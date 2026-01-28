Restalia cierra 2025 con récords de consumo y prepara la renovación de sus marcas para impulsar el crecimiento en 2026

Restalia asegura que ha cerrado 2025 con los mejores resultados de consumo de su historia, un ejercicio marcado por el 25º aniversario de 100 Montaditos y por la renovación integral de La Sureña. La compañía atribuye esta evolución al crecimiento sostenido de la demanda en todas sus marcas y a la incorporación de nuevos formatos de venta que han impulsado los consumos por establecimiento frente a 2024. El grupo ha logrado elevar un 12% su cifra de negocio –que no ha difundido–, impulsado por bebidas, panes y productos cárnicos en el conjunto de su red en España y Portugal. Tampoco precisó si la cifra de ventas se refiere al conjunto de sus franquiciados o a la matriz de la multinancional con raíces andaluzas.

En 2024, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Restalia Grupo de EuroRestauración, que agrupa todos los negocios, facturó 31,33 millones de euros, un 17,8% más que en 2023. Su beneficio neto fue de 17,84 millones, con un crecimiento del 28,4% sobre los 13,89 millones que ganó en 2023.

Las cuentas del ejercicio de 2025 aún no han sido depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía sitúa el comportamiento de 2025 en la solidez de su relación con proveedores nacionales y en la capacidad de adaptación de sus enseñas, un aspecto clave que ha permitido absorber los incrementos de precios de materias primas durante 2025 sin trasladar subidas significativas al cliente.

Activa un laboratorio propio de innovación para reforzar su modelo de restauración

Este escenario ha coincidido además con la puesta en marcha de un centro propio de innovación: KUBO Innovation Lab, un espacio independiente concebido como laboratorio para diseñar nuevos productos, conceptos y tendencias de consumo. El proyecto está liderado directamente por José María Capitán, fundador y propietario de Restalia, y busca definir la restauración comercial del futuro.

El consumo de bebidas crece por encima de 2024 y consolida el peso de cervezas y refrescos

Las bebidas han vuelto a situarse entre las categorías más relevantes del grupo. Los refrescos alcanzaron un volumen total de 9,4 millones de litros en 2025, un incremento del 10% respecto a 2024. Las referencias no carbonatadas y bajas en azúcares han sido las preferidas por los consumidores del conjunto de enseñas del grupo, lo que confirma la tendencia observada por la compañía en los últimos ejercicios.

La cerveza continúa como el producto estrella en marcas como 100 Montaditos y La Sureña. Restalia superó los 23 millones de litros consumidos en 2025, una cifra que en su equivalencia práctica eleva a 46 millones las jarras servidas. Este volumen permite al grupo reivindicar su posición como principal consumidor de cerveza dentro de las cadenas españolas de restauración organizada. Portugal mantiene además una aportación creciente dentro del negocio agregado de la península ibérica.

La compañía subraya que los consumos promedio por establecimiento han crecido de manera significativa, un indicador que atribuye a la eficacia de sus estrategias de fidelización y al atractivo de los nuevos formatos de producto introducidos en sus cartas.

Panes y productos cárnicos impulsan la demanda y refuerzan el modelo de sus enseñas

El consumo de panes —una de las señas de identidad de Restalia gracias a desarrollos propios para cada marca— ha alcanzado 65 millones de unidades en 2025. La mayor parte corresponde a las distintas variedades de montaditos de 100 Montaditos, un formato que la compañía considera plenamente consolidado en el mercado español por su recurrencia y volumen masivo.

Los productos cárnicos también han registrado cifras récord, con un total de 3,2 millones de kilos consumidos. En este segmento destaca el peso de The Good Burger, cuya línea de smash burger concentra por sí sola 600.000 kilos. Restalia señala que esta evolución refuerza el impacto de su propuesta de calidad y el compromiso con proveedores locales y nacionales, un elemento que considera determinante en el rendimiento de todas sus enseñas.

La estrategia de 2026: crecimiento orgánico, expansión internacional y renovación de marcas

El próximo año situará la expansión y la renovación de sus marcas como ejes principales. Tras actualizar 100 Montaditos y culminar durante 2025 la transformación de La Sureña, Restalia prevé lanzar la reedición de The Good Burger, la enseña con la que introdujo en España el concepto de smash burger dentro del segmento premium.

El plan de crecimiento incluye la apertura de 100 nuevos restaurantes en 2026 en España, Portugal y Estados Unidos. Las previsiones internas apuntan a un inicio de año especialmente positivo para 100 Montaditos, lo que permitirá extender el mapa de implantación del grupo y reforzar su presencia en el mercado del foodservice.

María Noguera, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación, resume así la posición de la compañía: “Ser la única empresa de restauración organizada en España con capital 100% propio nos da una flexibilidad, libertad e independencia de movimiento de las que muy pocos pueden gozar en este sector, lo que nos facilita ajustar nuestras estrategias de manera ágil sea cual sea el entorno al que nos enfrentemos”.

Restalia destaca que este modelo —sustentado en la innovación, la actualización continua de sus enseñas y la estabilidad de su red de proveedores— será determinante para sostener un crecimiento que la compañía prevé mantener durante todo 2026.