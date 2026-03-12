Alquileres y fondos buitre

LAS políticas económicas tienen efectos secundarios, con frecuencia adversos, que no solamente limitan su eficacia, sino que a veces llegan a provocar resultados contrarios al pretendido. La Ley 12/23 por el derecho a la vivienda es un caso típico, no solo por haber agrandado hasta límites insoportables el desequilibrio en el mercado de los alquileres, sino también por otras consecuencias más sutiles e incluso escabrosas. Sus defensores la enarbolan como poderosa herramienta para luchar contra el efecto corrosivo de los fondos buitre, pero la realidad es que esa ley constituye un poderoso incentivo a que ese tipo de entidades desembarque en España, aunque de momento solo controlen el 15% del total.

Nuestro punto de partida es la hipótesis ampliamente aceptada (ver, por ejemplo, “Barómetro Inmobiliario”) de que el desequilibrio en el mercado de los alquileres en España se debe a que una parte importante de la oferta se retira del mismo por inseguridad jurídica ante situaciones de impago y ocupación ilegal. La inversión en vivienda para alquilar es, por tanto, una decisión de riesgo, además de práctica detestable para una parte del arco ideológico.

Que la relación entre riesgo y rentabilidad es positiva y robusta es un aserto financiero indiscutido. La adquisición de un activo de alto riesgo solo tendrá lugar cuando la rentabilidad esperada sea los suficientemente elevada. Desde que los bancos centrales de todo el mundo decidieron enfrentar la crisis financiera internacional con estrategias monetarias expansivas y tipos de interés históricamente reducidos, la rentabilidad del capital cayó por los suelos, provocando que algunos ahorradores buscasen opciones de inversión más rentables, aunque implicasen un mayor nivel de riesgo.

Los fondos buitre, entidades especializadas en inversiones especulativas, encontraron en esta coyuntura una extraordinaria oportunidad para expandirse. Tras el tope al aumento de los alquileres, el crecimiento de los mismos ha sido reducido, pero solo en el caso de los alquileres vivos. La subida en el precio de los nuevos alcanza, según los portales inmobiliarios, los dos dígitos en tasa anual desde hace varios años, lo que convierte a la oferta de nueva vivienda en alquiler en un activo de elevada rentabilidad y riesgo. Es la fórmula magistral preferida por los fondos buitre, que también se caracterizan por métodos ejecutivos, en caso de incumplimiento de contrato, no necesariamente convencionales.