranque que la empresa considera “muy satisfactorio”.

El grupo prevé inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros este año, centradas en la optimización del espacio comercial, la integración tecnológica y la mejora de sus plataformas online. El plan mantiene además el crecimiento del 5% en la superficie bruta anual, con impacto positivo esperado en la venta.

Inditex subraya que su modelo de negocio –flexible, diversificado y con fuerte integración tecnológica– será la base de las oportunidades de crecimiento a largo plazo. Las iniciativas en sostenibilidad, con reducciones del 26% en el consumo de agua respecto a 2020 y un 88% de fibras de menor impacto, forman parte de la hoja de ruta estratégica. La compañía también avanza en el despliegue tecnológico en tienda y en herramientas como Zara Try-on, con más de siete millones de sesiones en 43 mercados.

En conjunto, los resultados del ejercicio y las perspectivas para 2026 confirman que Inditex mantiene una posición de liderazgo, elevando sus márgenes y afianzando su capacidad de crecimiento en un sector altamente competitivo.