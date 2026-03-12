El macroproyecto de hidrógeno verde de La Joya desata más de 2.000 alegaciones en Antequera

Uno de los planos de la planta de producción de hidrógeno verde La Joya H2 remitido a la Junta de Andalucía.

El proyecto de planta de producción de hidrógeno verde 'La Joya H2', promovido por la mercantil Siroco Hydrogen 2, con sede en Madrid y cuyo socio único es Avalon Renovables, ha despertado una fuerte oposición vecinal e institucional en la comarca malagueña de Antequera. Prevista entre la pedanía de La Joya y el término municipal de Almogía, a las faldas del Torcal antequerano, aspira a convertirse en una de las mayores infraestructuras de hidrógeno verde proyectadas en la provincia de Málaga.

Con una potencia de 250 megavatios y una vida útil prevista de 30 años, la planta incluirá varios módulos de electrólisis junto al resto de equipos auxiliares y edificaciones necesarias, según el proyecto básico remitido a la Junta de Andalucía. La electrólisis consiste en una reacción química que emplea electricidad para separar los elementos de una sustancia -como el agua (H20), dividida en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2)- y producir, entre otras aplicaciones, hidrógeno como combustible limpio. El agua se obtendrá de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Guadalhorce (EDAR Guadalhorce) gracias a la instalación de una tubería de suministro soterrada.

Para su alimentación, se montará un sistema híbrido de generación de energía renovable en modalidad de autoconsumo. Concretamente, una planta solar fotovoltaica y eólica y un sistema de almacenamiento de baterías suministrarán y almacenarán, en su caso los excedentes, la energía que la planta de hidrógeno necesita para su correcto funcionamiento.

El sistema fotovoltaico, integrado en “La Joya H2”, consistirá en la construcción, en los términos municipales de Antequera y Almogía, de una planta de generación de 283,29 MWp (potencia máxima de salida en condiciones ideales), o 230,4 MWn (potencia real que la planta puede entregar a la red eléctrica), con paneles solares tanto de estructura fija como móviles (siguen al sol). Paralelamente, se instalará, solo en Antequera, un parque eólico de 16 MW.

Con el fin de aprovechar el excedente de energía producida en las horas de mayor rendimiento, dispondrá de un sistema de almacenamiento en baterías de ion-litio conectado a la red de media tensión de la planta fotovoltaica, lo que permitirá el uso de la energía sobrante en las horas de menor rendimiento de la instalación. Con ello, se mejora la gestión energética del sistema y la continuidad del suministro eléctrico a los electrolizadores, optimizando la producción de hidrógeno verde.

En cuanto a la ocupación laboral, generará un volumen significativo de empleo tanto directo como indirecto. Durante la fase de construcción se prevé una media de 455 trabajadores entre ambas instalaciones -hidrógeno y fotovoltaica-, con una ocupación punta de hasta 545 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez en operación, contará con una plantilla fija de entre 25 y 30 personas en turnos continuos, complementada con personal externo contratado localmente para labores de mantenimiento, vigilancia, limpieza y administración.

El engranaje energético del proyecto

La energía generada por parte de las instalaciones renovables viajará hacia la Subestación La Joya Renovables, donde será recogida y elevada de tensión para transportarla de manera eficiente, reduciendo pérdidas energéticas. Allí, la tensión pasará de los 30 kV con los que llega desde las plantas hasta los 66 kV. Funcionará como punto de reunión de la producción de las fuentes renovables, alimentada tanto por una parte de la propia planta solar fotovoltaica (61,86 MWp), como por un aerogenerador de 8 MW del parque eólico.

Posteriormente, la electricidad será conducida hasta la Subestación La Joya H2, donde se realizará el proceso inverso: reducirá la tensión de 66 kV a los 30kV que requiere la planta de producción de hidrógeno para funcionar.

Esa electricidad abastecerá los electrolizadores encargados de separar el hidrógeno del oxígeno a partir del agua previamente tratada. El hidrógeno generado se transportará, más adelante, mediante un hidrogenoducto hasta otro complejo previsto en el entorno, donde se utilizará como materia prima en procesos industriales asociados.

En suma, el proyecto contempla una decena de infraestructuras, entre ellas la planta de hidrógeno, la instalación solar, el parque eólico, un sistema de almacenamiento en baterías, dos subestaciones eléctricas, una línea de alta tensión, las tuberías de captación y vertido de agua y el hidrogenoducto.

Su desarrollo implica además la implantación de diversas infraestructuras lineales -tuberías y líneas eléctricas- que discurren por varios términos municipales del entorno del valle del Guadalhorce, incluyendo Antequera, Almogía, Álora, Pizarra, Cártama y Málaga.

Fuerte oposición vecinal e institucional

El pasado 26 de enero, la Junta de Andalucía publicaba la autorización ambiental integrada para la futura planta de producción de hidrógeno verde ‘la Joya H2’ en el BOJA, abriendo el periodo de información pública. Este lunes, nueve de marzo, finalizó el plazo de alegaciones, trayendo de nuevo a debate la oposición vecinal e institucional a su ubicación y dimensiones, unas 542 hectáreas. Vecinos y Ayuntamiento de Antequera mostraron su preocupación con más de 2.000 escritos en contra.

Entre los argumentos esgrimidos por los detractores del proyecto figuran preocupaciones esencialmente de carácter ambiental. Señalan el posible impacto paisajístico de las instalaciones renovables y de las infraestructuras asociadas -líneas eléctricas, tuberías o el hidrogenoducto- en un entorno próximo al Torcal de Antequera, espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Desde el Ayuntamiento de Antequera alegan además la “amenaza” para el Sitio de los Dólmenes -declarado Patrimonio Mundial por la Unesco- como uno de los principales motivos del rechazo, mientras señalan estar “a favor del desarrollo industrial y de las energías renovables, pero no a cualquier precio”.

En este sentido, el Consistorio manifestó su “oposición frontal y sin matices” al proyecto, trasladando el acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, junto con los informes técnicos municipales, y presentando las correspondientes alegaciones antes del cierre de plazo con el fin de ser tenido en cuenta en la resolución final del expediente.

Con el fin del periodo de alegaciones, La Joya H2 continúa ahora su tramitación administrativa, marcada por una notable oposición local a la ubicación y dimensión del que aspira a convertirse en uno de los mayores proyectos de producción de hidrógeno verde proyectados en la provincia de Málaga.