Venta de La Cartuja Pickman: suspenden los plazos a la espera de conocer la deuda con la Seguridad Social

La jueza de lo Mercantil 3 de Sevilla, Ana Marín, ha decidido paralizar el proceso de venta de la unidad productiva de La Cartuja Pickman ante la falta de información de Inspección de Trabajo sobre la deuda pendiente de cada uno de los trabajadores que asumirían los interesados en adquirir la famosa fábrica de loza. Así pues, se suspende el plazo para presentar las ofertas, que expiraba este miércoles, 4 de diciembre, hasta que Inspeción de Trabajo aporte esa información.

La venta de la fábrica se estaba realizando en base a un procedimiento exprés para poder salvar la actividad y los 34 empleos antes del 15 de diciembre, y por notoriedad de La Cartuja Pickman, una fábrica que durante casi dos siglos ha estado vinculada a Sevilla, lo que ha llevado incluso al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla a aprobar una declaración institucional en apoyo de los trabajadores y de la continuidad de la empresa, instando a la Junta de Andalucía y el Gobierno central a implicarse en la salvación de la marca.

La suspensión ha sido un contratiempo también para los 34 trabajadores de la fábrica, cuyo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acaba el 15 de diciembre, por lo que obligará a la empresa a ampliar este procedimiento para que puedan percibir la prestación por desempleo.

Exigen varios interesados en comprar La Cartuja Pickman, propiedad de la sociedad Ultralta, una empresa vinculada a la familia Zapata. Sin embargo, han estado posponiendo hasta última hora la presentación de las ofertas vinculantes a la espera de conocer que pasivo laboral tendrían que asumir en función de los trabajadores que se subrogasen.

La administración concursal pidió a Inspección de Trabajo que le informe de la deuda de los trabajadores y la respuesta fue una cantidald global, casi 1,5 millones de euros, ante lo cual se requirió información pormenorizada, petición que no ha sido atendida. Finalmente, la administración concursal pidió el auxilio judicial para que Inspección presentara los datos pero la información no ha llegado en tiempo para que los interesados pudieran presentar sus ofertas.

El activo de Ultralta, dueña de La Cartuja Pickman, se eleva a poco más de medio millón de euros, cuando sólo su deuda con la Seguridad Social es de 1,4 millones de euros. Entre esos activos están el derecho de recompra de las marcas y patentes que vendió en el año 2022 (100.000 euros), los hornos, maquinaria y plateras (214.236 euros), las existencias de loza y calcos (172.000 euros), los equipos informáticos (40.000 euros) y el mobiliario (15.000 euros). Ni las naves ni las marcas son propiedad de Ultralta, propiedad de la familia Zapata. Las naves, ubicadas en término municipal de Salteras (Sevilla) y frente al polígono empresarial Los Llanos, son propiedad de la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, vinculada también a la familia Zapata.