El campo andaluz saca los tractores a la calle contra Mercosur y los recortes de la PAC

El campo andaluz se ha sumado este jueves a la protesta nacional del sector contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC) con concentraciones y tractoradas en todas las capitales, salvo en Sevilla, donde ha sido suspendida por el temporal.

En Granada, las organizaciones agrarias han rechazado los acuerdos comerciales con terceros países que no respetan estándares de calidad con una tractorada y una marcha que han condicionado el tráfico tanto en el centro de la ciudad como en la circunvalación.

La marcha, convocada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Granada, ha movilizado en su inicio, según la Subdelegación del Gobierno, a 96 tractores que han avanzado acompañados a pie por más de un centenar de representantes del sector.

La protesta ha reclamado medidas que eviten una competencia desleal de terceros países tras el acuerdo Mercosur o el alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos, pero también ha rechazado la nueva PAC y ha reivindicado opciones para facilitar el relevo generacional.

Pese a la lluvia y el frío, la tractorada ha comenzado a las 10:00 horas desde el Polígono El Florío con afección al tráfico y la circulación de autobuses metropolitanos, y ha forzado la suspensión de la circulación del Metro.

'Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana'

Una pancarta principal con el lema 'Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana' ha abierto la manifestación, que ha transcurrido de forma pacífica hasta la Subdelegación del Gobierno, un punto en el que se ha elevado la tensión cuando los participantes han tirado paja y han intentado quemarla.

Con un recorrido que atraviesa por completo el centro, la marcha también ha fijado una parada ante el Ayuntamiento de la capital.

Los líderes regionales de UPA y COAG, Jesús Cózar y Juan Luis Ávila, respectivamente, han participado en la movilización de Jaén, desde donde han alertado del riesgo para la soberanía y la sostenibilidad alimentaria que supondría el acuerdo comercial con Mercosur.

En Almería, las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias y Coexphal se han concentrado ante la sede de la Subdelegación en una protesta a la que no se ha sumado UPA, que ha lamentado en un comunicado al falta de unidad del sector y ha apostado por centrar las protestas en "los verdaderos problemas del campo", como los elevados costes de producción o la excesiva burocracia.

"Competencia desleal" para el sector andaluz

También en Córdoba, decenas de agricultores y ganaderos se han concentrado a pie frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC), que amenaza con duros recortes en el próximo ciclo de ayudas entre 2028 y 2034, y el acuerdo de Europa con Mercosur, que genera "competencia desleal" para el sector andaluz.

Convocados por las principales asociaciones del sector como Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, los agricultores y ganaderos cordobeses han denunciado las amenazas para sectores estratégicos como "la ganadería, los cítricos y la aceituna de mesa", y han asegurado que las exigencias de las administraciones respecto a la producción solo hacen "aumentar los costes".

La protesta de los agricultores de Málaga ha consistido en una concentración ante la Subdelegación del Gobierno a la que ha asistido el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, quien ha dicho que "el campo está harto y tiene motivos" para protestar, y ha asegurado que ve "mucha hipocresía en la derecha y en la ultraderecha de este país" respecto a la agricultura.

"Moneda de cambio" en acuerdos internacionales como el de Mercosur

Bajo el lema "Huelva no puede esperar más", cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Huelva para denunciar la situación crítica del sector.

Durante la lectura del manifiesto, Cristóbal Picón, consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, fue tajante al rechazar que el sector sea utilizado como "moneda de cambio" en acuerdos internacionales como el de Mercosur.

En Cádiz la protesta ha reunido cuatro tractores, que eran los que tenían permiso para movilizarse, y a unas 200 personas entre miembros de COAG, UPA y ASAJA y cooperativas agrícolas, además de diputados y representantes políticos de PP, Vox e Izquierda Unida.

Frente a la Subdelegación del Gobierno, y bajo una lluvia intensa, representantes de las asociaciones han criticado el papel del ministro Luis Planas y se han emplazado a acudir masivamente el día que se vuelva a convocar la tractorada de Sevilla que se ha suspendido hoy.

El campo andaluz se ha sumado así a la treintena de manifestaciones que se han secundado desde distintos puntos del país en defensa del campo. En Madrid también fue suspendida por el mal tiempo.