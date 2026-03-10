Guerra y manipulación de mercados

Entre tantísima información sobre la guerra, llama la atención una investigación de Financial Times (4 de marzo) sobre operaciones de futuros que ganan acertando la fecha exacta del ataque, posicionándose contra activos relacionados con Irán. Se hacen a través de Polymarket, una plataforma basada en criptomonedas a través de la red blockchain y que no requiere identificación de los usuarios, aunque deja rastro de las operaciones.

La peculiaridad es que son carteras que se abren precisamente para esta operación, sólo para mercados relacionados con Irán, sobre un único hecho, y la mitad se cierran sólo seis horas antes del ataque. En segundo lugar, son superiores a lo normal y muy arriesgadas, pues las probabilidades del ataque, medidas por los precios en Polymarket en la fecha del 28 de febrero, no pasaban del 22%; sin embargo, se corre ese riesgo y se obtiene una formidable ganancia.

También encuentran un patrón similar en la captura de Maduro, pues la probabilidad de que dejara el poder se valoraba sólo en un 9%, 24 horas antes de la captura, cuando pequeñas cuentas consiguieron en Polymarket una ganancia de trece veces la apuesta.

En suma, apuestas con un riesgo desproporcionado sobre las probabilidades que marcan los precios y que aciertan plenamente plantean la duda de si se hacen porque se tiene algún tipo de información; y, aunque los mercados de predicción están regulados como mercados de futuros, debería prohibirse la negociación sobre actuaciones militares.

Hay otra forma de manipulación de acciones ya habitual en Estados Unidos, cuando se hacen declaraciones desde el gobierno a favor o en contra de empresas y sectores, o países. El caso más reciente es el de Anthropic, cuya aplicación de IA Claude es la mejor para información y toma de decisiones en la empresa, y que el Departamento de Defensa clasifica como riesgo para la seguridad nacional, excluyéndola de sus contratos, sólo por sus reticencias a dar pleno control de su tecnología para fines bélicos y vigilancia sobre los ciudadanos, pues Claude tiene entrenamiento psicológico.

Las acciones caen un 12%, lo que supone cifras millonarias para una empresa valorada en bolsa en 380.000 millones; y, aunque Anthropic es tecnológicamente demasiado importante para desestabilizarla, la volatilidad en el mercado ya se ha dado.