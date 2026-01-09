Caixabank Tech incorpora a 500 trabajadores en 2025 y supera ya los 1.600

CaixaBank Tech avanza hacia el objetivo de alcanzar los 2.000 profesionales en los próximos años tras cerrar 2025 con la incorporación de 500 trabajadores, que elevan su plantilla por encima de los 1.600.

La entidad destaca en un comunicado el desarrollo del 'hub' tecnológico en Sevilla, "que se ha convertido en un centro de referencia para el desarrollo de software", y que ha pasado de 50 a 140 empleados en el último año.

Del mismo modo, el banco explica que entre los perfiles profesionales más demandados para sus tres centros están los expertos en inteligencia artificial (IA), ingenieros especializados en 'machine learning', científicos de datos, ingenieros de desarrollo de diferentes especializaciones, arquitectos 'cloud' o expertos en seguridad, entre otros.

La filial tecnológica de Caixabank resalta igualmente su apuesta por la diversidad y la inclusión con iniciativas como los Premios Wonnow, en colaboración con Microsoft, para reconocer el talento femenino en carreras STEM (ciencia, tecnológica, ingeniería y matemáticas).

CaixaBank Tech agrupa los equipos especializados en tecnología y sistemas del grupo financiero con el objetivo de impulsar y acelerar los proyectos de transformación tecnológica.