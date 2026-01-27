Aceite de oliva, vino y coches: los grandes ganadores del fin de los aranceles UE-India

El sector del automóvil, los vinos y el aceite de oliva se perfilan como los grandes beneficiados del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) sellado este martes entre la Unión Europea y la India, y que derribará el muro arancelario con tasas que, en algunos casos, superaban hasta ahora el 150%.

Según los documentos técnicos desvelados tras la cumbre, el tratado eliminará los impuestos aduaneros sobre el 96,6% de las exportaciones europeas, abriendo a Europa un mercado de más de 1.400 millones de consumidores que hasta ahora aplicaba políticas muy proteccionistas.

Actualmente, Nueva Delhi castiga a los vehículos europeos terminados con un arancel prohibitivo del 110%, pero con el nuevo acuerdo esta tasa se desplomará gradualmente hasta el 10% para un cupo de 250.000 unidades anuales.

Además, los aranceles para los repuestos y componentes se eliminarán por completo en un plazo de cinco a diez años.

En el caso de la maquinaria, esta pasará de pagar un 44% a un 0%, el sector químico se librará de tasas del 22%, y los productos farmacéuticos eliminarán el arancel actual del 11%.

Aunque el acuerdo mantiene protegido el grueso del sector agrícola indio, Bruselas ha logrado abrir una ventana para productos de alto valor añadido y procesados, que hasta ahora eran casi imposibles de vender por sus costes.

Aceite de oliva y vino

El vino, hasta ahora gravado con un 150%, bajará al 20% en la gama premium y al 30% en la gama media.

El aceite de oliva, vital para las exportaciones del sur de Europa, pasará de soportar cargas del 45% a tener arancel cero en un periodo de cinco años. También se eliminan las tasas del 50 % que pesaban sobre alimentos procesados como pastas, galletas y bollería.

Pese a la apertura, Bruselas ha negociado salvaguardas estrictas para no dañar a sus propios productores en los sectores donde la competencia india podría ser desleal.

"Por eso, los aranceles sobre los productos más sensibles como la carne de vacuno, el azúcar, el etanol, el arroz y las aves se mantendrán", ha asegurado en un comunicado el comisario de Agricultura, Christophe Hansen.

Asimismo, el comisario ha querido calmar a los consumidores respecto a la calidad de los productos que lleguen a Europa desde el gigante asiático.

"Todas las importaciones indias seguirán teniendo que respetar las estrictas normas de salud y seguridad alimentaria de la UE", ha zanjado Hansen en los documentos anexos al acuerdo.

Satisfacción entre los exportadores españoles

El sector exportador del aceite de oliva español ha mostrado su satisfacción por la inclusión de este producto en el acuerdo firmado entre la India y la Unión Europea (UE), ya que le permitirá aumentar sus ventas en el gigante asiático.

El director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, ha señalado que dicha desescalada del arancel es "muy positiva" para aumentar el consumo de dicho producto entre la población india.

La India importa actualmente unas 10.000 toneladas de aceite de oliva al año, de las que el 90% tiene origen español, según Asoliva, que defiende la liberalización de los mercados como una forma de retribuir mejor a toda la cadena de valor.

Con el nuevo acuerdo comercial, Pico ha estimado que los consumidores indios podrán comprar aceites de oliva a casi la mitad de precio, por lo que estos dejarán de ser un producto tan "prohibitivo" como hasta ahora.

Hoy en día esta grasa de alto valor la consumen las clases altas del país asiático con elevado poder adquisitivo, además de ser utilizada para cremas y cosméticos, como ha detallado el responsable de Asoliva.

Mercado con "enorme potencial de crecimiento"

Por su parte, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha celebrado el acuerdo comercial porque el país asiático es un mercado con un "enorme potencial de crecimiento".

El coordinador general de la CECRV, Jesús Mora, ha señalado que es "una gran noticia" que el vino haya sido incluido en este acuerdo, donde se han quedado fuera otros sectores, y hay una reducción de aranceles "significativa".

Mora ha afirmado que las denominaciones de origen del vino "apoyan la estrategia comercial que está siguiendo la Unión Europea para diversificar sus relaciones comerciales" frente a los aranceles de Estados Unidos y a la creciente competencia de los productos bajo coste procedentes de China.

Ha añadido que todo lo que sea abrir mercados y eliminar barreras comerciales es "positivo" para un sector netamente exportador como el vino.