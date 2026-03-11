El Parlamento andaluz pide el desbloqueo de la ampliación de Aerópolis y la Junta estudia cómo hacerlo

El parque tecnológico aeroespacial de Andalucía Aerópolis, ubicado en La Rinconada (Sevilla), uno de los grandes polos aeronáuticos europeos, no puede crecer por falta de espacio, razón por la que los empresarios y ese ayuntamiento vienen pidiendo a la Junta de Andalucía su ampliación para no perder inversiones de los gigantes Airbus o Boeing, que prevén renovar miles de aviones de su flota comercial en los próximos años; de la industria auxiliar, así como de los países de la OTAN, que han comprometido un aumento de sus presupuestos de Defensa. El Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para llevar a cabo la segunda fase de Aerópolis y el grupo municipal socialista en La Rinconada no ha perdido ocasión para presentar en ese Ayuntamiento una moción para pedir apoyo económico y administrativo al Gobierno central y andaluz.

El PSOE presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Industria del Parlamento para impulsar este proyecto y salió adelante el pasado 3 de febrero con los votos de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. En es proposición se insta el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que apruebe un plan estratégico integral y de inversiones para el desarrollo de la segunda fase de Aerópolis, algo que favorecería el crecimiento del sector aeroespacial y que podría englobarse dentro de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

¿Quién tiene la llave para desarrollar la segunda fase del parque? Sin duda, la Junta de Andalucía, ya que la sociedad propietaria de Aerópolis es la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, aunque funcionalmente depende de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, como el resto de parques tecnológicos de Andalucía.

Dimensión del parque

En estos momentos, Aerópolis cuenta con 56 hectáreas, más de 80 empresas, responsables de una facturación de 1.161 millones de euros, y 5.104 personas trabajadores. Sus compañías representan el 60% de las existentes actualmente en el sector en Andalucía y aproximadamente el 40% de la facturación, con alta especialización en ingeniería y consultoría (30%); aeroestructuras, montajes y actividades mecánicas (30%) y servicios de logística, mantenimiento y formación (26%). El 75% de la facturación del sector en el parque corresponde a la industria aeronáutica, mientras que el 45% del total de las empresas andaluzas se dedica a Defensa. Entre las empresas presentes en el parque se cita Aciturri, Aertec, Airgrup, Airtificial, Inespasa, Elimco, Grabysur, Ingemont, Magtel y Sofitec, entre otras. En el mismo parque tiene su sede el clúster Andalucía Aerospace.

El Ayuntamiento de La Rinconada, presidido por el socialista Javier Fernández, también presidente de la Diputación y secretario general de POE de Sevilla, afirma que para la ampliación hay disponibles 57 hectáreas con la urbanización y la reparcelación avanzada, "quedando solo la tramitación ambiental ante la Junta de Andalucía, por lo que en cuatro o seis meses podrían comenzar las obras", según la portavoz gubernamental, Raquel Vega, quien subraya que habría además otras 89 hectáreas para una tercera ampliación. "Los suelos aledaños tienen uso industrial, según el PGOU, y están catalogados como área de oportunidad metropolitana para Andalucía y Sevilla en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) de 2009. No podemos dejar escapar la oportunidad de que vengan a este parque otras 100 empresas que darían empleo a 5.000 personas. Si no ampliamos Aerópolis, las inversiones internacionales del sector podrían irse fuera de España".

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. / M. G.

Competencia entre municipios

Sobre esta propuesta no de ley para la ampliación de Aerópolis, que no es de obligado cumplimiento, la Consejería de Industria, dirigida por Jorge Paradela, asegura que "está dando los primeros pasos para analizar cómo se lleva a efecto la proposición no de ley, pero va más allá, ya que aspira a aprovechar las oportunidades que otros municipios de Sevilla pueden aportar al desarrollo aeroespacial y la captación de nuevas inversiones en este sector".

En juego están los intereses de otros municipios de Sevilla que compiten por atraer también inversiones aeronáuticas. De hecho, la Consejería de Industria señala que "hay que tener en cuenta que cada empresa tiene sus propias necesidades y no tienen por qué ser coincidentes: hablamos de disponibilidad de suelo, de potencia eléctrica determinada, de cercanía a otras industrias... Lo hemos constatado con ejemplos como Pilatus, que se ha instalado en el municipio de Carmona porque reunía las condiciones que necesitaba, específicamente, necesidades de potencia eléctrica".

Para conocer cuáles son las necesidades reales y las preferencias de las empresas, la Consejería de Industria ha encargado un estudio sobre las necesidades y el potencial de desarrollo de la industria aeroespacial en la provincia de Sevilla. "El objetivo de esta iniciativa es no perder ninguna oportunidad industrial", dicen desde la consejería, que aclara que "la realización de ese estudio estaba prevista antes de la presentación de la proposición no de Ley. De hecho, se trasladó esa información al Consejo de Gobierno el 8 de octubre de 2025". De esta forma, el Gobierno andaluz "trata de dar respuesta a todos los municipios que están apostando por este sector, entre ellos, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Carmona o Sevilla capital. Según un reciente informe del sector elaborado por Fedeme, el 48% de las empresas del sector de la provincia de Sevilla se localiza fuera de Aerópolis".

Antonio Ramírez, Raquel Vega, Francisco Moreno, Rodrigo Rodríguez, Javier Fernández y Carlos Jacinto. / M. G.

Un parque "colmatado"

Antonio Ramírez, presidente de AERO Sevilla, la asociación que aglutina a la industrial auxiliar aeronáutica, lamenta que se estén perdiendo oportunidades y sinergias con la localización de empresas del sector en municipios alejados de Aerópolis. Como ejemplo, Pilatus Aircraft, empresa suiza de jets privados, que al no encontrar suelo disponible ha abierto por ahora una nave de más de 8.000 metros cuadrados en Alcalá de Guadaíra. Ramírez asegura que hay propietarios de suelos aledaños al parque que han ofrecido soluciones flexibles para venderlos o permutarlos para esa ampliación "pero la solución no termina de llegar" diez años después de la primera PNL presentada en 2016 para ampliar Aerópolis.

"Hay empresas de Aerópolis que quieren crecer a corto plazo y no pueden porque no hay suelo y eso les obliga a buscar suelo fuera del parque aeronáutico, a pesar de la importancia que tiene en la industria la cercanía logística", destaca este empresario.

Parcelas libres

Ramírez asegura que el parque no tiene espacio para crecer porque las parcelas están adquiridas, aunque no hayan sido usadas porque muchas empresas las han comprado en previsión de crecimientos futuros. No opina igual la diputada popular Virginia Pérez Galindo, quien matizó en la comisión parlamentaria de Industria que Aerópolis "está casi colmatado, pero no al cien por cien. Existen una red de parcelas que están todavía disponibles. De hecho, hay una parcela de 12.239 metros cuadrados en el Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial Torre Oeste; 937 metros cuadrados libres en el Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial Torre Este; 211 metros cuadrados libres en el Aeronautic Suplliers Village y 3.585 metros cuadrados en el Centro Empresarial Aerópolis".

Mejorar accesos de la A4

Para que la PNL no caiga en el olvido y se quede en papel mojado, el grupo municipal socialista de La Rinconada ha presentado una moción en ese Ayuntamiento para declarar como "proyecto estratégico prioritario para el presente y el futuro" de ese municipio la ampliación de Aerópolis, comprometiéndose a poner en carga los suelos necesarios para ello. Asimismo insta al Gobierno andaluz a que fije fechas y presupuesto para este proyecto, activando los instrumentos urbanísticos y administrativos necesarios para el desarrollo efectivo de la segunda fase de Aerópolis. "El Gobierno andaluz tiene un presupuesto de 50.000 millones de euros. Sólo haría falta una modificación presupuestaria para garantizar la ampliación del parque", apunta Raquel Vega, portavoz del grupo municipal socialista, quien recuerda que el proyecto ha sido apoyado por la patronal del metal Fedeme, AERO o el cluster Andalucía Aeropace.

"No queremos que Aerópolis sea un espacio de confrontación, sino de alianzas", por lo que piden el respaldo de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y las universidades. En este sentido, solicita "al Gobierno de España el respaldo institucional y financiero" y la colaboración de las empresas aeronáuticas, las universidades y los agentes sociales, promoviendo una campaña de adhesiones al proyecto.

Lo cierto es que la ampliación de Aerópolis necesitaría también de la intervención del Gobierno central porque exigiría una modificación de la nacional A4 a su paso por La Rinconada, mejorando entradas y salidas al parque tecnológico, lo que se traduciría, según fuentes consultadas, en incremento de carriles. Asimismo, exigiría descongestionar la avenida de Kansas City y la SE35, ya competencia del Ayuntamiento de Sevilla. Todo eso costaría mucho dinero.