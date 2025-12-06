CaixaBank Tech convierte a Sevilla en un polo tecnológico

Sevilla se está consolidando como un destino estratégico para las grandes empresas tecnológicas, y CaixaBank Tech se posiciona como una de las compañías pioneras en esta transformación.

La filial tecnológica del grupo CaixaBank ha experimentado un crecimiento exponencial en la capital andaluza, pasando de 40 empleados a 140 en 2025 y convirtiéndose en uno de los hitos destacados de su plan de expansión, que ha supuesto incorporar a 500 ingenieros de desarrollo en el último año.

"Somos el motor de la transformación digital del grupo CaixaBank", explica Carmen Caicedo, responsable de Recursos Humanos (HRBP) de CaixaBank Tech en Sevilla. La empresa, que nació dentro del plan estratégico de CaixaBank para crear una compañía de alto valor tecnológico, tiene también sedes en Madrid y Barcelona y ofrece soluciones financieras tecnológicas de extremo a extremo.

"CaixaBank Tech agrupa los equipos especializados en tecnología y sistemas del grupo con el objetivo de impulsar y acelerar los proyectos de transformación tecnológica", explica Anna Marques, directora de Personas y Organización de CaixaBank Tech.

Un hub especializado en desarrollo de software

El desarrollo del hub tecnológico de Sevilla, que se ha consolidado como centro de referencia para el desarrollo de software, ha sido uno de los grandes retos de 2025 para CaixaBank Tech. La particularidad de la sede sevillana radica en su enfoque: desarrolladores de software y especialistas en calidad (Quality Assurance). "Sevilla funciona como un hub de Software Engineering, por lo que está focalizada en ingenieros de desarrollo y especialistas en QA", señala Anna Marques.

Esta especialización no implica, sin embargo, una compartimentación rígida del trabajo. "En realidad no hay diferencias entre las sedes, los proyectos que desarrollamos implican a todas y trabajamos de manera deslocalizada", aclara la directora de Personas y Organización.

"En un proyecto puedes ver a ingenieros de desarrollo en Sevilla, el Technical Solution en Barcelona y el resto del equipo en Madrid. Todo el mundo tiene oportunidad de trabajar en distintos proyectos y ámbitos del grupo".

Instalaciones de CaixaBank Tech en Sevilla / José Ángel García

En el conjunto de CaixaBank Tech, el abanico de perfiles es mucho más amplio: expertos en Data, inteligencia artificial, Machine Learning Engineers, Data Scientists, Technical Solutions, arquitectos cloud y especialistas en seguridad, entre otros muchos roles técnicos necesarios para el diseño de soluciones tecnológicas y la gestión de extremo a extremo.

El stack tecnológico sobre el que trabajan estos profesionales incluye Java para el backend, React para el frontend y perfiles full stack con conocimientos en ambos, además de Python. Los equipos desarrollan aplicaciones tanto para uso interno de CaixaBank como para el cliente final, siendo la aplicación móvil del banco uno de sus productos estrella, utilizada por más de 11 millones de usuarios de banca digital.

CaixaBank Tech trabaja exclusivamente para las empresas del grupo CaixaBank, lo que la diferencia de las consultoras tecnológicas tradicionales. "No trabajamos para otros clientes, solo para las empresas del grupo", aclara Caicedo. Esta particularidad permite a los empleados involucrarse en proyectos de gran envergadura y con un impacto directo en uno de los bancos líderes de España.

Talento diverso: de la universidad a la FP Dual

La estrategia de captación de talento de CaixaBank Tech rompe con los esquemas tradicionales del sector tecnológico. Aunque la empresa contrata ingenieros universitarios, apuesta decididamente por los titulados de Formación Profesional de grado superior, especialmente en los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

"Los perfiles de FP a menudo aportan un conocimiento práctico más amplio en diversos lenguajes de software desde el inicio", reconoce Caicedo. La compañía colabora activamente con programas de FP Dual a través de Dualiza, donde los estudiantes realizan prácticas en la empresa (un mes el primer año, tres meses el segundo) con posibilidad real de incorporación a la plantilla si el desempeño es positivo.

Esta apuesta por la diversidad de perfiles formativos se complementa con iniciativas para reducir la brecha de género en el sector. CaixaBank promueve los premios Wonnow, destinados a identificar y captar talento femenino en carreras STEM.

"Las ganadoras se asignan a diferentes filiales del grupo según las necesidades, y CaixaBank Tech ha incorporado a varias de estas premiadas", explica la responsable de RRHH, citando el caso reciente de una ganadora cordobesa formada en la Universidad de Sevilla.

Ciberseguridad y calidad

En una entidad bancaria que maneja datos confidenciales de millones de clientes, la ciberseguridad no es opcional. "Es un ámbito estratégico y, por supuesto, tenemos profesionales especializados", subraya Anna Marques.

CaixaBank Tech dedica recursos significativos a prevenir vulnerabilidades y posibles ataques. "Trabajamos intensamente, pocas cosas deben tener más seguridad que un banco", añade Carmen Caicedo.

Instalaciones de CaixaBank Tech en Sevilla / José Ángel García

El proceso de calidad es igualmente riguroso. Antes de pasar cualquier desarrollo a producción, se realizan pruebas exhaustivas de estrés y calidad, manteniendo una revisión continua posterior. Este enfoque no solo garantiza la seguridad de los sistemas, sino también la estabilidad de servicios utilizados diariamente por millones de personas.

Fidelización del talento

En un mercado laboral donde los perfiles tecnológicos están altamente demandados, retener el talento se convierte en prioridad estratégica. CaixaBank Tech despliega una propuesta de valor integral que incluye múltiples recursos para el crecimiento profesional.

La compañía ofrece programas de formación continua a través de su Tech Academy, un catálogo amplio que pone a disposición de los empleados. Además, financia certificaciones técnicas para apoyar el desarrollo de su plantilla.

El modelo de trabajo híbrido, con dos días de asistencia a la oficina por semana, facilita la conciliación laboral y personal. Pero quizás el elemento más atractivo sea la oportunidad de participar en "proyectos innovadores que te dan la oportunidad de salir de tu zona de confort, de adentrarte en tecnologías punteras", explica la responsable de RRHH. "Para los perfiles que contratamos es bastante atractivo".

De La Buhaira al futuro

El crecimiento de la sede sevillana ha sido tan rápido que la empresa tuvo que trasladarse desde su ubicación anterior en La Buhaira a unas instalaciones más amplias. "El principal obstáculo ha sido organizar a todas las personas que hemos incorporado, los proyectos a nivel interno y las asignaciones", reconoce Caicedo sobre los retos del crecimiento acelerado.

Carmen Caicedo, natural de Cuevas de Almanzora (Almería), llegó a CaixaBank Tech en noviembre de 2024, procedente de Madrid, donde vivió 18 años.

Con siete años de experiencia en Recursos Humanos especializada en reclutamiento de perfiles IT, su incorporación responde a la necesidad de tener una figura dedicada en Sevilla para gestionar el crecimiento de la oficina.

"Cuando me vine de Madrid buscaba una empresa donde no encontrara un techo, donde tuviese un techo ilimitado para el crecimiento profesional", confiesa, antes de añadir que el plano personal también jugó un papel en este movimiento profesional: su marido es de Lucena (Córdoba) y trabajaba en Sevilla.

Sevilla en el mapa tecnológico nacional

La apuesta de CaixaBank Tech por Sevilla forma parte de una estrategia consciente. "Con nuestro hub tecnológico de Sevilla queremos dar valor al conocimiento tecnológico de la zona", explica Anna Marques. "Creemos que hay un buen tejido universitario y un buen entorno para disponer de los mejores profesionales".

La ciudad se está convirtiendo en un polo de atracción para empresas tecnológicas que buscan talento cualificado fuera de los tradicionales centros de Madrid y Barcelona. La combinación de universidades con grados tecnológicos de calidad, ciclos formativos especializados y un coste de vida más competitivo está atrayendo inversiones significativas.

Actualmente, CaixaBank Tech cuenta con más de 1.600 profesionales distribuidos en sus centros operativos en España, y tiene el objetivo de superar los 2.000 en los próximos años.

Instalaciones de CaixaBank Tech en Sevilla / José Ángel García

La filial tecnológica se enmarca dentro del plan estratégico de CaixaBank 2025-2027, que contempla una ambiciosa transformación digital con el objetivo de poner la tecnología al servicio de las personas.

"Buscamos ofrecer servicios y soluciones que faciliten un asesoramiento más personalizado, una mejor oferta comercial y la vinculación, nuevos servicios financieros y un modelo más ágil de toma de decisiones", explica Anna Marques.

El reto de la transformación digital y la inteligencia artificial

"La transformación digital del grupo CaixaBank es todo un reto, pero va muy bien", resume Carmen Caicedo. Un reto que implica transformar toda la tecnología de uno de los mayores bancos de España, con más de 20 millones de clientes y la mayor base de clientes digitales del sector financiero nacional.

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de esta transformación. "La irrupción de la inteligencia artificial es un tema en continua evolución", señala Anna Marques. "Estamos desplegando esta tecnología en múltiples áreas del banco y la estamos utilizando para agilizar procesos como la gestión de reclamaciones, la generación de informes y el soporte a empleados mediante herramientas cognitivas, logrando aumentar la capacidad de atención comercial de los profesionales de la entidad".

La directora de Personas y Organización subraya que la IA va más allá de la simple automatización: "No solo automatiza tareas, permite mejorar la calidad del servicio y tomar decisiones más informadas, rápidas y contextualizadas".

Entre los perfiles más demandados actualmente por CaixaBank Tech se encuentran precisamente expertos en inteligencia artificial, Machine Learning Engineers, Data Scientists, ingenieros de desarrollo de diferentes especializaciones (Backend, Python), arquitectos cloud y expertos en seguridad.

Para los profesionales tecnológicos de Sevilla, CaixaBank Tech ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos de gran escala sin necesidad de trasladarse a las grandes capitales.

Y para la ciudad supone consolidarse como un destino tecnológico de referencia en el sur de España, atrayendo talento y generando un ecosistema digital cada vez más robusto.