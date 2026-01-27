Andalucía cierra 2025 con récord de trabajadores tras sumar 138.000 empleos en un año

Andalucía cerró 2025 con un nuevo récord de empleo, según los datos difundidos este martes por la Encuesta de Población Activa (EPA). La comunidad alcanzó los 3.626.800 trabajadores, una cifra que no había conocido nunca en la historia, después de sumar 14.600 más en el últrimo trimestre respecto al anterior y de contabilizar 138.300 más que hace un año (+3.96%). Se trata, en este último caso, del mayor ascenso registrado desde 2021, año marcado por el fuerte rebote tras el 'shock' del coronavirus.

En el promedio del año (es decir, haciendo una media de los cuatro trimestres) el avance del empleo es de 103.400, algo menor, pero en cualquier caso muy apreciable, ya que está en la línea de los últimos años (algo mejor que el balance de 2024 y algo peor que el de 2023).

El ejercicio cierra, por otro lado en 622.800 parados, que es una cifra algo más alta que la registrada, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2025, pero que nos retrotae a las cifras que había en los primeros trimestres de 2008. El número de desempleados baja, pero no en tanta medida como sube el empleo. Son 29.900 parados menos en un año (cuarto trimestre de 2024-cuarto trimestre de 2025), una reducción (-4,58%) muy influida por el bajón en la última parte del año (-28.100 en el cuarto trimestre respecto al tercero).

En la media de los cuatro trimestres del año, el desempleo se reduce en 41.900 personas, una cifra menor que la de 2024, cuando fueron casi 73.000.

El hecho de que la creación de puestos de trabajo vaya a mucho mayor ritmo que el retroceso del paro se debe a que la población activa sube mucho. En los últimos 12 meses se han incorporado al mercado laboral 108.500 personas (nuevos activos), y ello pese a que en el último trimestre se ha registrado un cierto retroceso (-13.700), quizás debido al paso a la inactividad de muchas personas vinculadas a la actividad turística.

La tasa de paro (número de desempleados respecto a la población activa total) se sitúa en el 14,66%, la más baja desde el cuarto trimestre de 2007. En un año, baja más de un punto, desde el 15,76% y en los últimos tres meses del año seis décimas, desde el 14,66%.