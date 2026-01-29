El 'renting' crece en Andalucía un 9% en 2025 y la región se consolida como tercer mercado de Revel en España

El renting de vehículos continúa ganando terreno en España y Andalucía se sitúa como uno de los principales motores de este crecimiento. Según datos de Revel, empresa especializada en renting de coches para particulares, el 16,58% de su actividad total se desarrolla en la comunidad, que se ha convertido ya en su tercer mejor mercado a nivel nacional.

Las cifras de cierre de 2025 de la Asociación Española de Renting de Vehículos confirman que el renting de vehículos mantiene una senda de crecimiento sostenido en Andalucía. En concreto, el parque andaluz alcanzó los 80.472 vehículos, lo que supone un incremento interanual del 9,08% y representa el 7,94% del total nacional, un avance que se sitúa por encima de la media española. En el conjunto del país, el renting creció un 6,95%, hasta alcanzar un parque total de 1.013.507 vehículos.

Este avance se produce en un contexto de transformación en la forma de acceder al automóvil, condicionado por factores como el encarecimiento de los vehículos, la incertidumbre económica y una preferencia creciente por modelos más flexibles y accesibles, que reduzcan los compromisos a largo plazo, según destaca Revel.

En este sentido, el CEO de la compañía, Enrique de Mateo, señala que “el renting aporta tranquilidad al usuario, con una cuota fija, todo incluido, y un proceso de contratación sencilla que se puede completar en minutos desde la web”.

Málaga y Sevilla, a la cabeza

El peso de Andalucía dentro de la actividad de Revel se apoya especialmente en dos provincias. Málaga y Sevilla superan conjuntamente el 10% de las ventas totales de la compañía en España, consolidándose como enclaves estratégicos. Málaga lidera el reparto territorial andaluz con el 34,46%, seguida de Sevilla (25,48%) y Cádiz (11,67%). Completan el mapa Almería (8,76%), Granada (8,70%), Huelva (4,15%), Córdoba (4,10%) y Jaén (2,69%).

Para el equipo directivo de Revel, estos datos reflejan un cambio estructural en el comportamiento del consumidor. “El crecimiento que estamos viendo en Andalucía demuestra que el renting se ha incorporado de forma natural a la manera en que muchos usuarios quieren acceder a un coche nuevo”, recalca el consejero delegado de la firma.

El análisis del perfil de los clientes también confirma esta tendencia. Aunque el grupo mayoritario se sitúa entre los 35 y 50 años, crece de forma significativa el peso de los mayores de 50, un segmento que tradicionalmente optaba por la compra en propiedad y que ahora incorpora nuevas fórmulas de movilidad más flexibles y previsibles.

Una tendencia que se replica en el conjunto del país

El comportamiento de Andalucía se alinea con el observado en el resto del territorio nacional. Cataluña lidera la actividad de Revel con el 22,13%, impulsada principalmente por Barcelona (16,60%), seguida de la Comunidad de Madrid, que representa el 20,76% y concentra casi toda su actividad en la capital. La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto puesto, con su capital aglutinando casi la mitad del volumen (7,59%).

En conjunto, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran casi siete de cada diez operaciones gestionadas por Revel en España. No obstante, el crecimiento del renting también se extiende a otros territorios como Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Galicia o el País Vasco, donde ciudades medias consolidan esta fórmula de acceso al vehículo.

El respaldo de los datos sectoriales

La distribución por segmentos empresariales muestra, a través de los datos facilitados por la Asociación Española de Renting de Vehículos, el peso creciente de las pequeñas y medianas empresas dentro del modelo. En Andalucía, 28.502 vehículos corresponde a empresas pequeñas (entre uno y cuatro vehículos), con un crecimiento del 8,77% interanual, lo que sitúa a la comunidad con una cuota nacional del 12,11% en este segmento. Por su parte, las empresas medianas (entre cinco y 24 vehículos) concentran 18.430 vehículos, tras crecer un 7,46%, lo que representa el 10,15% del total nacional. En el caso de las grandes empresas (más de 24 vehículos), el parque asciende a 19.601 unidades, con un incremento del 9,26% y una cuota del 4,31%.

En conjunto, el número total de vehículos en renting en empresas en Andalucía se situó en 66.433 unidades, lo que supone un crecimiento del 8,55% interanual. El avance es aún más acusado en el ámbito de las personas físicas: los vehículos en renting para particulares aumentaron un 11,66%, hasta alcanzar los 14.039 vehículos, confirmando la progresiva implantación de este modelo también entre autónomos y usuarios privados.

El aumento del parque va acompañado de un crecimiento paralelo del número de clientes. Andalucía cerró 2025 con un total de 30.048 clientes de renting, un 8,71% más que el año anterior, lo que representa una cuota del 10,51% sobre el total nacional. De ellos, 16.616 corresponden a empresas (14.678 pequeñas, 1.646 medianas y 292 grandes), a los que se suman 13.432 autónomos y particulares. En el conjunto de España, el número de clientes alcanzó los 277.230, con un incremento interanual del 5,5%.

La estructura del mercado andaluz refleja una menor concentración de vehículos por cliente que la media nacional. Mientras que en España la ratio se sitúa en 3,66 vehículos por cliente, en Andalucía es de 2,68, lo que evidencia el peso específico de pequeños negocios, autónomos y particulares en la comunidad.

Peso por provincias

El análisis por provincias confirma un reparto territorial diverso, con Sevilla y Málaga como principales polos del renting. Sevilla encabeza el ranking andaluz con 27.753 vehículos, un crecimiento del 5,50%, y 9.318 clientes, lo que supone un aumento del 8,12%. Le sigue Málaga, con 19.075 vehículos, que registra uno de los mayores incrementos interanuales (14,83%), y 7.822 clientes (+10,42%).

A continuación se sitúan Cádiz, con 8.007 vehículos (+9,45%) y 3.496 clientes (+7,90%); Almería, con 7.099 vehículos (+4,86%) y 2.453 clientes (+3,68%); Granada, con 6.899 vehículos (+8,80%) y 2.519 clientes (+7,47%); y Córdoba, que alcanza los 5.350 vehículos, con un notable crecimiento del 14,07%, y 2.033 clientes (+14,73%).

Completan el mapa provincial Huelva, con 3.454 vehículos (+10,32%) y 1.322 clientes (+7,74%), y Jaén, con 2.835 vehículos (+8,66%) y 1.085 clientes (+9,60%).