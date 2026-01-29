Lener redobla su apuesta por Sevilla con una nueva oficina y un plan para doblar plantilla

La firma de abogados y economistas Lener inaugura este jueves en Sevilla sus nuevas oficinas, duplicando espacio para permitir que su plantilla pase de 14 a 28 personas en los próximos años. María José Torres, socia de Lener y directora de esta oficina, afirma que el objetivo es consolidar esta plaza antes de aterrizar en Málaga.

Hace quince años, Lener se implantó en Sevilla, donde ahora redobla su apuesta con la ampliación de sus oficinas. Para ello, se ha mudado del edificio Fénix, junto a la Plaza Nueva, al de Insur en la avenida de Diego Martínez Barrio, con 500 metros cuadrados. "La nueva sede responde al crecimiento del equipo y de la actividad en Andalucía", añade Torres, quien subraya que "Sevilla es una plaza estratégica dentro del proyecto nacional del grupo". A su juicio "la ciudad y la región están viviendo una transformación económica relevante y queríamos acompañar ese crecimiento desde una posición reforzada. Es una decisión pensada a medio y largo plazo, no es coyuntural".

"Desde Sevilla prestamos servicio a toda la comunidad andaluza, Murcia, Extremadura y Canarias", explica María José Torres, administradora concursal, abogada y especialista en reestructuraciones, quien apunta que "queremos ampliar la plantilla en la capital andaluza para dar servicio a clientes de los sectores de energía, aeronáutica, aeroespacial y agroalimentario por el peso que tienen en la economía regional", con especial atención a los cambios regulatorios.

"Las empresas se enfrentan a una creciente complejidad regulatoria, a cambios normativos, muchos de ellos de origen europeo e internacional, que tienen un impacto local enorme, y a retos relacionados con la financiación, la internacionalización y la gobernanza, lo que exige un asesoramiento cada vez más estratégico", dice la responsable de Lener en Sevilla, oficina que asesora a compañías medianas y pequeñas, así como a grandes grupos familiares que operan en diferentes sectores.

La directora de Lener en Sevilla declara que desde esta oficina se gestionan también concursos y reestructuraciones de empresa de toda España. "Una vez consolidada esta oficina tenemos la intención de abrir en Málaga, dadas sus expectativas en el desarrollo tecnológico".

Crecimiento orgánico e inorgánico

Las previsiones de Lener son de un crecimiento "sostenido y selectivo". "No buscamos crecer a cualquier precio, sino hacerlo de forma alineada con nuestra cultura y el valor que ofrecemos a los clientes", subraya María Torre Torres, que precisa que hasta ahora el crecimiento de Lener en Andalucía ha sido orgánico mediante el desarrollo de talento, especialización y fortalecimiento de equipos, pero no descarta a medio plazo integraciones. "Las integraciones sólo tienen sentido si aportan valor real y encaje cultura, no como un objetivo en sí mismo", aclara.

De otro lado, Torres apoya el uso en su sector de la inteligencia artificial, "una herramienta muy valiosa para ganar eficiencia y capacidad de análisis, pero que no sustituye el criterio jurídico, la responsabilidad profesional ni el conocimiento del contexto del cliente. La IA es una apoyo al trabajo del abogado pero no un sustituto. El reto es usar la tecnología paramejorar el servicio al cliente sin perder el componente humano. El futuro pasa por combinar tecnología, especialización y cercanía.".

Grupo Lener, dirigida por María José Cosmea, nació en 1982 en Oviedo de la mano de Celso González. La firma asturiana cumple cuarenta años con más de 300 profesionales en toda España, siendo el core del negocio las reestructuraciones. De hecho, Lener ha actuado como administrador concursal de más de 190 empresas en España. El despacho cuenta con cuatro áreas de negocio con sus correspondientes empresas: Lener, dedicada a legal, tributario y reestructuraciones; Tax Máster Gestión (TMG), una asesoría fiscal, laboral y contable; Asigno, especialista en la gestión de deudas; y Lener Administradores Concursales.