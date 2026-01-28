Balance de Trump en su primer año: promesas incumplidas

El pasado miércoles Trump entró en el segundo año de su segundo mandato, ¿qué balance podemos hacer? Tras la guerra de los aranceles muchos esperaban una recesión y una fuerte inflación. No ha sucedido. La economía de EEUU ha sido resiliente a los despropósitos de Trump. En el año 2025 la economía de EEUU ha crecido un 2,5%. La microeconomía no ha tenido tan buen comportamiento. El coste de la vida se ha disparado. La energía y la vivienda se han encarecido. Los salarios han aumentado menos que los precios. El bienestar de los ciudadanos se ha deteriorado. Las rebajas de impuestos prometidas no se han ejecutado. Las políticas de Trump no son aceptadas por la ciudadanía. El 57% de los estadounidenses no aprueban las políticas de Trump.

Trump es consciente y ha presionado a la Reserva Federal (Fed) y a su presidente Jerome Powell para que haga una reducción fuerte de los tipos de interés que incentive a la economía y al empleo. La presión sobre JPowell ha sido tremenda: le ha insultado, amenazándole con cesarle, cosa que no ha hecho porque se lo impide la ley y en 2026 agota su mandato. Nombrará un nuevo presidente, que le sea leal y cumpla sus órdenes. La independencia de la Fed saltará por los aires y provocara inestabilidad financiera internacional y perjudicara al dólar como moneda de reserva, Los bancos centrales diversificaran sus activos en otras monedas.

En este primer año son varias sus promesas incumplidas. Las primeras de ellas, importante para los ciudadanos, fue la de reducir el costo de la vida a través de reducción de la inflación y aumento de los salarios. La inflación se ha mantenido alta, durante todo el año, con un promedio del 2,5%. A final de año se situó en el 2,8% muy por encima del objetivo de la FeD. Razón por la que Powell no pudo bajar los tipos de interés. La vivienda y la energía se han mantenido caras durante todo el año, inaccesibilidad de la vivienda a los ciudadanos. La segunda promesa incumplida ha sido, la de bajadas de impuestos a las rentas medias y bajas, que tampoco ha cumplido. La promesa de acabar con todas las guerras y la de Ucrania, tampoco se ha cumplido.

Desde el punto de vista macroeconómico es el elevado endeudamiento público que ha provocado. Según el FMI a final de esta década la deuda alcanzará el 143% del PIB y el déficit público el 7%.

Trump es consciente de todo esto. Las elecciones de medio mandato están a la vista en 2026. Año en el que los republicanos y Trump podrían perder su poder legislativo en una o en ambas cámaras